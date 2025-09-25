Wortkunst auf Schloss Kapfenburg, 23.10.25

Die Nacht der Poet:innen auf Schloss Kapfenburg ist längst Kult. Autor und Kabarettist Jess Jochimsen lädt seit vielen Jahren namhafte Autoren und Spoken-Word-Künstler ein, um die Kunst des Erzählens zu feiern – komisch, anrührend, bissig und liebevoll. Auch dieses Jahr erwartet das Publikum ein Abend voller Wortkunst, Witz und Musik – begleitet vom Musiker und langjährigen Bühnenpartner Sascha Bendiks. Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, lebt in Freiburg und steht seit 1992 mit Solo-Programmen auf deutschsprachigen Bühnen. Seine Auftritte verbinden Texte, Lieder und Bilder. Bekannt wurde er u. a. durch den »Scheibenwischer« und »RTL Samstag Nacht«.

Ella Carina Werner, 1979 in Westfalen geboren, ist Mitherausgeberin der Satirezeitschrift „Titanic“. Ihre Texte verbinden Autobiografisches mit klugem Witz und gesellschaftlichem Scharfsinn. Fine Degen, 2001 geboren, zählt zu den stärksten Stimmen der jungen Poetry-Slam-Szene. 2022 wurde sie U22-Schweizermeisterin und stand im Finale internationaler Wettbewerbe. Ihr Buch »Gutenachtgeschichten für Verliebte« erschien 2023. Sie ist Mitorganisatorin der feministischen Lesebühne Kollektiv Kitzeln, die 2024 mit einem Literaturpreis der Stadt Bern ausgezeichnet wurde. Degen hat einen Master in Psychologie und studiert aktuell Kreatives Schreiben. Severin Groebner, 1969 in Wien geboren, ist Kabarettist, Autor und Schauspieler.

× Erweitern Foto: Thomas Panzau Ella Carina Werner

Er verbindet Humor mit Tiefgang, Gesellschaftskritik mit Wiener Schmäh. Seit den 1990er Jahren steht er mit Solo-Programmen und Theaterprojekten auf der Bühne und begeistert mit pointierter Beobachtung und Sprachwitz. Sascha Bendiks begleitet den Abend musikalisch. Der Freiburger Musiker und Komponist schafft mit Klavier, Akkordeon und Stimme Klangräume zwischen Komik und Melancholie – stets im Dialog mit den Texten. Ein Abend zwischen Lachen und Nachdenken. Die Nacht der Poeten ist wortgewaltig, musikalisch, unvergesslich.

Nacht der Poeten, Do, 23. Oktober, 19.30 Uhr,, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de