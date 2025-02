Tim Pröse am 25. März in Brackenheim

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes erinnert SPIEGEL-Bestsellerautor Tim Pröse an die letzten Helden gegen Hitler. Er ist vielen von ihnen und einigen ihrer Nachkommen selbst begegnet und hat sie lange begleitet. Nun präsentiert er die Frauen und Männer, die sich gegen Hitler gestellt hatten, in einer szenischen Lesung. In der Stadtbücherei Brackenheim stellt er sein Buch vor »Wir Kinder des 20. Juli. Gegen das Vergessen: Töchter und Söhne des Widerstands gegen Hitler erzählen ihre Geschichte«. Denn das Gestern ist gegenwärtiger denn je.

Di. 25. März, 19:30 Uhr, Stadtbücherei ­Brackenheim