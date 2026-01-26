Wahlkreis 1: Stuttgart I

Als Landeshauptstadt und Metropole sind im Stuttgarter Wahlkampf vor allem stadtpolitische Themen von besonderer Bedeutung. Insbesondere die hohen Mietkosten und der schleppend verlaufende Infrastrukturausbau rund um das Großprojekt Stuttgart 21 spielen dabei eine große Rolle. Dominierendes Wahlkampfthema ist zudem die schwächelnde deutsche Wirtschaft, denn vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer prägen das wirtschaftliche Geschehen in der Hauptstadt. Politisch treffen bei dieser Wahl viele erfahrene Landes- und Kommunalpolitiker auf junge Gesichter und politische Quereinsteiger, was den Wahlkampf durchaus spannend macht. Der Wahlkreis Stuttgart I umfasst die Stadtbezirke Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West sowie die Stadtteile Gänsheide und Uhlandshöhe des Stadtbezirks Stuttgart-Ost. Insgesamt sind hier knapp 97.000 Bürgerinnen und Bürger stimmberechtigt. Der Wahlkreis ist fest in grüner Hand. Die amtierende Landtagspräsidentin Muhterem Aras, die auch bei dieser Wahl wieder antritt, erzielte mit 44,8 Prozent das landesweit beste Ergebnis für die Grünen. Trotz des voraussichtlich deutlich schwächeren Abschneidens ihrer Partei stehen die Chancen auf ihre Wiederwahl gut. Für die anderen Parteien ist vor allem das Abschneiden im Wahlkreis entscheidend. Die CDU gibt mit Teresa Schreiber einem neuen Gesicht die Chance, sich zu beweisen. Die SPD übersprang bei der vergangenen Wahl die Zehn-Prozent-Hürde nicht und versucht nun mit der parteipolitisch erfahrenen Hanna Binder die Wende einzuleiten. Die FDP setzt nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag in ihrem Stammland auf neues politisches Personal und schickt die politische Quereinsteigerin Claudia Schober ins Rennen. Die Linke erzielte in der Landeshauptstadt stets überdurchschnittliche Ergebnisse. Im Wahlkreis I tritt mit Mersedeh Ghazaei eine Kandidatin aus dem Spitzentrio an, die auf Listenplatz drei gute Chancen auf ein Landtagsmandat hat. Für die AfD ist der Wahlkreis schwierig: Mit nur 3,3 Prozent erzielte sie hier ihr landesweit schlechtestes Ergebnis. Mit dem 20-jährigen Artur Hammerschmidt setzt sie auf einen ihrer jüngsten Kandidaten.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

× Erweitern Foto: LenaLux

Muhterem Aras (Bündnis 90/ Die Grünen)

Muhterem Aras, 60 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. In Ostanatolien geboren, in Baden-Württemberg beheimatet. Diplom-Ökonomin und Steuerberaterin. Macht seit über 30 Jahren in Stuttgart Politik: als Stuttgarter Gemeinderätin (1996-2011), direkt gewählte Landtagsabgeordnete (seit 2011) und seit zehn Jahren als Landtagspräsidentin.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Ich widme mich einer Zukunft, die klimagerecht, steuergerecht, generationengerecht ist. Das bedeutet u.a., dass der Alltag für alle bezahlbar und die Steuerlast fair verteilt sein soll; dass die Wirtschaft wieder brummt, gerade weil sie mit Klimaschutz vereint wird; dass auch junge Menschen politisch besser eingebunden sind und dass ihre Bildungschancen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.

Demokratie lebt von der Idee, dass wir es morgen gemeinsam besser haben könnten als heute. Diese Idee muss glaubhaft sein, und dafür mache ich Politik.

Ich kämpfe für ein weltoffenes, freiheitliches Land, in dem alle selbstbestimmt und sicher leben; in dem wir uns gegenseitig aufhelfen anstatt nach unten zu treten. Den Menschen, die dafür einstehen, möchte ich weiter Mut machen und sie miteinander vernetzen. Und den Feinden der Demokratie die rote Karte zeigen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

wir bezahlbare Wohnungen haben, ideal angebunden in einer grünen, pulsierenden Innenstadt. Und dass dort der Zusammenhalt stärker wird: So setze ich mich u.a. für einladende öffentliche Plätze und mehr Begegnungsorte in unserer Stadt ein, an denen wir Einsamkeit verhindern, Vorurteile abbauen und wieder stärker zusammenfinden.

Ganz konkret setze ich mich seit Jahren dafür ein, dass das Schoettle-Areal aufblüht – und werde alles daransetzen, dass das Projekt gemeinsam mit der Initiative endlich umgesetzt wird.

Auch möchte ich verhindern, dass an unseren großartigen Kunst- und Kultureinrichtungen gespart wird – auch das sind Orte, an denen wir alle zusammenkommen können.

Stuttgart ist unglaublich lebens- und liebenswert, daran sollen alle teilhaben können. Und Stuttgart I ist für mich der schönste Wahlkreis der Welt!

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

Heimat in Vielfalt. Erfindergeist und Schaffer-Mentalität. Kulturreichtum. Engagement und Ehrenamt. Tradition und Fortschritt. Vorreiter bei Klimaschutz und Innovation. Weltspitze in vielen Bereichen. Bescheidenheit und Selbstironie. Wir haben’s einfach drauf!

Weitere Informationen gibt es auf der Website, per Mail, oder Instagram.

Teresa Schreiber (CDU)

Die 27-jährige Teresa Schreiber ist Volljuristin und kandidiert zum ersten Mal für den Landtag. Sie setzt sich für die Themen Bildung, Wirtschaft und Sicherheit ein.

Weitere Informationen auf der Website.

Claudia Schober (FDP)

Claudia Schober aus Stuttgart-Nord ist 3-fache Mutter und selbständige Immobilienbestandsentwicklerin. Als politische Quereinsteigerin bringt die 49-Jährige den Blick aus dem echten Leben in die Landespolitik ein. Sie setzt sich für bezahlbares Wohnen, gute Bildung und einen handlungsfähigen Staat ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

… dafür zu sorgen, dass Politik wieder ermöglicht statt verhindert. Ich will, dass in Baden-Württemberg schneller gebaut, besser unterrichtet und mutiger entschieden wird. Dafür braucht es weniger Bürokratie, schnelle und einfache Verfahren sowie verlässliche Rahmenbedingungen. Politik sollte Probleme lösen und nicht neue Hürden aufbauen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… die Innenstadtbezirke nicht durch Regulierung erstarren, sondern lebendig und bezahlbar bleiben. Wohnen muss wieder plan- und bezahlbar sein, Bildung verlässlich funktionieren und wieder zur Spitze gehören, und Verwaltung muss als Dienstleister der Bürger verstanden werden.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

… Freiheit, Erfindergeist und Verantwortung. Unser Land hat seine Stärke immer daraus gezogen, Menschen etwas zuzutrauen und ihnen Raum zur Entfaltung ihrer Talente zu geben. Wenn wir wieder mehr Eigenverantwortung zulassen und den Staat auf das Wesentliche konzentrieren, sichern wir die Zukunft der nächsten Generationen.

Weitere Informationen gibt es auf der Website, auf Instagram oder Facebook

Hanna Binder (SPD)

Mein Name ist Hanna Binder (50) und ich kandidiere für die SPD im Wahlkreis 1. Seit über 30 Jahren bin ich politisch aktiv und war davon 11 Jahre im Konstanzer Gemeinderat. Als ich 2016 stellvertretende Landesbezirksleiterin bei der Gewerkschaft ver.di wurde, zogen ich und mein Mann mit unseren beiden Kindern in die Landeshauptstadt, erst in den Westen und dann in den Süden. Neben dem Beruf singe ich im Chor, fahre Rennrad und mach allgemein gerne Sport.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

...die 41 Stundenwoche der Beamt*innen des Landes Baden-Württembergs abzuschaffen, nicht nur um die Landes- und Kommunalbeamten zu entlasten, sondern auch um die Berufe attraktiver zu machen, die systemrelevant sind. Eine effiziente und schnelle Verwaltung entsteht nicht durch den sinnvollen Abbau von Bürokratieabbau, sondern durch eine gut besetzte und leistungsfähige Verwaltung. Eine gute Schule gibt es nur durch gute Lehrer*innen. Seit der Regierungszeit Erwin Teufels arbeiten die Beamt*innen drei Stunden mehr als alle anderen und damit das Land wieder läuft, die Verwaltung die Wirtschaft unterstützen kann und unsere Kinder gut gebildet werden, müssen die Jobs im Land wieder attraktiver werden.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… wir den großen Leerstand und ungenutzte Gebäude schneller und einfacher in günstigen Wohnraum umwandeln können. Es kann nicht sein, dass große Flächen in Stuttgarts Innenstadt leer stehen, während wir Rekordmieten haben. Dass Land macht zu wenig, um günstigen Wohnraum zu schaffen und zu ermöglichen. Dazu gehört auch eine Mietpreisbremse die wirkt.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

… Heimat. Hier bin ich geboren, hier habe ich meine Familie, meine Freund*innen und mein Fußballverein den VfB. Ob es die Erkundung und Bewunderung der Landschaft auf Fahrradtouren ist, Ausflüge auf die Alb, zum Bodensee oder in den Schwarzwald, Abende im Konzert, im Theater oder bei einem guten Essen mit Freund*innen, viele meiner besten Erinnerungen habe ich in ganz Baden-Württemberg gemacht.

Weitere Informationen gibt es auf der Website, auf Instagram oder Facebook.

× Erweitern Philip Eichler

Mersedeh Ghazaei (DIE LINKE)

Mersedeh Ghazaei ist Spitzendkandidatin der Linken im Wahlkreis Stuttgart I. Sie ist Tochter iranischer Arbeiter*innen, Erstakademikerin und arbeitet im Bereich Bildung und Antirassismus. Politisch setzt sie sich für soziale Sicherheit, bezahlbares Wohnen und den Schutz vor rechter Gewalt ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

… eine soziale und solidarische Sicherheitspolitik durchzusetzen, die Menschen schützt statt sie zu kriminalisieren. Dazu gehören Investitionen in Prävention, Bildung und soziale Infrastruktur sowie ein konsequenter Schutz vor rechter und rassistischer Gewalt.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… Wohnen, Bildung und Sicherheit wieder bezahlbar und gerecht werden. Stuttgart darf keine Stadt sein, in der Verdrängung, hohe Mieten und soziale Spaltung den Alltag bestimmen. Politik muss hier an der Seite der Menschen stehen, nicht der Profite.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

… ein Land voller Widersprüche: wirtschaftlich stark, aber sozial tief gespalten. Für mich heißt Baden-Württemberg Verantwortung übernehmen: für gute Arbeit, soziale Teilhabe, gegen Rassismus und für eine Politik, die niemanden zurücklässt.

Weitere Informationen gibt es auf Instagram.

Arthur Hammerschmidt (AfD)

Der 20jährige Jurastudent Arthur Hammerschmidt ist einer der landesweite jüngsten Kandidaten. Er ist im Kreisvorstand der AfD Stuttgart.

Weitere Informationen gibt es auf Instagram.

Die wichtigsten Fragen zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung werden im FAQ beantwortet.