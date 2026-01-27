Wahlkreis 15: Waiblingen

Der Wahlkreis Waiblingen umfasst die Gemeinden Fellbach, Korb, Leutenbach, Schwaikheim, Waiblingen und Winnenden. Etwa 105.000 Wahlberechtigte sind hier aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Grünen setzen erneut auf ihre Mandatsträgerin Swantje Sperling, Sprecherin für Kommunalpolitik und digitale Infrastruktur. Für die CDU kandidiert der erfahrene Staatssekretär im Justizministerium, Siegfried Lorek. Die FDP tritt mit Landtagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Julia Goll an. Die SPD nominiert die Waiblinger Stadträtin Bettina Süßmilch. Die AfD schickt den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Jürgen Braun ins Rennen, während die Linke mit dem 18-jährigen Schüler Roman Bondarew das jüngste Kandidatenprofil stellt.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

× Erweitern Foto: Franzi Krämer Fotografie

Swantje Sperling (Bündnis 90/ Die Grünen)

Swantje Sperling lebt im Leutenbach. Die Politikwissenschaftlerin ist seit einer Legislatur Abgeordnete und hat als kommunalpolitische Sprecherin ihrer Fraktion besonders die Themen Verwaltungsmodernisierung, Infrastruktur, Bürokratieabbau, kommunale Energie und Wärmeversorgung sowie Stärkung kommunalpolitischer Mandate bearbeitet.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... an meinen Herzensthemen weiter zu arbeiten und unsere Kommunen als Orte der Daseinsvorsorge vor allem infrastrukturell weiter zu stärken.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... er seine wirtschaftliche Stärke, seinen kulturellen Reichtum erhalten kann und seine wunderschöne Landschaft und ökologischen Reichtümer gestärkt werden.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... das wohlige Gefühl von Heimat und der Ort an dem ich mich gemeinsam mit anderen Menschen engagiere.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website, Instagram und Facebook.

.

Siegfried Lorek (CDU)

Ich bin 1977 in Freiburg geboren, Vater von drei Kindern und lebe gemeinsam mit meiner Frau in Winnenden. Meine Familie ist mein Rückhalt und Motivation für mein politisches Engagement. Nach vielen Jahren im Polizeidienst bin ich seit 2016 Abgeordneter für den Wahlkreis Waiblingen und setze mich für Sicherheit, gute Lebensbedingungen und eine starke Region ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…dass Baden-Württemberg seinen Platz als starkes, sicheres und zukunftsorientiertes Land behält. Wir brauchen eine Politik, die Wachstum ermöglicht, Arbeitsplätze sichert und Innovationen fördert. Gerade in einer Zeit großer Umbrüche möchte ich dafür sorgen, dass unser Land wirtschaftlich stabil bleibt, Bürokratie spürbar abnimmt und wir wieder schneller entscheiden. Technologieoffenheit, eine verlässliche Energiepolitik und eine starke innere Sicherheit gehören für mich untrennbar dazu.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…die Menschen hier weiterhin beste Chancen haben – zum Arbeiten, zum Leben und für ihre Familien. Wir müssen Straßen, ÖPNV und digitale Netze ausbauen und modernisieren, damit der Alltag verlässlich funktioniert. Unternehmen brauchen klare Regeln und schnelle Genehmigungen, damit Investitionen nicht an Papierkram scheitern. Gleichzeitig will ich unsere Kommunen stärken, gerade bei Themen wie Wohnen, Bildung oder Sicherheit. Mein Ziel ist ein Wahlkreis, der wirtschaftlich vorne bleibt und gleichzeitig lebenswert ist – von den Betrieben bis zu den Vereinen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…Heimat, Verantwortung und Innovationskraft. Dieses Land verbindet Bodenständigkeit mit Spitzenklasse. Wir sind Tüftlerland, Wissenschaftsland und Wirtschaftsland. Baden-Württemberg steht für Fleiß, Freiheit und die Bereitschaft, anzupacken statt zu klagen. Diesen Geist will ich in der kommenden Legislaturperiode weiter stärken.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website, auf Facebook, Instagram und TikTok.

Julia Goll (FDP)

Seit mehr als 25 Jahren als Kreis- und Gemeinderätin kommunalpolitisch aktiv, setzt sich die ehemalige Richterin als stv. FDP-Fraktionsvorsitzende seit 2021 im Landtag insbesondere für die Themen Innere Sicherheit und Rechtsstaat ein - und plädiert als Mutter von fünf Kindern für ein modernes und differenziertes Bildungssystem.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

… dass unser Land wieder mutiger nach vorn schaut und bei den Themen Bildung, Innovation und Wirtschaftswachstum wieder einen Spitzenplatz einnimmt. Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Schulen digitaler, praxisnäher und moderner werden, damit unsere Kinder und Jugendlichen die besten Bildungschancen erhalten. Ich setze mich für einen massiven Bürokratieabbau ein, damit Unternehmerinnen und Unternehmer wieder gestalten können, statt Formulare auszufüllen. Dasselbe gilt für die Digitalisierung und Entbürokratisierung unserer Verwaltung, um Bürgerinnen und Bürgern das Leben zu erleichtern. Generell gilt: Menschen, die etwas anpacken - sei es im Handwerk, in der Pflege oder in der Wirtschaft - müssen endlich wieder Rückenwind statt Gegenwind von der Politik bekommen.

Auch die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung haben für mich oberste Priorität: Wir benötigen dringend mehr Personal und eine besser ausgerüstete Polizei, um Bürgerinnen und Bürger vor Bedrohungen durch Kriminalität, Terrorismus und Extremismus zu schützen. Innerhalb unserer Gesellschaft mache ich mich dafür stark, dass der wichtigen Arbeit der gesamten „Blaulichtfamilie“ wieder größerer Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…Waiblingen und der gesamte Rems-Murr-Kreis eine starke, lebenswerte und zukunftsfähige Region bleiben. Es geht darum, dass wir die industrielle Stärke unserer Region sichern, den Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen bieten und Zukunftsperspektiven für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen. Insbesondere die Automobilindustrie und ihre Zulieferbetriebe stehen aktuell unter enormem Druck; in Waiblingen sollen mehrere hundert Arbeitsplätze abgebaut werden, viele weitere Jobs im Rems-Murr-Kreis sind gefährdet. Wir müssen Innovationen zulassen statt Verbote auszusprechen – damit gute Arbeitsplätze hier in der Region bleiben und neue entstehen können. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir technologieoffen bleiben und das voreilige Verbrenner-Aus zurücknehmen.

Außerdem ist es wichtig, dass junge Familien bezahlbaren Wohnraum und eine verlässliche Kinderbetreuung finden. Auch im Verkehr müssen wir endlich vorankommen – egal ob auf der Straße, der Schiene oder digital im Glasfasernetz. Nur so können wir als starker Wirtschafts- und Lebensstandort weiterwachsen und der Rems-Murr-Kreis eine Region bleiben, wo die Zukunft gemacht wird – von Handwerk, Mittelstand und innovativen Start-ups gleichermaßen.

Um den Wandel der Innenstädte aktiv zu gestalten, brauchen wir zudem innovative Konzepte, eine bessere Erreichbarkeit sowie Unterstützung bei der Digitalisierung und nachhaltigen Stadtentwicklung. Damit wir auch in Zukunft lebenswerte Innenstädte mit einem florierenden Einzelhandel haben und die weitere Verödung gestoppt werden kann.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…Fleiß, Ideenreichtum und ein starker Gemeinschaftssinn. Als Landtagsabgeordnete bin ich besonders stolz auf das große gesellschaftliche Engagement im „Ehrenamts-Land“ Baden‑Württemberg: Fast jeder Zweite bringt sich hier ehrenamtlich ein – in Vereinen, Feuerwehren, Hilfsorganisationen oder sozialen Projekten. Dieser Einsatz stärkt nicht nur den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, er schafft Lebensqualität vor Ort und ist ein unverzichtbarer Pfeiler für eine lebendige und solidarische Region.

Nach dem Motto „Anpacken statt Abwarten“ wird hier nicht lange geredet, sondern gemacht. Wir haben im Land unglaublich viel Potenzial! Deshalb ist es so wichtig, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen für die Menschen schafft, die hier etwas bewegen wollen. Leistung und unternehmerischer Mut müssen belohnt werden und gute Idee brauchen Raum, um Wirklichkeit zu werden.

Doch nur wer sicher leben kann, ist auch wirklich frei, sein Leben selbst zu gestalten. Ich stehe für eine Innenpolitik, die konsequent gegen Kriminalität und Extremismus vorgeht – und gleichzeitig die Rechte jedes Einzelnen schützt. Baden-Württemberg ist stark, weil wir Verantwortung übernehmen – füreinander und für unser Land.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website, bei Instagram, YouTube und X.

Bettina Süßmilch (SPD)

Bettina Süßmilch ist Sozialwissenschaftlerin und Betriebswirtin. Als Waiblinger Stadträtin setzt sie sich für Bildungsgerechtigkeit und bessere Teilhabemöglichkeiten ein.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Jürgen Braun (AfD)

Jürgen Braun ist 64 Jahre alt, Kommunikationsberater und ehemaliger Journalist. Von 2017 bis 2025 war er Mitglied im Bundestag. Sein Schwerpunkt liegt auf Medienpolitik.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Roman Bondarew (DIE LINKE)

Mein Name ist Roman Bondarew, ich wurde am 5.11.2025 18 Jahre alt und bin Schüler. Politisch engagiere ich mich seitdem ich 14 bin in der Linkspartei und im Jugendgemeinderat der Stadt Waiblingen. Eine Sozial-Ökologische Verkehrswende ist mein Hauptanliegen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... die sozial-ökologische Verkehrswende. Jeder muss von A nach B, Mobilität betrifft uns alle. Leider setzt unser Land aktuell zu stark auf den klimaschädlichen Individualverkehr. Statt immer mehr Autobahnen brauchen wir mehr Züge, mehr Busse und mehr Fahrradwege. Es muss ein Flächendeckendes ÖPNV-Angebot geben, dabei muss dieses sozial erschwinglich, nachhaltig, barrierefrei uns zuverlässig sein, damit jeder in unserem Land davon profitiert und niemand auf das Auto angewiesen ist.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... flächenfressende und klimaschädliche Baupläne auf der Grünen Wiese aufhören. Wir brauchen weder einen Nord-Ost-Ring noch ein Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern, welche wertvolle und in der Region Stuttgart zunehmend seltene Grün- und Ackerflächen zerstört. Wir müssen beim Thema Wohnen mehr auf Nachverdichtung setzen und beim Thema Verkehr die bestehenden ÖPNV-Trassen besser ausbauen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... ein Land der Innovation, aber auch der vertanen Chancen. Durch unseren Erfindungsgeist sind wir zum zweitreichsten Flächenbundesland im drittreichsten Staat der Welt geworden, zeitgleich sind wir auch das Bundesland, wo jedes siebte Kind in Armut aufwächst und wo die teuersten Mietstädte liegen. Nun ist es an der Zeit diesen Reichtum gerecht zu verteilen und mehr in Bildung zu investieren, um unseren Wohlstand nachhaltig zu sichern, damit jeder in unserem Bundesland gut leben kann.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website und auf Instagram.

Die wichtigsten Fragen zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung werden im FAQ beantwortet.