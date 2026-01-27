Wahlkreis 11: Geislingen

Der Wahlkreis Geislingen umfasst zahlreiche Gemeinden im Filstal, darunter Geislingen an der Steige, Donzdorf, Gingen an der Fils sowie Bad Überkingen, Kuchen, Salach und Süßen. Rund 90.000 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt. Die CDU geht mit Landesentwicklungsministerin Nicole Razavi als amtierender Mandatsträgerin ins Rennen. Die Grünen setzen mit dem 30-jährigen Gemeinderat Julian Beier auf einen jungen Herausforderer. Für die SPD kandidiert Generalsekretär Sascha Binder, während die AfD mit dem kommunalpolitisch erfahrenen Kreisrat Uwe von Wangenheim antritt. Auch die FDP vertraut auf kommunalpolitische Erfahrung und schickt Kreisgeschäftsführerin Jennifer Röcker ins Rennen. Die Linke wird von dem Unternehmensberater Bernd Graßhof vertreten.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Nicole Razavi (CDU)

Nicole Razavi ist 60 Jahre alt und Studienrätin. Sie ist seit 2006 Mitglied des Landtags und seit 2021 baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Julian Beier (Bündnis 90/ Die Grünen)

Julian Beier ist 30 Jahre alt und hat einen Master-Abschluss in Big Data. Er arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und sitzt für die Grünen im Gingener Gemeinderat.

Mehr Informationen zur Kandidaten gibt es auf der Website.

Sascha Binder (SPD)

Der 42-jährige Jurist Sascha Binder vertritt den Wahlkreis Geislingen seit 2011 im Landtag von Baden-Württemberg. Als Innenpolitiker setzt er sich dabei besonders für ein sicheres Baden-Württemberg ein und ist zudem Generalsekretär der Landes-SPD. Auch in zahlreichen Ehrenämtern trägt er Verantwortung.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... es, die Wirtschaft gezielt zu stärken, indem wir brachliegende Gewerbeflächen revitalisieren, Unternehmen bei Neuansiedlungen unterstützen und so gute, sichere Arbeitsplätze im Filstal dauerhaft erhalten.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

der Ausbau zentraler Verkehrswege wie des A8-Albaufstiegs und der B10 endlich vorangeht, der öffentliche Nahverkehr verlässlich funktioniert und gleichzeitig eine wohnortnahe, starke Gesundheitsversorgung mit Notfallpraxen, Haus- und Fachärzten sowie Pflegeeinrichtungen überall im Kreis gesichert bleibt.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

ein Land der Innovation und einer starken Industrie, getragen von Menschen, die sich mit großem Engagement in Beruf und Ehrenamt für den Zusammenhalt und die Zukunft ihrer Heimat einsetzen.

Mehr Informationen zur Kandidaten gibt es auf der Website.

Uwe von Wangenheim (AfD)

Uwe von Wangenheim ist 56 Jahre alt und gelernter Industriemechaniker. Seit 2017 ist er stellvertretender Kreissprecher und sitzt seit 2019 im Kreistag.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Jennifer Röcker (FDP)

Jennifer Röcker ist 46 Jahre alt und kaufmännische Leiterin. Sie ist seit 2021 Mitglied der Partei und derzeit Kreisgeschäftsführerin. Sie setzt sich für Chancengleichheit ein.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf Instagram.

Bernd Graßhof (DIE LINKE)

Ich bin verheiratet und habe fünf Kinder und wohne in Göppingen. Ich bin freiberuflich als Unternehmensberater tätig und habe viele Jahre in verantwortlicher Position in der Metallindustrie gearbeitet. Politisch möchte ich mich für eine solidarische und zuversichtliche Gesellschaft mit guten Lebensbedingungen für alle, heute und morgen, engagieren.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... die Voraussetzungen für eine bessere Daseinsfürsorge und für eine gute Bildung für alle schaffen

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... neue wirtschaftliche Impulse gesetzt werden, das städtische Leben attraktiver, die Gesundheitsversorgung gesichert und die regionale Anbindung weiter verbessert werden

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... THE LÄND, Wahlheimat, und ein wunderbares Land, das bei der Gestaltung einer guten Zukunft für alle ganz vorne mitspielen wird

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website und auf Instagram.

Die wichtigsten Fragen zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung werden im FAQ beantwortet.