Schlösschen im hofgarten: »Verfemt und vergessen« (bis 22. April 2019)

Noch bis zum 22. April zeigt das Museum »Schlösschen im Hofgarten« eine besondere Gemäldeausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistoriker Dr. Benno K. Lehmann. Unter dem Titel »Verfemt und vergessen – Maler des Expressiven Realismus« werden Werke von ca. 30 Künstlern nach Wertheim geholt, die sich sonst in Privatsammlungen befinden. Die Künstler des »Expressiven Realismus« wurden in der Zeit um 1900 geboren, erhielten ihre Ausbildung kurz vor oder nach dem Ersten Weltkrieg und waren dann in den 20er-Jahren bis 1933 tätig. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden ihre Werke meist zur »Entarteten Kunst« erklärt, was zugleich mit einem Arbeits- und Ausstellungsverbot verbunden war. In der Ausstellung sind u.a. Künstler wie Bruno Müller-Linow, Charles Crodel oder Friedrich Ahlers-Hestermann vertreten.

Bis 22.04.19, Schlösschen im Hofgarten, Würzburger Str. 30, Wertheim

www.schloesschen-wertheim.de