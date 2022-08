Viele Highlights in Backnang

Das neue Programm für die Spielzeit 2022/23 steht im Backnanger Bürgerhaus steht. Die Zuschauer können sich auf kulturelle Vielfalt mit höchstem Niveau aus den Sparten Klassik, Jazz, Cross Over, Schauspiel, Tanz, Oper, Literatur und Kinderprogrammen freuen.

Bodo Wartke schmückt es mit einem verschmitzten Lächeln: Das neue Spielplancover 2022/23 des Backnanger Bürgerhauses.

Vielleicht lächelt er deshalb so verschmitzt, weil er weiß, was sich hinter den Umschlagseiten verbirgt: kulturelle Vielfalt mit höchstem Niveau aus den Sparten Klassik, Jazz, Cross Over, Schauspiel, Tanz, Oper, Literatur und Kinderprogrammen, die längst nicht nur in der Stadt Backnang, sondern über ihre Grenzen hinaus bekannt ist. Mit einem sprichwörtlichen Paukenschlag beginnt die neue Spielzeit in Backnang am 30. September mit der Spitzenviolinistin Arabella Steinbacher und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn. Auch die anderen Traditionsveranstaltungen Backnangs dürfen im Spielplan nicht fehlen: Das traditionelle Neujahrskonzert mit Rainer Roos und das Highlight auf dem Marktplatz, das classic-ope(r)n-air, in seiner 25-jährigen Edition.

Dass das Bürgerhaus für qualitativ hochwertiges Programm steht, zeigt sich ebenso im Genre Jazz, wo auch in der kommenden Spielzeit regionale, nationale und internationale Größen auf der Bühne begeistern werden. So präsentieren sich der Grammy-nominierte Saxophonist Chris Potter, der gefragte Trompeter Rüdiger Baldauf und die SWR Big Band mit Fola Dada, die erst kürzlich mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde.

Mitreißende Tänze aus Havanna können bei »Pasión de Buena Vista« erlebt werden und mit einem Projektchor-Angebot mit »Onair«, darf nicht nur die beliebte A-cappella-Formation auf die Bühne, sondern auch interessierte Sängerinnen und Sänger aus der Umgebung. Und auch für die sehnsüchtigen Musical-Fans gibt es endlich gute Neuigkeiten: Mit »Hair« steht wieder ein Musical auf dem Programm!

Natürlich ist auch Bodo Wartke nicht nur auf dem Cover, sondern auch live im Walter-Baumgärtner-Saal zu erleben und bietet ein Klavierkabarettprogramm, das seines Gleichen sucht. Mit Sicherheit schafft er es auch, allen Besuchern ein verschmitztes Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Backnanger Bürgerhaus

Spielzeit 2022 ab Fr. 30. September, alle Infos, Tickets und Termine unter: www.backnanger-buergerhaus.de, Fon: 07191-89 45 67 oder per Mail an: buergerhaus@backnang.de