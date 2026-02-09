Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl ist online

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg ist gestartet. Von heute an steht das interaktive Tool, das von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) angeboten wird, online zur Verfügung.

Der Wahl-O-Mat ist ein Instrument der politischen Bildung. Er will Interesse an Politik wecken und über die zur Landtagswahl antretenden Parteien und deren Programme informieren. Mit dem Wahl-O-Mat können seine Nutzerinnen und Nutzer auf spielerische Weise herausfinden, mit welchen Positionen sich die Parteien am 8. März 2026 zur Wahl stellen. Sie können dabei ihre eigenen politischen Ansichten zu unterschiedlichen Themen mit den Positionen der Parteien abgleichen. Eine Wahlempfehlung gibt das interaktive Tool nicht ab.

Alle 21 Parteien, die zu dieser Landtagswahl antreten, sind im Wahl-O-Mat vertreten. Er umfasst 38 Thesen zu landespolitischen Themen, so zum Beispiel diese beiden Aussagen: „Die Landesregierung soll Unternehmen unterstützen, die in Baden-Württemberg Rüstungsgüter herstellen“ und „Das mehrgliedrige Schulsystem (Werkrealschule/Hauptschule, Realschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium) soll erhalten bleiben“. Die Thesen können mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ beantwortet werden. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, die persönlichen Bewertungen mit den Positionen der Parteien zu vergleichen. Die Antworten und Erläuterungen zu den 38 Thesen sind von den Parteien selbst formuliert.

Die Thesen wurden auf einem dreitägigen Workshop Ende November 2025 von einer Redaktion entwickelt, der junge Wahlberechtigte und Fachleute aus Wissenschaft und Journalismus sowie Verantwortliche der LpB und der BpB angehörten. Insgesamt achtzig Thesen wurden erarbeitet und an die Parteien zur Beantwortung weitergegeben. Auf Grundlage der Antworten fand am 28. Januar 2026 die Endauswahl der 38 Wahl-O-Mat-Thesen statt. Ziel dabei war, die wichtigsten Themen aufzugreifen, die Unterscheidbarkeit der Parteien durch die Thesenauswahl darzustellen und gleichzeitig eine breite thematische Abdeckung sicherzustellen.

Bereits zum fünften Mal geht der Wahl-O-Mat zu einer Landtagswahl in Baden-Württemberg an den Start. Bei der Landtagswahl im Jahr 2021 erreichte er mehr als 1,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Seit Einführung des Wahl-O-Mat durch die Bundeszentrale für politischen Bildung im Jahr 2002 wurde das Tool bei Wahlen zum Europäischen Parlament sowie bei Landtags- und Bundestagswahlen mehr als 160 Millionen Mal angewendet.

Der Wahl-O-Mat online und in App Stores

www.wahl-o-mat.de

Wahl-O-Mat im Apple AppStore

Wahl-O-Mat im Google PlayStore

„Wahl-O-Mat zum Aufkleben“

Der „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“ ist die analoge Version des bekannten digitalen Wahl-Tools. Das Vor-Ort-Angebot schafft Gesprächsanlässe im Alltag und ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang zu politischen Inhalten. Ab 20. Februar 2026 tourt der „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“ durch Baden-Württemberg und wird in Einkaufszentren folgender sechs Städte Station machen: Mannheim, Weil am Rhein, Heidenheim, Balingen, Ravensburg, Freiburg. Mehr unter https://www.landtagswahl-bw.de/wahl-o-mat-zum-aufkleben.