Wegen großer Nachfrage verlängert: „The Mystery of Banksy“ in Stuttgart!

Nach den großen Publikumserfolgen u. A. in Berlin, Hamburg, Wien und Dresden entpuppt sich die Ausstellung nun auch in der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt als absoluter Besuchermagnet: „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ ist in aller Munde und übertrifft auch hier sämtliche Erwartungen! Über 30.000 Tickets konnten die Macher der Schau in den ersten beiden Monaten seit der Eröffnung verkaufen. Mit über 1,4 Million Besucher seit der Weltpremiere im März 2021 in München zählt sie zu den publikumsstärksten und weltweit erfolgreichsten Ausstellungen über den Street-Art-Superstar. Wegen dieser riesigen Nachfrage wird die Laufzeit von „The Mystery of Banksy“ in Stuttgart nun noch bis zum 8. Oktober verlängert!

Gezeigt werden in einer noch nie dagewesenen Präsentation mehr als 150 Werke des gefeierten Street-Art-Superstars: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen. Abgerundet wird das Ganze durch eine spannende Videodokumentation, die die wichtigsten Stationen einer bespiellosen Karriere beleuchtet.

VORVERKAUF

Um die Besucherströme optimal lenken zu können, ist die Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Mit dem Zeitfenster-Ticket ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Timeslots möglich, die Verweildauer ist dabei zeitlich unbegrenzt. Wer flexibel bleiben oder Tickets ohne zeitliche Bindung verschenken möchte, für den sind sogenannte Flex-/Geschenktickets die richtige Alternative. Mit ihnen ist der Zugang zur Ausstellung jederzeit möglich,sie sind jedoch nur in begrenzter Anzahl verfügbar.

Die Tickets können unter www.mystery-banksy.com erworben werden und sind auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie ab Ausstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich. Im Ticketpreis inbegriffen ist eine umfangreiche und informative Multimedia-Führung, die die Besucher ganz einfach auf ihren Smartphones abrufen können.

Bei der MORITZ-Leseraktion kann man zusätzlich Flex-/Geschenktickets erwerben. Diese sind das Richtige für alle, die flexibel bleiben oder Tickets verschenken wollen. Damit ist der Besuch der Ausstellung an jedem Tag nach Wahl, so lange die Ausstellung läuft, ohne Vorreservierung oder Uhrzeitbindung möglich. Diese Tickets gibt es nur in begrenzter Anzahl. Unter www.moritz.de/tickets kann man limitierte Flex-/Geschenktickets zum Preis von 22 € erwerben.

Bilingual & barrierefrei:

Texte in deutscher und englischer Sprache. Die Ausstellung ist rollstuhlgerecht.

AUSTELLUNGSINFORMATIONEN:

„The Mystery of Banksy – A Genius Mind” Ausstellungszeitraum: verlängert bis 8. Oktober 2023 Öffnungszeiten: MO – SA & Feiertage 10.00 - 20.00 Uhr SO 10.00 - 18.00 Uhr Wo: Königsbau Passagen Königstraße 26 70173 Stuttgart Tickets: Tickets sind unter www.mystery-banksy.com, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse erhältlich.