Vermeer feiert Weltpremiere in Stuttgart

Intensive Lichteffekte, tiefe Schatten und fotografische Genauigkeit: Jan Vermeer verstand es meisterhaft, die Magie eines Augenblicks in leuchtenden Kunstwerken einzufangen. Der niederländische Maler gilt als einer der herausragendsten Künstler des Barock – und ist zugleich eine der geheimnisvollsten Figuren der Kunstgeschichte. Am 4. Dezember feiert die immersive Ausstellung »Vermeer - Meister des Lichts« seine Weltpremiere in Stuttgart. MORITZ sprach vor der großen Eröffnung mit Ausstellungsmacher Dr. Nepomuk Schessl über die Konzeption der neuen immersiven Ausstellung.

In Form einer digitalen Erlebnisreise zeigt die Ausstellung »Vermeer – Meister des Lichts« erstmals das Gesamtwerk eines der weltweit bedeutendsten Künstler der Niederlande. Dabei tauchen die Besucher in den Glanz der »Dutch Era« ein und erleben Vermeers (1632-1675) meisterhafte Gemälde mit allen Sinnen. Die Ausstellung zeigt einen Kosmos aus Stille, Glanz und Intimität. Zwischen multimedialen Installationen und Projektionen entfalten sich Geschichten rund um Vermeer und seine Werke, die mit ihrer poetischen und zeitlosen Schönheit bis heute berühren. Die Weltpremiere in Stuttgart wurde von Dr. Nepomuk Schessl produziert. Im Interview gibt er Einblicke in die faszinierende Konzeption.

Warum haben Sie sich für Vermeer als Motiv für die neue immersive Ausstellung entschieden?

Vermeer ist bekannt als der Meister des Lichts. Dieser einzigartige Malstil fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten und eignet sich in besonderer Weise für eine immersive Ausstellung.

Was zeichnet die Kunst des Malers aus?

Zum einen ist Vermeer als der Maler des Lichts berühmt, zum anderen offenbart er uns aber einen einzigartigen Blick auf das Leben der Frauen zu

seiner Zeit und gibt immer wieder Eindrücke von einem zwar zurückgezogenen aber durchaus einflussreichem Leben.

Was sind ihre Lieblingskunstwerke von Vermeer?

Natürlich fasziniert uns alle das Mädchen mit dem Perlenohrring besonders, aber auch die Briefschreiberin in Gelb und Junge Frau mit Wasserkrug am Fenster sind ganz besondere Bilder!

Wie läuft ein Besuch der Ausstellung ab?

Wir betreten die Ausstellung und erfahren zunächst einiges über die Zeit und die Kultur Vermeers bevor wir dann das erste Mal dem »Mädchen mit dem Perlohrring« begegnen. Wir begeben uns auf eine VR-Reise durch Delft, dem Wohnort von Vermeer und den Hafen von Delft, die Besucher stellen selbst die Farben Vermeers in seinem Studio her und kommen so seinem Schaffen ganz nahe. Bevor sie in der immersiven Show ganz in Vermeers Welt sowie das niederländische Goldene Zeitalter eintauchen.

Welche immersiven Elemente lassen die Besucher tiefer in die Zeit und das Leben von Vermeer eintauchen?

Die Besucher tauchen sowohl analog, bei der Herstellung der Farben, als auch beim Gespräch mit dem Mädchen mit dem Perlohrring sowie der immersiven 360Grad projizierten Show über das Leben und Schaffen von Vermeer und das niederländische goldene Zeitalter ein.

Vermeer – Meister des Lichts

ab Mi. 4. Dezember, Schleyer Halle, Stuttgart, alle Infos und Tickets: www.vermeer-immersiv.de