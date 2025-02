Vermeer-Ausstellung bis zum 27. April verlängert

Intensive Lichteffekte, tiefe Schatten und fotografische Genauigkeit: Jan Vermeer verstand es meisterhaft, die Magie eines Augenblicks in leuchtenden Kunstwerken einzufangen. Der niederländische Maler gilt als einer der herausragendsten Künstler des Barock – und ist zugleich eine der geheimnisvollsten Figuren der Kunstgeschichte. Am 4. Dezember feierte die immersive Ausstellung »Vermeer - Meister des Lichts« seine Weltpremiere in Stuttgart. Jetzt wird die Ausstellung auf Grund der großen Nachfrage bis zum 27. April verlängert.

In Form einer digitalen Erlebnisreise zeigt die Ausstellung »Vermeer – Meister des Lichts« erstmals das Gesamtwerk eines der weltweit bedeutendsten Künstler der Niederlande. Dabei tauchen die Besucher in den Glanz der »Dutch Era« ein und erleben Vermeers (1632-1675) meisterhafte Gemälde mit allen Sinnen. Die Ausstellung zeigt einen Kosmos aus Stille, Glanz und Intimität. Zwischen multimedialen Installationen und Projektionen entfalten sich Geschichten rund um Vermeer und seine Werke, die mit ihrer poetischen und zeitlosen Schönheit bis heute berühren.

Alle Infos zur Ausstellung gibt es hier.

Lesung: Der falsche Vermeer

Am 6. März können gibt es ein weiteres Highlight in der Schleyer-Halle. Der Autor Patrick van Odijk liest ab 18 Uhr aus seinem packenden historischen Kriminalroman über einen der größten Kunstskandale der Geschichte – atmosphärisch, spannend, unvorhersehbar. Im Anschluss an die etwa einstündige Lesung haben Ticketinhaberinnen und -inhaber die Möglichkeit, die immersive Ausstellung “Vermeer - Meister des Lichts” in aller Ruhe zu erleben.

Tickets zur Lesung gibt es hier.