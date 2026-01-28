Der Wahlkreis Backnang umfasst die Gemeinden Aspach, Auenwald, Backnang, Kaisersbach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr und Welzheim. Bereits bei der vergangenen Wahl lieferten sich Grüne und CDU hier ein enges Rennen. Die Grünen setzen erneut auf den damaligen Wahlkreisgewinner Ralf Nenwitsch, Sprecher seiner Fraktion für Digitale Bildung. Die CDU schickt mit Kreisrat Jens Steinat einen politischen Neueinsteiger ins Rennen. Für die SPD kandidiert Simone Kirschbaum, die Gernot Gruber nach dessen gesundheitsbedingtem Rückzug bereits im Landtag nachgefolgt ist. Die AfD tritt mit ihrem innenpolitischen Sprecher Daniel Lindenschmid an, der auf Listenplatz 4 steht. Die FDP wird von dem parteipolitisch gut vernetzten Marc Juric vertreten. Für Die Linke kandidiert die Sozialpädagogin Allegra Conrad.

Ralf Nentwich (Bündnis 90/ Die Grünen)

Ralf Nentwich ist 43 Jahre alt, Lehrer und seit 2021 Mitglied des Landtags. Er ist der Sprecher seiner Fraktion für Fragen der Digitale Bildung und Ernährung.

Jens Steinat (CDU)

Jens Steinat ist 48 Jahre alt, Facharzt mit eigener Praxis in Unterweissach. Als politischer Quereinsteiger ist er seit 2024 Kreisrat im Rems-Murr-Kreis.

Simone Kirschbaum (SPD)

Simone Kirschbaum ist 51 Jahre alt, arbeitet als Hebamme und Trauerbegleiterin. 2024 rückte sie für Gernot Gruber in den Landtag nach.

Daniel Lindenschmid (AfD)

Daniel Lindenschmid ist 33 Jahre alt, Fachinformatiker für Systemintegration und wohnht in Backnang. Seit 2021 sitzt er im Landtag von Baden-Württemberg für den Wahlkreis 17 Backnang. Seit 2019 ist er im Rems-Murr-Kreistag und in der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart. Er ist der Innen- und digitalpolitischer Sprecher seiner Fraktion und steht auf Listenplatz 4.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... unseren hart erarbeiteten Wohlstand zu bewahren. Die fleißigen Baden-Württemberger waren schon immer bekannt für ihren Einfallsreichtum, ihre Ausdauer und ihre hervorragend ausgebildeten Fachkräfte. Genau diese Tugenden haben unserem Ländle den Wohlstand gebracht, mit dem viele Generationen aufgewachsen sind und den sie durch harte Arbeit weiter gemehrt haben. Damit das so bleibt, brauchen unsere Unternehmen endlich wieder Luft zum Atmen – im wahrsten Sinne des Wortes. Weniger Bürokratie, weniger ideologische Vorgaben und mehr Vertrauen in unternehmerische Freiheit und die Bürger sind der Schlüssel zu neuer wirtschaftlicher Stärke. Wir wollen eine Digitalisierung, die dem Bürger und den Unternehmen nützt, indem sie eine sichere und nutzerfreundliche Umgebung für unsere Bürger schafft, die Industrie fördert, nicht drangsaliert und die Daten jedes Einzelnen vor dem Staat und Dritten schützt. Dafür muss die aufgeblähte und unsinnige Bürokratie massiv zurückgeschraubt werden. Sie lähmt unser Land und verschlingt Unsummen an Steuergeld, sowie Zeit und Kraft für Unternehmen und Bürger.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... meine Heimat wieder ein Ort einer starken Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen wird. Niedrigere Steuern und Abgaben, zuverlässige und bezahlbare Energie, sowie eine Vereinfachung des Steuerrechts sollen den Wirtschaftsstandort stärken und Arbeitsplätze sichern. Durch weniger Regulierung, eine Modernisierung aller Arbeitsabläufe und Bürokratieabbau machen wir Deutschland wieder wettbewerbsfähig. Bei Rekordsteuereinnahmen von über eine Billionen Euro jährlich bundesweit muss das Steuersystem grundlegend geändert werden und die Verteilung von Steuergeld deutlich zu Gunsten der Kommunen verlagert werden. Diese geben nicht Milliarden von Euro für ideologische Projekte aus, sondern investieren sinnvoll für die Belange der Bürger. Diese Möglichkeit hat man den Kommunen genommen, indem Bund und Land diese mit Pflichtaufgaben überschüttet und dabei noch nicht mal nach dem Konnexitätsprinzip für genügend finanziellen Ausgleich gesorgt haben.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat, ein Ort, dem ich mich zugehörig fühle, wo ich Verantwortung übernehmen kann, wo ich geprägt wurde und wo ich mich einbringen kann. Damit Baden-Württemberg Wohlstandsgarant bleibt, müssen wir als Bildungsstandort wieder an die Spitze. Wir brauchen Schulen, die Wissen vermitteln, Leistung fördern und junge Menschen bestmöglich auf ihr Berufsleben vorbereiten. Bildung muss sich wieder am Leistungsprinzip orientieren und darf nicht ideologischen Experimenten geopfert werden. Nur so können wir unseren Wohlstand sichern und Baden-Württemberg auch für kommende Generationen als lebenswerte Heimat erhalten und Innovationsstandort bleiben. Zu einer lebenswerten Heimat gehört auch, sich wieder sicher zu fühlen und seine Meinung frei äußern zu können. Nicht einmal mehr jeder zweite Deutsche traut sich das. Die Gewaltkriminalität und auch die Gewalttaten an baden-württembergischen Schulen sind mit über 3000 Fällen auf einem Höchststand. Wir brauchen wieder einen Rechtsstaat, der funktioniert: Klare Gesetze und deren konsequente Durchsetzung, Rückendeckung für unsere Polizei und ein Ende der falschen Rücksichtnahme. Es kann nicht sein, dass Gewaltverbrecher erst dutzende Straftaten begehen können, bevor sie entweder eine Haftstrafe ohne Bewährung erhalten, oder bei entsprechendem Aufenthaltsstatus, abgeschoben werden. Wie ein aktueller Fall in Stuttgart zeigt, bei dem eine syrische Familie über 160 Straftaten incl. schwerer Gewaltverbrechen begangen und Kosten von über eine Millionen Euro für den Steuerzahler verursacht hat.

Marc Juric (FDP)

Marc Juric ist 35 Jahre alt und arbeitet in der Stadtkämmerei Stuttgart. Von 2021 bis 2025 war er stellv. Pressesprecher und Parlamentarischer Berater der Landtagsfraktion.

Allegra Conrad (DIE LINKE)

Ich bin Allegra Conrad, 28 (28.01.1997), Sozialpädagogin in der ambulanten Jugendhilfe und komme aus dem Raum Backnang. Ich sehe, wie viele Menschen an Grenzen stoßen, weil das Leben teurer wird und Unterstützung fehlt. Politik muss endlich dafür sorgen, dass wir füreinander da sein können: Mit einem Gesundheitssystem, das funktioniert, mit bezahlbaren Mieten, kostenlosen Bus und Bahntickets sowie kostenlosen Kindergärten und mit echter Teilhabe für alle. Alle haben das Recht, sicher zu leben, ohne Angst vor Gewalt, Diskriminierung oder Armut! Deshalb kämpfe ich als Feministin und Linke für den Schutz von Flinta*, gegen Feminizide und für eine Gesellschaft, die zusammenhält und niemanden ausgrenzt.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... Baden-Württemberg bezahlbar machen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... die Menschen erkennen, dass Linke Politik ihnen hilft und das nicht nur mit Floskeln, sondern mit konkreten Handlungsvorschlägen die refinanziert und zukunftsorientiert sind. Mir ist es wichtig dass die Menschen erkennen, dass Spaltung, Diskriminierung nicht der Weg sind sondern Gemeinsam zusammenzuhalten.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... mein Zuhause, mein Bezugsort.Vielfalt, gutes Essen unterschiedliche Landschaften..aber im Ernst. Baden-Württemberg ist ein wirtschaftsstarkes Bundesland mit freundlichen, intelligenten und zielstrebigen Menschen. Daher bedeutet für mich THE LÄND hauptsächlich Potential für eine gelingende soziale Politik ( kostenlose Bus und Bahn, starke Kommunen, kostenlose Kita für Alle, flächendeckende Gesundheitsversogung) sowie eine friedensorientierte Zukunft

