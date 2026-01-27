Wahlkreis 12: Ludwigsburg

Der Wahlkreis Ludwigsburg umfasst die Gemeinden Asperg, Kornwestheim, Ludwigsburg, Möglingen, Remseck am Neckar und Tamm. Rund 120.000 Wahlberechtigte sind hier zur Wahl aufgerufen. Die Grünen setzen erneut auf die erfahrene Verkehrspolitikerin Silke Gericke. Die CDU schickt mit dem jungen Stadt- und Kreisrat Lukas Tietze ein frisches Gesicht ins Rennen. Auch die SPD tritt mit einer jungen Kandidatin an: Nathalie Ziwey, stellvertretende Juso-Landesvorsitzende. Die FDP vertraut auf Erfahrung und nominiert Kreisvorsitzenden Wolfgang Vogt. Für die AfD kandidiert der kommunalpolitisch engagierte Kreistagsfraktionsvorsitzende Christoforos Tsoulopoulos. Die Linke wird von der erfahrenen Kreisrätin Nadja Schmidt vertreten.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Silke Gericke (Bündnis 90/ Die Grünen)

Silke Gericke, 51 Jahre alt, ist Projektmanagerin und dreifache Mutter. Seit 2021 ist sie Mitglied des Landtags und dort Sprecherin ihrer Fraktion für Verkehr.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…den öffentlichen Nahverkehr so abzusichern, wie es ein modernes Land braucht: als festen Bestandteil der Daseinsvorsorge, nicht als Posten, der jedes Jahr im Haushalt zur Debatte steht. Denn jeder investierte Euro in den ÖPNV zahlt sich mehrfach aus – in Lebensqualität, Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke. Bus und Bahn sind kein Kostenfaktor, sondern Zukunftsinvestition. Ich stehe dafür, dass Städte und Gemeinden verlässlich planen können, anstatt bei jedem Spardruck zuerst beim ÖPNV kürzen zu müssen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…unsere sechs Kommunen – Ludwigsburg, Möglingen, Asperg, Markgröningen, Tamm und Schwieberdingen – stark bleiben, weil wir Gesundheit, Wohnen und Wirtschaft zusammendenken. Wir müssen weiter in den Gesundheitsstandort investieren, Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Die Sanierung des Klinikums ist dafür zentral – ebenso stabile Strukturen in Pflege und Versorgung.

Ich setze mich dafür ein, dass Unternehmen in der Region wachsen können, besonders im Bereich erneuerbare Energien und Zukunftstechnologien. Das schafft Innovation, Stabilität und gute Arbeit. Und beim Wohnen gilt: bezahlbare Wohnungen, lebendige Quartiere, Räume, die verbinden. Politik heißt für mich: Ärmel hochkrempeln, dranbleiben, umsetzen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…ein lebenswertes und liebenswertes Land – The Länd – der Tüftlerinnen und Denkerinnen, des Ehrenamts und der Menschen, die Verantwortung übernehmen und unsere Gesellschaft tragen. Ein Land der Vielfalt – kulturell, sozial und wirtschaftlich mit einer Willkommenskultur. Es ist ein Ort der Demokratie, den es zu schützen und weiterzuentwickeln gilt. Baden-Württemberg ist für mich ein Stück selbst gewählte Heimat und Zukunft zugleich: stark, gerecht, menschlich. Dafür setze ich mich ein – jeden Tag.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website, Instagram, Facebook und TikTok.

Lukas Tietze (CDU)

Lukas Tietze, 27 Jahre alt, ist Wirtschaftswissenschaftler und betreibt eine Sportmanagementagentur. Er ist Stadtrat in Tamm und Kreisrat im Landkreis Ludwigsburg.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Nathalie Ziwey (SPD)

Die 28-jährige Nathalie Ziwey, stv. Juso-Landesvorsitzende und frische Absolventin eines dualen BWL-Studiums (Logistik/SCM), möchte in ihrer Heimat Verantwortung übernehmen. Aufgewachsen in einer Polizei-Familie, wirbt sie für eine neue Sicherheitspolitik: Prävention, sozialen Zusammenhalt und starke öffentliche Strukturen statt Abschottung und Angstmache.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Wolfgang Vogt (FDP)

Wolfgang Vogt ist Kreisvorsitzender der FDP Ludwigsburg. Der ehemalige Immobilienmakler setzt seinen Schwerpunkt auf Wirtschaftspolitik.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Christoforos Tsoulopoulos (AfD)

Ich heiße Christoforos Tsoulopoulos, bin 67 Jahre alt und von Beruf Architekt. Ich bin verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Familie und Freunde bedeuten mir sehr viel. Politisch engagiere ich mich als Fraktionsvorsitzender im Kreistag und als Schatzmeister im Kreisverband Ludwigsburg.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dafür kämpfe ich für radikalen Bürokratieabbau: einfachere Landesbauordnung und blitzschnelle Genehmigungen, Tausende bereits genehmigte, aber blockierte Wohnungen endlich bauen lassen, mehr sozialen und preisgedämpften Wohnraum mit echten Quoten und Förderungen, günstigeres Bauen durch Wegfall vieler Verordnungen und überzogener Vorgaben, starke Unterstützung für kommunale Bau- und Wohnungsbaugesellschaften. Wohnen ist ein Grundbedürfnis – kein Luxus. Wer hier arbeitet, muss sich hier auch eine Wohnung leisten können. Punkt.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... endlich wieder mehr Polizei auf der Straße präsent ist, dass Bahnhöfe und Innenstädte sicher werden und man abends ohne Angst nach Hause gehen kann, dass marode Schulen und Straßen saniert werden, dass Familien spürbar entlastet werden – durch höheres Kindergeld und einen deutlich höheren Kinderfreibetrag, dass die Energiekosten für Haushalte und Mittelstand deutlich sinken und vor allem: dass jeder, der morgens früh aufsteht und hart arbeitet, davon auch wirklich leben und seine Familie gut versorgen kann. Damit die Menschen hier vor Ort wieder spüren: Der Staat steht auf ihrer Seite – und nicht gegen sie.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

Heimat mit Herz und Verstand: stolze, fleißige Menschen, die wissen, was harte Arbeit bedeutet, innovative Weltmarktführer aus dem Mittelstand, intakte Landschaften vom Schwarzwald bis zum Bodensee und eine Lebensqualität, die wir uns mit Leistung verdient haben – und die ich mit aller Kraft verteidigen werde gegen ideologische Experimente, überbordende Bürokratie und eine Politik, die den Bürgern immer mehr abverlangt, aber immer weniger zurückgibt. Hier soll man wieder stolz sagen können: Ja, das ist unser Land, hier lohnt sich Leistung, hier sind Familien willkommen und hier lässt es sich sicher und frei leben.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf Instagram.

Nadja Schmidt (DIE LINKE)

Ich kandidiere für den Landtag als Pflegekraft, Gewerkschafterin und Kreisrätin. Mein Ziel: bezahlbare Mieten, starke Kommunen, kostenlose Bildung von der Kita bis zur Uni und eine Gesundheitsversorgung, die Patienten gesund und das Personal nicht krank macht.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

… Wohnen wieder bezahlbar zu machen. Ich will Mieten deckeln, sozialen Wohnungsbau ausbauen und dafür sorgen, dass alle Menschen im Land gut und sicher leben können.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… er so lebens- und liebenswert bleibt, wie er ist. Dafür müssen Kommunen sozial stark und finanziell handlungsfähig bleiben bzw. werden – denn das Kaputtsparen der Städte und Gemeinden gefährdet das gute Zusammenleben vor Ort.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg ...

…meine Heimat, die vor großen Veränderungen steht. Ich wünsche mir, dass wir mutig genug sind, unsere Innovationskraft zu nutzen, um den anstehenden wirtschaftlichen Wandel fair, klimafreundlich und zukunftsorientiert zu gestalten.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf Instagram.

