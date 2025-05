»Tina zieht an« – Das Kreatief-Musical 2025 (27.6. bis 3.8.)

Vom 27. Juni bis 3. August 2025 verwandelt sich das Gelände rund um das Neckarsulmer Schützenhaus wieder in eine Musicalbühne unter freiem Himmel.

Was passiert, wenn Träume auf Realität treffen, wenn Mut auf Widerstände stößt und wenn Freundschaft Türen öffnet, die längst verschlossen schienen? Das neue Kreatief-Musical »Tina zieht an« nimmt das Publikum mit auf eine bewegende Reise in die schillernde Welt der Mode – und mitten hinein in das Leben einer jungen Frau, die nie aufgibt. Tina ist Modedesignerin mit Herz und Leidenschaft – aber noch ohne Erfolg. In ihrem kleinen Second-Hand-Laden kämpft sie Tag für Tag um ihren Traum. Als sie im Stadtpark zufällig zwei ältere Herren aus dem Seniorenheim begegnet, ahnt sie nicht, dass diese Begegnung ihr Leben verändern wird. Mit Witz, Lebenserfahrung und ein bisschen Schlitzohrigkeit verhelfen ihr die beiden zu ihrem ersten großen Auftrag. Doch je weiter Tina in die Modewelt vordringt, desto größer werden die Herausforderungen: Neid, Konkurrenz und die skrupellose Chefdesignerin Sheila stellen sie vor schwere Entscheidungen…

Das Kreatief-Team rund um Martin und Rolf Renner hat auch 2025 wieder ein Musical geschaffen, das berührt, zum Lachen bringt und zum Nachdenken anregt. Bekannte Pop- und Rock-Songs, humorvoll in die Handlung eingebunden, sorgen für Ohrwürmer – überraschende Momente inklusive.

Was 2010 in einem kleinen Kulturkeller in der Marktstraße begann, hat sich in 15 Jahren zu einer festen Größe in der regionalen Kulturszene entwickelt. Aus sechs Aufführungen mit je 80 Gästen wurden inzwischen 18 Shows mit je 450 Plätzen auf dem Open-Air-Gelände beim Schützenhaus. Einen besonderen Blick zurück auf 15 Jahre Kreatief-Musical gibt es am 11. und 12. Oktober 2025 in der Neckarsulmer Ballei: Bei der großen Musical-Gala erwartet Zuschauer ein Abend voller Highlights, Erinnerungen und unvergesslicher Songs aus den vergangenen Produktionen.

»Tina zieht an«, Fr. 27. Juni bis So. 3. August, Showbeginn immer 20 Uhr, Schützenhaus, Neckarsulm

www.kreatief-neckarsulm.de