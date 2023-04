Werke der Sammlung Mautsch in Göppingen

Sammler Fritz Mautsch definiert Kunst als eine heilende Funktion in seinem Leben. Er lebt mt den Kunstwerken, die er im Laufe des Lebens gekauft und gesammelt hat. Das Besondere an der Sammlung Mautsch ist, dass sie sich im Wesentlichen auf drei Künstler konzentriert: Christa Näher führt mit ihrer Malerei an Orte des Unbewussten, Georg Herold entzieht sich mit seinem Werk jeglicher Kategorisierung, und Stefan Wewerka vereint in seinen Bildwerken und Skulpturen jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen.

Christa Näher, Stefan Wewerka, Georg Herold – Werke der Sammlung Mautsch, bis So. 2.Juli, Kunsthalle Göppingen, Di. bis Fr. 13 bis 19 Uhr, Sa. & So. 11 bis 19 Uhr

www.kunsthalle-goeppingen.de