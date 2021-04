Wasserschloss Bad Rappenau: »Vielfalt«

In der Ausstellung mit dem Titel »Vielfalt« sind Exponate der Künstlerinnen Franziska G. Wahl (Malerei) und Marietta Menke (Keramik) sowie des Künstlers Robert Maier (Aquarelle) zu sehen. Alle drei verbindet die Leidenschaft zu gestalten und Neues zu schaffen. Dabei hat jede/r von ihnen seine eigene künstlerische Sprache entwickelt. Zusammen ergibt sich hieraus eine ansprechende Vielfalt an Stilen und Werken. Franziska G. Wahls Sicht auf ihre Kunst: »Ist Malerei nützlich oder bringt sie etwas? - Darüber denke ich nicht nach. Ich male aus innerem Drang und der Freude daran, meine vielen Ideen auf der Leinwand leben zu lassen. Es kann eine frische Brise am Morgen voller Hoffnung sein.«

Geöffnet jeden Sonntag von 13-17 Uhr, verlängert bis 6. Juni 2021, www.badrappenau.de