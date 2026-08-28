WEG! Neuanfang in Eppingen (bis 2.10.26)

In diesem Jahr ist die Oberstufe des Hartmanni-Gymnasiums zu Gast in der Galerie im Rathaus. Unter dem Motto »WEG! Neuanfang – Altanfang«, setzen sich die Schüler*innen mit der Kunst von Giotto di Bondone und Francis Bacon auseinander. Der Titel verweist dabei bewusst auf eine doppelte Bedeutung sowie auf die konträren Positionen der beiden Künstler: »Weg« als Aufbruch, Entwicklung und Bewegung – aber auch als ein entschiedenes »Weg!«, als Abstoßen, Verwerfen oder Hinter-sich-Lassen. Im Zentrum der Arbeiten steht die menschliche Figur im Kontext ihres Umraums. Gemeint ist damit das Verhältnis von Körper und Raum, von äußerer Erscheinung und innerem Ausdruck.

bis 2. Oktober, Galerie im Rathaus, Eppingen

www.eppingen.de