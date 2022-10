Ulrich Klieber – Zeitzonen

Der Zeichner‚ Maler und Hochschullehrer Ulrich Klieber ist 1953 in Göppingen geboren, lebt heute in Ho-Chi- Minh- Stadt (Vietnam) und gelegentlich in Murnau (Bayern). Sein Atelier befindet sich allerdings schon seit 35 Jahren, idyllisch gelegen, innerhalb der Klostermauern von Adelberg. Dort entstehen seine großformatigen Malereien, Serien und viele seiner Künstlerbücher. Die Kunsthalle Göppingen zeigt auf Schloss Filseck eine Auswahl aus dem vielseitigen künstlerischen Schaffen Ulrich Kliebers von den 1980 Jahren bis heute. Zeitzonen, der Titel der Ausstellung, beschreibt zum einen die vielfältigen Wohn- und Arbeitsaufenthalte des vielgereisten Künstlers und veranschaulicht ebenso seine produktiven Schaffensphasen. Die Ausstellung ist Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. ric

Bis 30. Oktober, Schloss Filseck, Uhingen

www.schloss-filseck.de