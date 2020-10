Yves Noir Ausstellung in Plochingen

Der Plochinger Kulturverein Initiative Mahlwerk präsentiert eine weitere Ausstellung im Jahr 2020 in der Galerie der Stadt Plochingen.

Der Künstler:

Yves Noir, 1967 in Straßburg geboren, lebt seit 1985 in Deutschland und studierte bis 1995 Mediendesign mit Schwerpunkt Fotografie. Seitdem arbeitet Yves Noir als freier Fotograf und Dozent für Fotografie im In- und Ausland. Neben Publikationen in Bildbänden und Magazinen, waren seine Arbeiten bei Ausstellungen, unter anderem in Paris, Mailand, Arles, Salzburg und Stuttgart zu sehen.

Die Ausstellung:

Den Schwerpunkt seiner fotografischen Arbeit legt Yves Noir auf das Abbilden des Menschen in seinem ursprünglichen Zustand. Mit den Fotoarbeiten dieser Ausstellung zeigt er Aktbildnisse in jeweiliger Beziehung zu einem Raum. Es geht ihm dabei nicht um die Darstellung erotischer Momente, sondern darum, die natürliche Ästhetik des Körpers einzufangen. Der Blick des Betrachters gleitet an den zu Bildkürzeln komprimierten Körper-Raum-Landschaften entlang, um dann aus dieser Konfrontation sozial oder individuell besetzte Deutungspunkte freizugeben. Die Bilder entstehen in Zusammenarbeit mit Künstler*innen und everyday people.

PlochingenInfo, Marktstr. 36, 73207 Plochingen Ausstellungsdauer: 6. November bis 19. Dezember 2020. Öffnungszeiten: Mo, Mi, Sa 10-13 Uhr | Di, Do 14-17 Uhr | Fr 09-13 Uhr Der Künstler ist am letzten Tag der Ausstellung, am 19. Dezember, ebenfalls anwesend.