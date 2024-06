U-Boot U17 kommt am 8. Juli nach Eberbach

Wenn sich ein fast 90 Meter langer und 10 Meter hoher Schwertransport über Rhein, Neckar und durch die engen Orte des Kraichgaus schlängelt, ist das ein Erlebnis, das es im Leben der meisten Menschen nur einmal gibt. Im Juli 2024 ist es so weit: U17 tritt seine finale Reise vom Technik Museum Speyer über Rhein und Neckar, vorbei an Eberbach und an Land weiter ab Haßmersheim bis in das Technik Museum Sinsheim an. Mit dem Stopp in Eberbach bietet sich eine einmalige Gelegenheit, dieses Spektakel inklusive der Drehung des U-Boots live zu erleben. Am Neckarlauer erwartet Besucher neben Strandfeeling auch Live-Musik, Essens- und Getränkestände. Das U-Boot kann nicht begangen werden. U17 war das erste deutsche U-Boot der jungen Deutschen Marine, welches den Atlantik überquerte. Es ist ein U-Boot der Klasse 206A, hat eine Länge von 48 Meter, einen Tiefgang von 4,6 Meter und verdrängt getaucht 500 Tonnen.

Mo. 8. Juli, 14 - 23 Uhr, Neckarlauer, Eberbach, www.eberbach.de