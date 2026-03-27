Verena Könekamp: Farbkraft – Lichtkraft

Textilobjekte, die Räume mit einer subtilen Stimmung aufladen und ­deren eigenen Charakter betonen, sind das große Thema der ­Künstlerin und Diplom-Ingenieurin für Textildesign Verena Könekamp. Mit kraftvollen Farben und klaren Formen schafft sie Objekte, die Menschen berühren. Oft sind es sakrale Räume, denen sie eine Präsenz verleiht, in der sich Gedanken und Gefühle entwickeln können. Verena Könekamp, seit 1998 als freischaffende Künstlerin tätig, betreibt seit 2012 ein ­Atelier mit Siebdruckwerkstatt in Plochingen. Die Diplom-Ingenieurin war über lange Jahre Lehrbeauftragte für Textiles Gestalten an der FH Reutlingen. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellung sowie Werke im öffentlichen Raum.

bis 25.05.26, Stadtmuseum Crailsheim, museum-crailsheim.de