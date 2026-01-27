Wahlkreis 10: Göppingen

Der Wahlkreis Göppingen umfasst mehrere Kommunen entlang der Fils, darunter Göppingen, Eislingen/Fils, Ebersbach an der Fils sowie Adelberg, Uhingen, Reichenbach an der Fils und Wäschenbeuren. Rund 95.000 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt. Nach dem Parteiwechsel der bisherigen Wahlkreisgewinnerin Ayla Cataltepe kandidiert für die Grünen nun die Kreisvorsitzende Mariska Ott. Die CDU schickt mit der Landtagsabgeordneten Sarah Schweizer eine erfahrene Bewerberin ins Rennen. Für die AfD tritt Sandro Scheer an, der im vergangenen Jahr in den Landtag nachgerückt ist. Die SPD setzt auf ihre Kreisvorsitzende Sabrina Hartmann, die FDP auf den kommunalpolitisch engagierten Peter Körber. Die Linke wird von der Erzieherin Alexandra Bürger vertreten.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Mariska Ott (Bündnis 90/ Die Grünen)

Ich bin 43 Jahre alt, Wirtschaftspädagogin und arbeite seit über zehn Jahren im Bereich Digitales Lernen. Ich war u.a. Digital Learning Managerin in der WMF, heute verantworte ich das Thema in der Sparkassenakademie Baden-Württemberg. Seit 2023 bin ich Kreisvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreis Göppingen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

… die Digitalisierung konsequent voranzutreiben – in Schulen, Betrieben und Verwaltungen, damit sie unseren Alltag wirklich erleichtert. Gleichzeitig möchte ich die berufliche Bildung stärken, damit mehr Menschen gute Abschlüsse und faire Chancen beim Start in ihr Berufsleben haben. Auch die Weiterbildung müssen wir im Blick behalten, denn Berufslaufbahnen sind heute nicht mehr so geradlinig wie es früher war. Und ich setze mich für konsequenten Klima- und Artenschutz ein – mit Investitionen, die Wirtschaft, Umwelt und soziale Sicherheit zusammendenken.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… wir eine intakte Infrastruktur und verlässliche politische Rahmenbedingungen haben, damit die dringend notwendige Transformation unserer Wirtschaft gelingt – mit guten Arbeitsplätzen vor Ort. Junge Menschen sollen hier optimale Startchancen bekommen, egal ob sie eine Ausbildung machen, studieren oder gründen. Ich wünsche mir lebenswerte Orte mit hoher Aufenthaltsqualität, mehr Grün, guter Mobilität und spürbaren Klimaanpassungsmaßnahmen – kurz: einen Wahlkreis, in dem Nachhaltigkeit im Alltag gelebt wird.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

… Heimat und Verwurzelung – mit vielfältigen Landschaften und Städten, in denen ich mich zu Hause fühle. Unser Land steht für Vielfalt und Zusammenhalt, für Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, die trotzdem an einem Strang ziehen. Gleichzeitig verbinde ich mit Baden-Württemberg Bodenständigkeit, Erfindergeist und Mut: vom starken Mittelstand bis zu engagierten Initiativen, die zeigen, dass man Tradition bewahren und trotzdem neugierig nach vorne denken kann.“

Sarah Schweizer (CDU)

Sarah Schweizer, 42 Jahre, ist Rechtsanwältin und seit 2021 Mitglied des Landtags. Sie setzt sich für eine starke Wirtschaft, gute Bildung und innere Sicherheit ein. Sie sieht sich als Möglichmacherin für die Menschen und das Land und setzt sich gerade auch in schwierigen Zeiten für die großen und kleinen Anliegen der Bürger in Landkreis ein.

Sandro Scheer (AfD)

Sandro Scheer ist 47 Jahre alt und Zentralheizungs- und Lüftungsbauer. Seit 2024 ist er Mitglied des Landesvorstands. Im Jahr 2025 rückte er in den Landtag nach.

Sabrina Hartmann (SPD)

Sabrina Hartmann ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei einem Verlag. Seit 2015 ist sie Vorsitzende des Kreisverbands und seit 2022 Mitglied im Landesvorstand.

Peter Körber (FDP)

Peter Körber ist 62 Jahre alt und Sachverständiger für Bauhandwerk. Er ist stellvertretender Kreisvorsitzender. Sein Fokus liegt auf Gesundheits- und Sozialpolitik.

Alexandra Bürger (DIE LINKE)

Alexandra Bürger, 39 Jahre alt, Erzieherin, Studentin und Mutter von zwei Kindern. Ich erlebe täglich was Sparpolitik in Bildung und Sozialem anrichtet. Das treibt mich an mich entschieden für soziale Gerechtigkeit, gute Bildung für alle und für eine Politik einzusetzen, die Menschen über Profite stellt.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... Menschen mitzunehmen auf unserem Weg zu sozialerer, gerechterer Politik und sie zu motivieren sich zu engagieren. Echte Veränderung entsteht nur wenn wir gemeinsam für diese kämpfen und die Politik nicht länger den wenigen Mächtigen und deren Freunden überlassen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... in den nächsten Jahren die Sozial-Sparpolitik des Landkreises beendet wird. Dafür braucht es endlich ausreichend Mittel für Kommunen und eine starke LINKE im Landtag Baden-Württembergs, die dafür sorgt, dass Geld für Bildung, Beratung und Soziale Arbeit da ist, statt in diesen Bereichen weiter zu kürzen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... zunehmend eine Politik für die Reichen und Mächtigen. Das müssen wir dringend ändern, sodass es hier lebenswert für jede*n wird. Denn am Ende zählt immer die Menschlichkeit.

