Wanderausstellung in Nürnberg : "Das Denkmal ist..." ab 12. Juli

Wanderausstellung: Das Denkmal ist...

Vom 12. bis zum 28. Juli lädt die Leipziger Wanderausstellung »Das Denkmal ist…« ein zur künstlerischen Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur und Denkmalsprozessen in Deutschland und Osteuropa. Gezeigt werden u.a. filmische Arbeiten von elf internationalen Künstler*innen. Ein dialogorientiertes Rahmenprogramm ergänzt die Ausstellung um Führungen, Diskussionsrunden, Lesungen, Workshops und Performances. Die Ausstellung präsentiert sich in einem außergewöhnlichen Ambiente, nämlich in einer historischen Raumer-

weiterungshalle, einer mobilen Architektur aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts – zugleich Blickfang und Begegnungsort. Die Ausstellung versteht sich auch als Anlaufpunkt für Debatten um demokratische Werte und ihre Bewahrung, gerade auch vor dem Hintergrund des ­Superwahljahres 2024. Die Eröffnung findet am 11. Juli statt. wol

Fr. 12. bis So. 28. Juli, 11 bis 19 Uhr, Klarissenplatz, Nürnberg

www.freiheitsdenkmal-leipzig.de