Während der kühlen Wintermonate ist ein Besuch im Varieté wohl das ideale Weihnachtsgeschenk, denn die neue Show Dream Factory feiert am 18. November Premiere.

Die Show für die ganze Familie nimmt Bezug auf das Hollywood der 40er Jahre. Die großen Filmstudios erleben damals gerade ihre Glanzzeit und spektakuläre Großproduktionen begeistern das Publikum. Wenn also bald das Friedrichsbau Varieté in Dream Factory zum Filmset wird, dann heißt es: Varieté meets Hollywood. Varieté heißt Vielfalt – und die zeichnet Dream Factory aus.

Artisten von Weltrang vollführen atemberaubende Kunststücke. Gesang und Live-Musik am Piano wärmen das Herz. Dabei sorgen das talentierte Revue Ballett und große Ensembleszenen für die richtige Stimmung. Den Rahmen bietet die charmante Geschichte über ein Filmset, dem der Regisseur abhandengekommen ist.

Wer Leib und Seele etwas Gutes tun möchte, der nutzt das besondere Gastronomieangebot. Hier können vor der Show und während der Pause leckere Speisen und Getränke, auf Wunsch im Menü oder à la carte bestellt werden. Der glamouröse Theatersaal, mit rotem Samt und goldenen Wandtafeln, bietet den richtigen Rahmen und lädt zum Verweilen ein. Ein Abend im Friedrichsbau Varieté, das ist ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket für die festlichen Wintertage.

Dream Factory

Fr. 18. November bis So. 26. Februar 2023, Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté Stuttgart,

alle Infos & Tickets: www.friedrichsbau.de