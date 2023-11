"Tiere sind auch nur Menschen"

Zum 15. Mal präsentiert die Stadt Nürtingen eine große Kunstausstellung in der Kreuzkirche. Vom 20. Januar bis 18. Februar dürfen sich große und kleine Freunde tierischer Darstellungen auf Werke des argentinischen Zeichenkünstlers Mordillo und des US-amerikanischen Illustratoren Ed Heck freuen, die mit humorvollen Tiermotiven Generationen zum Schmunzeln gebracht haben. Flankiert werden die Exponate von Skulpturen des Künstlers Ottmar Hörl, der für die Darstellung von Tieren wie Erdmännchen, dem Dürer Hasen oder Rottweilern im öffentlichen Raum weltweit für Aufsehen sorgte.

Die Kunstausstellung wird von einem Rahmenprogramm begleitet, das die Verbindung von Kunst und Kulinarik zelebriert. Passend zu den internationalen Künstlern wird auch der Bogen um die Welt in Sachen Genuss gespannt. So führt ein Whisky-Tasting am Freitag, 26. Januar durch sechs verschiedene Länder. Von Schottland über Japan bis in die USA reicht der Blick in die Vielfalt der Whisky-Welt.

Dass Weine durch liebevollen und aufwendigen Anbau auch zu Kunstwerken werden können, beweist das Wein-Tasting am Donnerstag, 1. Februar. Sechs Preziosen aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten warten auf ihre Verkostung. Und exakt zwei Wochen später, gehen am 15. Februar Kunst und Wein erneut eine sinnliche Verbindung ein.

Aber nicht nur der Gaumen wird gekitzelt. Es gibt auch etwas auf die Ohren: Am Sonntag, 11. Februar wird Sebastian Schuster bei einer Matinée die Kreuzkirche mit beschwingten Tönen füllen. Der Kontrabassist und Komponist gewann 2017 den Landesjazzpreis und begeisterte das Nürtinger Publikum bereits im Rahmen eines ausverkauften Jazz-Spaziergangs während der Nürtinger Jazztage im März dieses Jahres.

Wer sich nach einem langen Arbeitstag ein wenig Ablenkung wünscht, kann während des langen Ausstellungsabends am Freitag, 16. Februar bis 20 Uhr seinen Blick entspannt zwischen großnasigen Menschen von Mordillo oder Pop Art-Dinos von Ed Heck umherwandern lassen oder sich am Donnerstag, 25. Januar zwischen 18 und 20.30 Uhr durch ein prickelndes Glas Sekt und eine sicherlich nicht minder anregende Führung erfrischen lassen.

Ein Highlight, das für großen Andrang sorgen dürfte, ist die Begegnung mit einem der ausstellenden Künstler: Am Sonntag, 21. Januar gibt sich Ed Heck die Ehre und steht von 14 bis 15 Uhr in der Ausstellung für eine Signierstunde zur Verfügung. Der gebürtige New Yorker hat exklusiv für die Nürtinger Ausstellung eine Edition geschaffen, die wie andere Exponate als Druck im Ausstellungs-Shop oder online zu erwerben ist.

Tiere sind auch nur Menschen

Sa. 20. Januar bis So. 18. Februar,

Di. bis So. 12 bis 18 Uhr, Kreuzkirche, Nürtingen

alle Infos & Termine:

nuertingen.de/kunstausstellung