Die Architektin und Künstlerin Carmen Traub zeigt verschiedenartige, abstrakte Werke aus den letzten Jahren. Das freie Zusammenspiel von Farben und Formen lässt Anteil haben an einer Welt, die vielschichtig, offen und inspirierend ist – und die einlädt, in verschiedene Stimmungen einzutauchen. Carmen Traubs Bilder entstehen in einem intuitiven Prozess. alh

ab So. 23. Oktober, 11 Uhr, Unter den Linden 18, 72393 Burladingen,

www.theater-lindenhof.de