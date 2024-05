Toppler Theater und Kultur im Klosterhof

Das nunmehr siebzehnte Spieljahr am Toppler ­Theater in Rothenburg ob der Tauber findet vom 19. Juni bis zum 30. August statt. Als Highlight wird es eine Uraufführung unter der Regie von Thomas H. Heep mit dem Titel »Alle lieben Torte – eine köstliche Komödie« geben. Mit »Himmlische Zeiten – Altwerden ist nichts für Feiglinge« unter der Regie von Katja Wolff bekommt zudem der bisherige Publikumsliebling aus 2019 (Höchste Zeit) eine Fortsetzung auf der Toppler-Bühne spendiert. Daneben wird es wieder einige Gastspiele geben. Mit dabei ist erneut die Hans-Sachs-Gilde aus Rothenburg selbst. Auch Christian Klischat kehrt erneut zum Toppler Theater zurück. Diesmal mit seinem Solo-Theaterabend rund um den Roten Ritter »Parzival«. Erstmals am Toppler Theater zu Gast ist dieses Jahr Sandra Hartmann mit ihrem Chanson-Abend ­»Liebe ist hart, Mann« über die Abnutzungserscheinungen der Liebe.

Daneben wird es das Programm von »Kultur im Klosterhof« geben. Den Auftakt machen der Schriftsteller Manfred Kern und Gitarrist Dschubbi Meyer-Wanke mit dem musikalisch-literarischen Abend »Ein Gedeck für Bob Dylan« am 3. Juni. Der in ­Rothenburg geborene Kern erzählt von den Einflüssen Bob Dylans auf sein Leben und Schreiben und stellt eigene Gedichte vor. Begleitet wird er musikalisch vom Erlanger Gitarristen Meyer-Wanke. Los geht es um 19 Uhr.

»Rebellenlieder – Eine anarchistische Zeitreise mit Erich Mühsam« präsentiert der Schauspieler Matthias Klösel am 10. Juni ab 19 Uhr in einer szenischen Lesung mit Musikbegleitung. Diese liefert Tom Gratza am Klavier. Das Stück rückt die Geschichte des bayerischen Anarchisten Erich Mühsam in den Fokus, der an der bayerischen Revolution 1918/19 maßgeblich beteiligt war.

Nachmittags findet sich die Hannoveraner Songwriterin Jean ­Léla am 21. Juli im Klosterhof ein: »Sing mir einen Song!« fordert sie um 15 Uhr und macht sich unterhaltsam Gedanken über die hiesige Musikkultur: Wissen wir heutzutage eigentlich noch, welcher Song aus welcher Feder geflossen ist? Oder hat sich das in Zeiten der Streamingdienste komplett in Luft aufgelöst? Teils Quiz, teils Live-Konzert bringt Léla mit ihrem Begleiter Martin Halbe Coverversionen zum Besten. Wer die anderen Gäste aufs Glatteis führen möchte, kann vorab online Wunschlieder für den Nachmittag vorschlagen. Nicht aufs Glatteis, sondern nach Großbritannien und Irland führt der Gitarrist Eddy Danco sein Publikum am 30. Juli ab 19 Uhr: In »From Raglan Road to Streets of London – Irische, schottische und andere Lieder« nimmt er die Zuhörer mit auf eine faszinierende Reise durch Irland, Schottland, Wales und England.

Tickets für »Kultur im -Klosterhof« sind erhältlich beim Tourismus Service am Marktplatz sowie bei reservix.de. Die Tickets gelten jeweils bereits vorab am Tag für den Besuch im RothenburgMuseum.

