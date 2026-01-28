Wahlkreis 18: Heilbronn

Der Wahlkreis Heilbronn umfasst den Stadtkreis Heilbronn sowie die Gemeinden Flein, Leingarten, Nordheim und Talheim. Rund 100.000 Wahlberechtigte sind hier zur Stimmabgabe aufgerufen. Nachdem Susanne Bay zur Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Stuttgart ernannt wurde, rückte Gudula Achterberg für sie in den Landtag nach. Die erfahrene Gemeinderätin tritt nun erstmals als grüne Spitzenkandidatin im Wahlkreis an. Als ihr stärkster Herausforderer gilt Innenminister Thomas Strobl von der CDU. Auch die FDP schickt mit Nico Weinmann einen landespolitisch erfahrenen Kandidaten ins Rennen; er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag. Die AfD setzt auf den kommunalpolitisch gut vernetzten Maximilian Decker. Für die SPD kandidiert die Heilbronner Stadträtin Tanja Sagasser-Beil, während Die Linke mit der politischen Quereinsteigerin Hiba Charif antritt.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Gudula Achterberg (Bündnis 90/ Die Grünen)

Gudula Achterberg, die 60-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin, ist seit 2015 Mitglied im Gemeinderat von Leingarten. 2022 rückte sie für Susanne Bay in den Landtag nach.

Thomas Strobl (CDU)

Thomas Strobl, 65 Jahre, in Heilbronn geboren und aufgewachsen, evangelisch, verheiratet mit Christine. Rechtsanwalt (Zulassung ruht aufgrund eines Regierungsamtes). Ich war 27 Jahre Stadtrat in Heilbronn, 18 Jahre Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Heilbronn und seit 2016 bin ich Innenminister von Baden-Württemberg.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

… Baden-Württemberg als starken Wirtschafts- und Innovationsstandort zu sichern und weiterzuentwickeln – mit exzellenter Bildung, verlässlicher innerer Sicherheit und einer Politik, die Wettbewerbsfähigkeit und soziale Verantwortung zusammenbringt. Dazu gehören Investitionen in Schulen, Infrastruktur und Digitalisierung sowie beste Rahmenbedingungen für Mittelstand, Handwerk, Industrie und für unsere Landwirtschaft und den Weinbau.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… sich die gesamte Region Heilbronn als führender Innovations- und KI-Hotspot in Europa etabliert – mit exzellenten Forschungs- und Ausbildungsangeboten sowie starken Partnerschaften zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Start-ups. Gleichzeitig ist mir wichtig, dass Sicherheit und Lebensqualität für alle Menschen gewährleistet sind: durch eine verlässliche und gut ausgestattete Polizei, handlungsfähige Kommunen und ein lebenswertes Umfeld. So sichern wir die wirtschaftliche Stärke der Region, erhalten und schaffen zukunftsfähige Arbeitsplätze und geben den Menschen in unserem Wahlkreis eine verlässliche Perspektive.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

… der beste Mix aus Tradition und Innovation: mit starken Wurzeln im Mittelstand, der Landwirtschaft und dem Handwerk, führend in Zukunftstechnologien, getragen von exzellenter Bildung und Forschung. Zugleich ist es Heimat mit hoher Lebensqualität, geprägt von einzigartiger Natur, Brauchtum und lebenswerten Städten und Gemeinden – ein Land, das wirtschaftliche Stärke und sichere Arbeitsplätze bietet, in dem sich die Menschen sicher und wohl fühlen können und das Verantwortung für kommende Generationen übernimmt.

Nico Weinmann (FDP)

Nico Weinmann ist Rechtsanwalt in Heilbronn. Der 53-jährige Familienvater vertritt seit 2016 den Wahlkreis Heilbronn, ist Stv. Fraktionsvorsitzender und zuständig für Justiz, Medien und Bevölkerungsschutz.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist, …

... dass unser Land sich wieder hohe Ziele setzt, statt bräsiges Mittelmaß zu verwalten. Gerade im Bereich der Bildungspolitik brauchen wir ein Bekenntnis zu Chancengerechtigkeit und Leistungsorientierung, das unseren Kindern, je nach Begabung und Neigung, die bestmögliche Bildung eröffnet. Und wir brauchen wieder eine Wirtschaftspolitik, die die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und damit unseren Wohlstand sichert. Hierzu gehört auch, weniger Bürokratie zu wagen, den Menschen wieder mit mehr Vertrauen zu begegnen; Freiräume schaffen, statt mit engmaschiger Regulierung zu lähmen. Und ich möchte, dass wir Sicherheit nicht über Statistiken definieren, sondern diese sicht- und spürbar erlebt wird, mit mehr präsenter Polizei, mehr Sauberkeit und weniger Angsträumen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

... wir bei wichtigen Infrastrukturprojekten endlich vorwärts kommen, dass Mobilität funktioniert, mit einer verlässlichen Bahnanbindung und einem intakten ÖPNV. Und natürlich gilt es, unsere Region als exportorientierten Hochtechnologiestandort für Automobil, Maschinenbau oder Künstliche Intelligenz zu stärken. Mit attraktiven Ausbildungsbetrieben, einer starken und gut vernetzten Hochschullandschaft und besten Rahmenbedingungen für Fachkräfte sichern wir den Wohlstand für unsere dynamische Region.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

... Heimat. Mit einer vielfältigen und wunderbaren Kulturlandschaft, einer reichen Geschichte und sympathischen Menschen, die mit Fleiß, Humor und Bodenhaftung unser Land groß gemacht haben, könnte ich mir keinen schöneres Land vorstellen, um zur Arbeiten, mit meiner Familie, Freunden und Bekannten zu Leben und dieses Leben zu genießen.

Maximilian Decker (AfD)

Maximilian Decker (38) ist gelernter Molkereifachmann und Oberbrandmeister bei der Bundeswehrfeuerwehr, Gemeinderat, stellv. AfD-Kreisvorsitzender und stellv. Vorsitzender der Kreistagsfraktion Heilbronn. Er ist seit 16 Jahren verheiratet und Vater von vier Kindern im Alter von vier bis 15 Jahren. Maximilian Decker ist gläubiger Christ und besucht eine freie christliche Gemeinde.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... nach Jahrzehnten einer Politik egoistischer Interessen endlich Politik für Heilbronn zu machen. Bisherige Kandidaten haben wenig erreicht oder sich bei nächstbester Gelegenheit zu Gunsten ihrer Karriere aus dem Staub gemacht. Auch die CDU steht für eine Politik des "weiter so", in der die Interessen der Bürger zwangsläufig zurückstehen. Alle Missstände, alle Probleme, alle Baustellen, die es (nicht nur) in Heilbronn gibt, sind Ergebnis von Politikern, die sich offensichtlich nicht um das Wohl der Bürger geschert haben. Nach fast 40 Jahren Politik eines Thomas Strobl in Heilbronn wird es Zeit für einen echten Neuanfang. Die Menschen in Nordheim, Talheim, Leingarten, Flein und Heilbronn verdienen es, dass ihre Interessen und Anliegen gehört und von ihrem Direktkandidaten vertreten werden. Wir brauchen in nahezu allen Bereichen einen Kurswechsel, den es nur mit einem Direktkandidaten der AfD geben kann und wird.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... das Geld, dass die Bürger als Steuerzahler entrichten, auch dort verwendet wird, wo es erwirtschaftet wurde. Die Kommunen müssen dringend entlastet werden, das Land darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Nur wenn die Gemeinden finanziell gestärkt werden, können sie so lebenswert bleiben, wie sie es jetzt noch sind. Wenn CDU und Grüne weiter an der Macht bleiben, werden die Kommunen immer mehr freiwillige Aufgaben aufgeben müssen. Schwimmbäder, Büchereien, Zuschüsse für Vereine, Märkte und Feste könnten dann zu einem Luxus werden, den sich die Gemeinden nicht mehr leisten können. Ich werde alles tun, was mir möglich ist, um das kulturelle und gesellschaftliche Leben in meinem Wahlkreis zu erhalten und zu fördern.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat. Ich bin in Oberschwaben am Rand der Schwäbischen Alb geboren und aufgewachsen. Heute lebe ich mit meiner Familie im schönen Kraichgau. Auch unseren Urlaub verbringen wir als Familie gerne mal im Ländle. Baden- Württemberg bedeutet für mich neben wunderschönen Landschaften auch Innovation, Fleiß und Fortschritt. Wir waren schon immer ein Land der Erfinder und der Macher. Gleichzeitig haben wir Baden-Württemberger unsere Wurzeln durch gelebte Brauchtumspflege bewahrt und das ist für mich die beispielhafte Balance aus Tradition und Fortschritt.

Tanja Sagasser-Beil (SPD)

Tanja Sagasser-Beil ist 47 Jahre alt, Mediendesignerin und arbeitet als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist Stadträtin und stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion.

Hiba Charif (DIE LINKE)

Hiba Charif ist Kindergärtnerin im Landkreis. Vor zehn Jahren ist sie aus Syrien geflüchtet. Sie engagiert sich beim UN-Kinderhilfswerk. Ihr Fokus liegt auf Bildungspolitik.

