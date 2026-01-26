FAQ – MORITZ Landtagskandidatenvorstellung

Was ist die MORITZ Landtagskandidatenvorstellung?

Die MORITZ Landtagskandidatenvorstellung ist ein redaktionelles Informationsangebot zur Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg. MORITZ hat die Kandidatinnen und Kandidaten der im Land- und Bundestag vertretenen Parteien zu einem standardisierten Fragenkatalog eingeladen. Ziel ist es, Wählerinnen und Wählern einen Vergleich der Kandidierenden in ihrem Wahlkreis und ihrer politischen Positionen zu ermöglichen.

Gleichzeitig bietet das Format den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich und ihre Schwerpunkte im direkten Vergleich mit ihren Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu präsentieren.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten werden vorgestellt?

Vorgestellt werden die zugelassenen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aus dem MORITZ Verteilungsgebiet der sechs Parteien, die aktuell im Land- oder Bundestag vertreten sind, sofern sie an der Befragung teilgenommen haben. Das MORITZ Verteilungsgebiet umfasst die Wahlkreise 1 bis 26, 38 und 41 sowie 60 bis 62.

Warum haben nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten teilgenommen?

Die Teilnahme an der MORITZ Landtagskandidatenvorstellung ist freiwillig. MORITZ hat die Parteien kontaktiert und um die Kontaktdaten derjenigen Kandidierenden gebeten, die an der Befragung teilnehmen möchten. Alle uns übermittelten Kontakte erhielten anschließend per E-Mail den Fragenkatalog. Nicht alle Kandidierenden haben diesen beantwortet oder fristgerecht zurückgesendet.

Wie ist der Fragenkatalog aufgebaut?

Der von der MORITZ-Redaktion entwickelte Fragenkatalog besteht aus zwei Teilen:

einem Kurzporträt der Kandidatinnen und Kandidaten (maximal 300 Zeichen)

der Vervollständigung von drei Aussagen:

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist … Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass … Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

Für die Vervollständigung der Aussagen gab es kein Zeichenlimit.

Warum ist der Fragenkatalog für alle identisch?

Ein zentrales Ziel der MORITZ Landtagskandidatenvorstellung ist die Vergleichbarkeit der Aussagen. Daher erhielten alle Kandidatinnen und Kandidaten denselben Fragenkatalog.

Wurden die Antworten redaktionell bearbeitet?

Nein. Die Antworten wurden unverändert so veröffentlicht, wie sie von den Kandidatinnen und Kandidaten übermittelt wurden. Es fand keine inhaltliche oder sprachliche Nachbearbeitung durch die Redaktion statt.

Wann fand die Befragung statt?

Der reguläre Befragungszeitraum begann im Oktober und endete am 28. Januar.

Ich kandidiere zur Landtagswahl und möchte noch teilnehmen. Ist das möglich?

Kandidatinnen und Kandidaten, die sich nachträglich an der MORITZ Landtagskandidatenvorstellung beteiligen möchten, können sich per E-Mail an stuttgart@moritz.de wenden. Die Redaktion ergänzt den Kandidatencheck gerne noch bis zum Wahltag am 8. März.

Ich habe Fragen oder Kritik zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung. An wen kann ich mich wenden?

Fragen, Hinweise oder Kritik zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung nimmt die Redaktion gerne entgegen. Leserinnen und Leser können sich per E-Mail an stuttgart@moritz.de wenden. Die Rückmeldungen helfen uns, das Format weiterzuentwickeln und zu verbessern.