Wanderungen über Kontinente

Mathe Beck, Enrico Löhnhardt und Christa Schuster-Salas setzen sich in dieser Ausstellung mit dem Thema Migration und der Frage ob Menschen gleich sind oder nicht auseinander. Sie greifen dabei unterschiedliche Blickrichtungen auf. Die Begriffe Entfernung, Kontinente, Herkunft, Unterschiede, Verfolgung oder Hoffnung fließen dabei in die Gestaltung der Arbeiten mit ein. Basis des Projekts bildet eine Fotografie aus Tarifa in Spanien. Das Bild – es zeigt einen Wegweiser aus Holz mit der Aufschrift „Africa 15 km“ – wurde auf Leinwand gedruckt und bildet die Grundlage. Die Künstlerinnen und Künstler ergänzen mit ihren unterschiedlichen Maltechniken sowie ihrer je eigenen Interpretation der vorgegebenen Begriffe den Leinwanddruck und es entsteht so eine Verknüpfung von Foto- und Maltechniken. Führungen durch die Ausstellung gibt es am Samstag, 5. September und Samstag, 12. September um 14 Uhr. Die Künstler sind anwesend.

Stadtbibliothek Reutlingen, Spendhausstraße 2, 72764 Reutlingen, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10-19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, www.stadtbibliothek-reutlingen.de