Wasserschloss Bad Rappenau: »Einheit – Vielheit«

In der Ausstellung mit dem Titel „Einheit- Vielheit“ sind vom 30. August bis 04. Oktober Exponate des Künstlerpaares Seping und von W im Wasserschloss zu sehen, die gemeinsam über 4 Jahre in Peking gelebt und gearbeitet haben. Während ihrer chinesischen Jahre, unter dem Einfluss einer völlig anderen Kultur, veränderten sich Sichtweisen und Vorstellungswelten. Das Fremde wurde vertraut und das Vertraute fremd. Diese intensive Phase der Umorientierung fand ihren Widerhall in ihrer Kunst. Beide Künstler entwickeln ihre Arbeitsprozesse aus einer veränderten Einstellung zum Vertrauten und rücken ungewohnte Ansichten in den Mittelpunkt.