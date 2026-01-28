Wahlkreis 19: Eppingen

Der Wahlkreis Eppingen umfasst mehrere Gemeinden im Kraichgau und Zabergäu, darunter Eppingen, Bad Rappenau, Schwaigern, Ilsfeld, Abstatt, Neckarwestheim, Untergruppenbach, Cleebronn und Zaberfeld. Rund 105.000 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt. Bei der vergangenen Landtagswahl setzte sich überraschend der junge Grünen-Politiker Erwin Köhler durch, der nun erneut antritt. Wieder trifft er auf Michael Preusch von der CDU, gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Landtag. Die AfD schickt mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dennis Klecker einen landesweit prominenten Kandidaten ins Rennen, der auf Listenplatz 2 steht. Auch die FDP ist mit dem Landtagsabgeordneten und agrarpolitischen Sprecher Georg Heitlinger vertreten. Die SPD tritt mit Bettina Fischer als neuem Gesicht an. Für Die Linke kandidiert die sozialpolitisch engagierte Emma Weber.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Erwin Köhler (Bündnis 90/ Die Grünen)

Ich bin Erwin Köhler, 30 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Lauffen am Neckar und vertrete den Wahlkreis Eppingen im Landtag. Als jugend-, senioren- und kulturpolitischer Sprecher setze ich mich engagiert für die Interessen aller Generationen und die kulturelle Vielfalt ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... Ich komme selbst aus der Kultur und trage diese Leidenschaft tief in mir – als Musiker und jemand, der Kulturmanagement studiert hat, kenne ich die Bedeutung von Kultur aus eigener Erfahrung. Diese persönliche Verbundenheit treibt mich an, mich politisch für Kultur, Jugend und Senioren einzusetzen. Mein wichtigstes Ziel ist es, diese Bereiche nicht isoliert zu betrachten, sondern sie als ein starkes, miteinander verwobenes Netzwerk zu fördern. Kultur ist für mich mehr als Unterhaltung oder Freizeitgestaltung: Sie schafft Identität, ermöglicht Begegnung und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich möchte kulturelle Angebote weiterentwickeln, die jungen Menschen Räume zur Entfaltung bieten, Senior*innen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und Generationen zusammenbringen. Besonders wichtig ist mir dabei das Ehrenamt, das oft im Verborgenen wirkt, aber die kulturelle Vielfalt erst lebendig macht. Ebenso setze ich mich für eine Stärkung der kulturellen Bildung ein, damit Kinder und Jugendliche neugierig bleiben und Ältere ihr Wissen weitergeben können. In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft zunehmend polarisiert ist, sehe ich in der Kultur eine Brücke, die verbindet statt trennt. Für mich gilt: aus der Kultur – für die Kultur.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... Kultur für alle Menschen zugänglich und erfahrbar wird – unabhängig vom Alter oder Hintergrund. Für die jungen Menschen bedeutet das, kreative Freiräume zu schaffen, in denen sie sich ausprobieren und weiterentwickeln können – sei es durch Jugendtheater, Musikworkshops, offene Bühnen oder moderne digitale Formate. Für die Senioren möchte ich kulturelle Angebote unterstützen, die ihnen ermöglichen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, ihre Erfahrungen zu teilen und neue Begegnungen zu erleben. Ich setze mich dafür ein, dass Veranstaltungen und Initiativen entstehen, die Jung und Alt zusammenbringen und so generationsübergreifenden Austausch fördern. Mein Wahlkreis soll ein lebendiger Ort sein, an dem Kultur verbindend wirkt, Kontroversen Raum haben und Ehrenamtliche die notwendige Wertschätzung und Unterstützung erhalten. Denn Kultur ist nicht nur ein Teil unserer Geschichte, sondern ein wesentlicher Bestandteil unserer Gegenwart und Zukunft.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Ein Land voller kultureller Vielfalt, lebendiger Traditionen und innovativer Entwicklungen. Baden-Württemberg ist Heimat für Menschen aller Generationen, für junge Talente, engagierte Senior*innen und eine lebendige Kulturszene, die das Land prägt und bereichert. Dieses Bundesland steht für nachhaltige Entwicklung, für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe, für Offenheit und gegenseitigen Respekt. Gerade hier sehe ich die große Chance, Kultur als verbindendes Element zu stärken, das alle Generationen zusammenführt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Für mich ist Baden-Württemberg eine Gemeinschaft, die nicht spaltet, sondern eint – eine grüne Bündnispartei für ein weltoffenes und kulturell reiches Land, in dem sich alle Menschen zuhause fühlen können.

Michael Preusch (CDU)

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Preusch MdL

1975 geboren in Heilbronn, aufgewachsen in Eppingen

Facharzt für Innere Medizin (Kardiologie, Intensiv- und Notfallmedizin). Oberarzt am Uniklinikum Heidelberg (seit 2021 in Teilzeit)

Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Eppingen und Gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion

Mitglied des Kreistags im Landkreis Heilbronn

Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbands Heilbronn e. V.

Vorsitzender des Kreisverbands Heilbronn der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... das Thema Bildung und Forschung sowie gesundheitliche und pflegerische Versorgung zu adressieren. Unsere Region hat mit dem Schwarz-Campus und der Hochschule Heilbronn beste Chancen, diese Themen vernetzt anzugehen. Wir müssen die Chancen dieser Bildungsinfrastruktur für unsere Kinder und Enkelkinder optimal nutzen. Duale Studiengänge und Ausbildungen haben sich international bewährt und können Grundlage unseres Pools an Fachkräften für das Handwerk und die Industrie in der Region sein. Diesen Prozess möchte ich als Landespolitiker im zuständigen Ausschuss gerne weiterhin aktiv mitgestalten.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... der ländliche Raum in Sachen Wirtschaft, Infrastruktur und Bildung, aber auch bei der medizinischen Versorgung gut aufgestellt ist und die Menschen mit mir weiterhin einen Abgeordneten haben, der vor Ort ansprechbar ist.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Land des Ehrenamtes und Land der Innovation, Forschung und Technologie – sei es im Handwerk, in der Industrie oder an den Hochschulen.

Dennis Klecker (AfD)

Der 35-jährige Dennis Klecker ist Landtagsabgeordneter, gelernter Gärtner und Werkfeuerwehrmann, AfD-Kreisvorsitzender und Vorsitzender der Kreistagsfraktion Heilbronn. Er ist Sprecher für Presse, Rundfunk, Jugendpolitik, Agrarpolitik und den ländlichen Raum und stellv. Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... es, linke Politik zu stoppen. Ich bin überzeugt davon, dass die Baden-Württemberger mehrheitlich erkannt haben, dass linke Politik nichts anderes als oberflächlicher Populismus ist und unser Land immer weiter schädigt. Ich kämpfe deshalb dafür, dass wir endlich wieder die Wende zu konservativer Politik schaffen. Dazu werden wir als starke Kraft, die CDU weiter vor uns hertreiben, damit sie unsere Forderungen übernimmt. Zudem haben wir eine Minderheitsregierung angeboten, das heißt, die CDU könnte auch alleine alle Ministerämter besetzen (ohne mit der AfD zu koalieren) und konservative Politik mit unserer Unterstützung machen. Stattdessen wird sie absehbar wieder völlig unnötig mit den Grünen paktieren und deren politische Forderungen umsetzen. Mein Vorhaben ist es, dies den Leuten zu vermitteln, damit es sich schnellstmöglich ändert.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... wir nicht noch mehr Unternehmen und Arbeitsplätze verlieren. Auch die Infrastruktur braucht dringende Verbesserungen – egal ob Schulen, Brücken, Straßen oder Internet. Für besonders gefährlich halte ich die Situation im Gesundheitswesen – neben geschlossenen Klinikstandorten und Notfallpraxen kommt hinzu, dass in den nächsten Jahren eine enorme Anzahl von Hausärzten und Fachärzten im Landkreis aufhören wird und keine Nachfolger hat. Hier setze ich mich für die längst überfällige Erhöhung der Ausbildungs- und Studienkapazitäten ein, denn Bewerber gibt es genügend. Auch die Rettungszeiten müssen sich verbessern.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat und Verantwortung. Verantwortung für eine Zukunft, die wieder auf bemerkenswerte Weise Tradition und Fortschritt vereint. Eine Region, die weiter bzw. wieder von Wohlstand geprägt ist, bestmöglicher Bildung für alle, guten Ausgangsbedingungen für Innovationen, einem guten Gesundheitssystem, mehr Selbstverantwortung und echter Wahlfreiheit. Aber auch Natur und landschaftliche Vielfalt unserer Heimat ohne die Verschandlung durch Windräder. Kurz gesagt: eine hohe Lebensqualität – vom Essen über die Lebensart bis zur Architektur. Es geht um eine gute Balance zwischen sinnstiftender Arbeit, Familie und Freizeit auf höchstem Niveau.

Georg Heitlinger (FDP)

Der 55-jährige Georg Heitlinger ist Landwirt. Seit 2021 ist er Mitglied des Landtages. Dort ist er unter anderem Sprecher für Agrarpolitik und Verbraucherschutz.

Bettina Fischer (SPD)

43 Jahre, aus Schwaigern. Beruflich im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit verortet, verfüge ich über fundierte Kompetenz, um Herausforderungen bei Energie, Mobilität und bezahlbarem Wohnen zu gestalten. Ich engagiere mich, dass Politik die Lebensrealität auf dem Land ernst nimmt.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick geraten – auch auf dem Land. Hier ist das Auto eine Notwendigkeit, kein Luxus, und steigende Energiepreise treffen diejenigen, die darauf angewiesen sind. Gute Alternativen mit Bus und Bahn gibt es kaum. Wir brauchen faire und gerechte Lösungen – und es muss gesehen werden, dass auf dem Land andere Rahmenbedingungen gelten als in der Stadt.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…unsere Kommunen gestärkt werden. Viele stehen finanziell am Anschlag und könnten zukünftig gegebenenfalls freiwillige Leistungen nicht mehr ermöglichen. Freibäder, Sportstätten, etc. – das sind keine Luxusprojekte, sondern Orte, die auf dem Land gebraucht werden, um Begegnung und Zusammenhalt zu ermöglichen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... meine Heimat und ein starkes Land, das eine Vorreiterrolle einnehmen kann und sollte. Moderne und Tradition können Hand in Hand gehen: innovative Ideen, gute Bildung und faire Chancen für alle – jung wie alt, Stadt wie Land, Frauen wie Männer. Es braucht Visionen und einen klaren Fahrplan, um Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Lebensqualität gleichermaßen zu sichern. Da geht mehr als bisher.

Emma Weber (DIE LINKE)

Emma Weber ist 32 Jahre alt. Sie ist Mitbegründerin der Linksjugend Solid Heilbronn und Politikwissenschaftlerin. Ihr Fokus liegt auf sozialer Gerechtigkeit.

