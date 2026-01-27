Wahlkreis 14: Bietigheim-Bissingen

Der Wahlkreis Bietigheim-Bissingen umfasst die Gemeinden Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg, Großbottwar, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, Pleidelsheim, Steinheim an der Murr und Walheim. Rund 125.000 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt. Die Grünen schicken erneut ihren wirtschaftspolitischen Sprecher Tayfun Tok ins Rennen. Die CDU setzt auf Tobias Vogt, den amtierenden Generalsekretär der Partei. Für die FDP kandidiert der kommunalpolitisch erfahrene Paul Wien. Die SPD tritt erneut mit Daniel Haas, Vorsitzender des Ortsvereins Pleidelsheim, an. Die AfD nominiert den Markgröninger Stadtrat Reno Geisler, während die Linke auf Ingrid Petri, Sprecherin des Ortsverbands Bietigheim-Stromberg, setzt.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Tayfun Tok (Bündnis 90/ Die Grünen)

Tayfun Tok, 40 Jahre alt, studierte Politik und Geschichte auf Lehramt und ist Betriebswirt. Seit 2021 ist er Mitglied des Landtags und Sprecher für Wirtschaftspolitik.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Tobias Vogt (CDU)

Tobias Vogt, 40 Jahre alt, ist gelernter Kfz-Mechaniker und betreibt ein Autohaus. Seit 2021 ist er im Landtags und seit 2025 Generalsekretär der Landes-CDU.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Paul Wien (FDP)

Paul Wien, 36 Jahre alt, ist Kaufmann für Marketingkommunikation. Seit 2019 gehört er dem Gemeinderat an und er ist der Ortsvorsitzender in Marbach.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Daniel Haas (SPD)

Der 37-jährige Daniel Haas ist ausgebildeter Mediengestalter und arbeitet als Kommunikationsmanager in der Messebranche. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder, ist Soldat d. Reserve, Ultraläufer, Triathlet, wohnt in Freiberg a.N., Jugendschöffe und IHK-Prüfer.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…die verlässliche Finanzierung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge – insbesondere in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Pflege und Sicherheit. Unser Land funktioniert nur, wenn diejenigen, die Verantwortung übernehmen, gute Arbeitsbedingungen haben. Dafür will ich konkrete Verbesserungen erreichen statt immer neuer Ankündigungen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…Familien sich auf verlässliche Betreuung und gute Schulen verlassen können, Einsatzkräfte modern ausgestattet sind und Kommunen endlich den finanziellen Spielraum bekommen, den sie für ihre Aufgaben brauchen. Politik muss hier vor Ort spürbar werden – nicht in Papieren, sondern im Alltag der Menschen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…Zusammenhalt, Verantwortung und Leistungsbereitschaft. Ein Land, das stark ist, weil Menschen anpacken – im Ehrenamt, in Betrieben, in sozialen Berufen. Baden-Württemberg darf sich nicht auf Erfolgen ausruhen, sondern muss investieren: in Menschen, in Infrastruktur und in eine Zukunft, die niemanden zurücklässt.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website, auf Instagram und YouTube.

Reno Geisler (AfD)

Der 53-jährige Reno Geisler ist im Bauwesen tätig. Seit 2019 ist er Mitglied der AfD. Er ist Stadtrat in Markgrönningen und Beisitzer im Kreisvorstand seiner Partei.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf Instagram.

Ingrid Petri (DIE LINKE)

Ich bin 37, Pflegefachkraft und kenne das Leben jenseits der Parlamentsreden unter Schichtarbeit, Familie & steigenden Kosten. Ich will, dass Politik wieder Realität abbildet und Lösungen für Mensch, Natur und Gemeinschaft bietet.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... ein gerechtes Gesundheitssystem mitzugestalten. Dafür benötigt es mehr Personal, faire Löhne und eine Versorgung, die sich am Menschen statt am Profit orientiert. Ländliche Räume dürfen nicht länger weg ignoriert werden und Gesundheit nicht abhängig vom Geldbeutel sein.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... niemand zurückgelassen wird, weder im Gesundheits- & Sozialwesen noch bei der Klimaanpassung. Wir brauchen bezahlbares Wohnen, eine stabile Daseinsfürsorge und eine Zukunftsperspektive für junge Menschen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... ein starkes Land, das endlich den Mut braucht, soziale Gerechtigkeit über wirtschaftliche Interessen zu stellen. Ein Land, welches die schönsten Orte Deutschlands in einem vereint und zwingend für die Klimakrise angepasst werden muss, um diese Schönheit noch lange weitertragen zu können.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website, Instagram und TikTok.

