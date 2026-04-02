Zwischen Klang und Farbe in Sinsheim

Seit sie denken kann, malt sie – als würde die Welt durch ihre Hände atmen.

Mila Müller fängt das Licht ein, das über Landschaften streicht, und den Klang, der in Gesichtern wohnt. Ihre Bilder erzählen von Weite und Nähe, von Stille und Musik.Sie ist Künstlerin, Dozentin, Kunsttherapiepraktikerin – und doch vor allem eines: eine Suchende nach dem Schönen im Menschlichen. In ihren Werken begegnen sich Landschaft und Porträt, Mensch und Melodie. Besonders ihre Musikerporträts scheinen zu klingen – als hätte der Pinsel den Rhythmus gespürt. Ausgebildet und inspiriert in der Schweiz, in England, Holland und Deutschland, sammelt sie Eindrücke wie Farben.

bis 17. April, Rathaus, ­Sinsheim

www.sinsheim.de