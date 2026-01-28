Wahlkreis 16: Schorndorf

Der Wahlkreis Schorndorf umfasst die Kommunen Kernen im Remstal, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Urbach, Weinstadt und Winterbach. Rund 100.000 Wahlberechtigte sind hier zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach dem Rückzug der langjährigen Abgeordneten Petra Häffner ist das Rennen um ihre Nachfolge offen. Die Grünen treten mit Florian Hassler an, dem Vertreter des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union. Für die CDU kandidiert der Landtagsabgeordnete Christian Gehring, Mitglied des Fraktionsvorstands. Die FDP setzt auf ihren gesundheitspolitischen Sprecher Jochen Haußmann. Die SPD schickt mit dem Lehrer Peter Hutzel ein neues Gesicht ins Rennen. Für die AfD tritt der gut vernetzte Landespolitiker Stephan Schwarz an, der mit Listenplatz 18 gute Chancen auf ein Mandat hat. Die Linke wird von der Sozialarbeiterin Avra Emin vertreten.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Florian Hassler (Bündnis 90/ Die Grünen)

Florian Hassler ist 48 Jahre alt, Politikwissenschaftler und seit 2021 politischer Staatssekretär sowie Vertreter des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Christian Gehring (CDU)

Christian Gehring ist 47 Jahre alt, Polizist und seit 2021 Abgeordneter im Landtag. Er gehört dem Fraktionsvorstand an und ist in mehreren Ausschüssen aktiv.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Jochen Haußmann (FDP)

Jochen Haußmann ist seit 2011 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg für den Wahlkreis Schorndorf. Als stellvertretender Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion engagiert er sich besonders für eine moderne Gesundheitspolitik sowie für Chancen durch Bildung und Digitalisierung.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…unser Gesundheitswesen zukunftsfest zu machen – mit einer starken wohnortnahen Versorgung, weniger Bürokratie und besseren Bedingungen für Pflege, Praxen und Kliniken. Ich möchte, dass Ärztinnen und Ärzte wieder mehr Zeit für ihre Patienten haben, Pflegekräfte Anerkennung und Entlastung erfahren und digitale Anwendungen endlich den Alltag erleichtern.Zugleich will ich die wirtschaftliche Stärke Baden-Württembergs sichern. Der Mittelstand braucht Freiraum statt Vorschriften, Innovation statt Ideologie – damit wir Arbeitsplätze erhalten, neue schaffen und junge Talente fördern.Und: Bildung bleibt die Grundlage für alles. Wir müssen Schulen stärken, Lehrkräfte entlasten und jedem Kind die Chance geben, durch Leistung und Engagement voranzukommen – unabhängig von Herkunft oder Geldbeutel.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…der Wahlkreis Schorndorf auch in Zukunft ein starkes Herzstück des liberalen Baden-Württembergs bleibt. Hier ist Reinhold Maier aufgewachsen – der erste Ministerpräsident unseres Landes und ein überzeugter Liberaler, der Politik immer aus der Region heraus gedacht hat. Diese Haltung prägt mich bis heute: Politik muss nah bei den Menschen sein.

Der Wahlkreis Schorndorf steht für Fleiß, Engagement und unternehmerischen Mut. Viele Bürgerinnen und Bürger übernehmen Verantwortung – im Ehrenamt, in Vereinen, in der Wirtschaft oder im sozialen Bereich. Dieses Miteinander ist unsere größte Stärke. Es ist mir ein Anliegen, diese Energie zu nutzen, um die Chancen für die Zukunft gemeinsam anzupacken.

Ganz konkret möchte ich erreichen, dass die Bahnhöfe entlang der Remsbahn endlich barrierefrei werden – denn Mobilität ist Teilhabe. Ebenso wichtig sind für mich die Themen Hochwasserschutz, Inklusion, Unterrichtsversorgung, die Situation der Fachlehrkräfte sowie der Erhalt wohnortnaher ärztlicher und pflegerischer Versorgung. Auch die Anliegen unserer Landwirte und Weingärtner, die Förderung von Regionalität und Tierwohl sowie faire Rahmenbedingungen für Handwerk und Mittelstand liegen mir am Herzen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…ein Land, das Freiheit, Fleiß und Fortschritt verbindet – und in dem Menschen Verantwortung übernehmen, statt auf den Staat zu warten.Baden-Württemberg ist für mich Heimat und Zukunft zugleich: der Mut, Neues zu wagen, kombiniert mit der Verlässlichkeit des Erreichten. Hier entstehen Ideen, die die Welt bewegen – vom Tüftler in der Werkstatt bis zur Forscherin im Labor.Für mich steht unser Land für die Überzeugung, dass Leistung sich lohnt, dass Freiheit verpflichtet – und dass wir gemeinsam mehr erreichen, wenn wir uns etwas zutrauen.

Ich kandidiere, weil ich überzeugt bin: Die Demokratie lebt von Menschen, die sich engagieren, zuhören und anpacken. Politik darf keine Verwaltung des Stillstands sein – sie muss mutig Lösungen finden, die den Menschen nützen. Dafür will ich mich im Landtag weiter einsetzen – mit wirtschaftlichem Sachverstand, sozialer Verantwortung und kommunalpolitischer Erfahrung.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Peter Hutzel (SPD)

Peter Hutzel ist Grund- und Hauptschullehrer sowie Konrektor in Winterbach. Er ist Mitglied des Gemeinderats Schorndorf und setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Stephan Schwarz (AfD)

Stephan Schwarz ist 40 Jahre alt und Leiter eines Abgeordnetenbüros im Landtag. Politisch setzt er seinen Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Facebook.

Avra Emin (DIE LINKE)

Avra Emin ist 29 Jahre alt, Sozialarbeiterin und engagiert in Demokratiebildung sowie Extremismusprävention. Ihr politischer Schwerpunkt liegt auf der Sozialpolitik.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Instagram.

Die wichtigsten Fragen zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung werden im FAQ beantwortet.