WKO-Intendantin Katrin Kirsch im Interview

Ein großer Wechsel beim ­Württembergischen Kammer­orchester Heilbronn (WKO): Zur neuen Spielzeit 2024/2025 ist Katrin Kirsch die neue ­geschäftsführende Intendantin. Wie sie gemeinsam mit dem ebenfalls neu dazugekommenen Chefdirigenten Risto Joost die kommende Saison gestalten will und was sie mit dem ­Orchester darüber hinaus vorhat, erklärt Kirsch im MORITZ-Interview.

Wie sind Sie und das WKO zusammengekommen?

Auf etwas verschlungenen Pfaden, wie das immer so ist. Während der Schulzeit hatte ich noch die feste Absicht, Klavier zu studieren, dann habe ich aber bei dem Studium an der Musikhochschule Köln festgestellt, dass es wahnsinnig viele wahnsinnig gute Pianistinnen gibt und ich nicht unbedingt zu dieser Kategorie gehöre (lacht). Schnell habe ich gemerkt, dass ich hinter der Bühne besser aufgehoben bin und dass es tatsächlich meine große Leidenschaft ist, Veranstaltungen zu organisieren. So bin ich dann Orchestermanagerin und Geschäftsführerin beim Musik Podium Stuttgart von Frieder Bernius und später zu den Ludwigsburger Schlossfestspielen gekommen. So lange, bis ich dann merkte, dass hier beim WKO die geschäftsführende Intendantenstelle frei wird.

Was ist Ihr erster Eindruck vom Kammerorchester?

Ich bin ganz begeistert vom musikalischen und künstlerischen Niveau des Orchesters, das ist wirklich phänomenal und macht viel Spaß. Ich finde es toll zu sehen, wie motiviert und engagiert die Musiker dabei sind. Da sehe ich enormes Potenzial für die Zukunft.

In welche Richtung wollen Sie in Zukunft mit dem WKO gehen?

Mir ist extrem wichtig, dass wir uns noch stärker hier in der Stadt verankern, dass wir auch auf die Leute zugehen, die bislang vielleicht noch nicht so viel mit klassischer Musik am Hut hatten, beispielsweise durch ungewöhnlichere Projekte und Abwechslung. Unsere Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen will ich noch weiter ausbauen – wir haben ja bereits eine Partnerschaft mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium, bieten schulischen Aktivitäten, Kindergartenkonzerte. Das finde ich einfach eine wahnsinnig wichtige Säule, um in die Zukunft zu investieren und eine »Überalterung« des Publikums zu verhindern. Trotzdem muss auch weiterhin Platz für unsere klassischen Abo-Konzerte und die tollen Projekte mit spannenden Solisten bleiben.

Auf was kann man sich in der kommenden Saison besonders freuen?

Ein persönliches Highlight für mich wird das Konzert »Volkstraditionen« mit ­Ragnhild Hemsing an der Violine sein. Auch die Zusammenarbeit mit dem Vision String Quartett – das war übrigens ein Impuls aus dem Kammerorchester, was mich besonders freut.

