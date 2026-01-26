Wahlkreis 2: Stuttgart II

Als Landeshauptstadt und Metropole sind im Stuttgarter Wahlkampf vor allem stadtpolitische Themen von besonderer Bedeutung. Insbesondere die hohen Mietkosten und der schleppend verlaufende Infrastrukturausbau rund um das Großprojekt Stuttgart 21 spielen dabei eine große Rolle. Dominierendes Wahlkampfthema ist zudem die schwächelnde deutsche Wirtschaft, denn vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer prägen das wirtschaftliche Geschehen in der Hauptstadt. Politisch treffen bei dieser Wahl viele erfahrene Landes- und Kommunalpolitiker auf junge Gesichter und politische Quereinsteiger, was den Wahlkampf durchaus spannend macht. Der Wahlkreis Stuttgart II umfasst die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Vaihingen und Hedelfingen. Etwa 92.000 Wahlberechtigte sind hier zur Wahl aufgerufen. Auch in Stuttgart II erreichten die Grünen bei der vergangenen Wahl rund 40 Prozent der Stimmen. Zwar tritt der populäre Verkehrsminister Winfried Hermann nicht mehr an, doch mit dem ebenfalls populären Spitzenkandidaten Cem Özdemir dürfte ein würdiger Nachfolger gefunden sein. Die CDU setzt auf den kommunalpolitisch erfahrenen Klaus Nopper. Die FDP konnte bereits bei der vergangenen Wahl mit dem Jungunternehmer Friedrich Haag punkten, der hofft, dieses Ergebnis halten zu können. Die SPD tritt mit der Stadträtin Sara Dahme an und setzt auf ein frisches Gesicht. Die AfD schickt mit Steffen Degeler, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktion, einen erfahrenen Kommunalpolitiker ins Rennen. Die Linke hofft, dass Faisal Osman zum ersten dunkelhäutigen Abgeordneten im Landtag wird und damit den positiven Trend im Wahlkreis fortsetzt.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

× Erweitern Foto: Verena Müller

Cem Özdemir (Bündnis 90/ Die Grünen)

Der 60-jährige Cem Özdemir ist Spitzenkandidat der Grünen. Der Sozialpädagoge ist seit 1989 eine wichtige Stimme seiner Partei und war lange bundespolitisch aktiv.

Klaus Nopper (CDU)

Der 58-jährige Klaus Nopper ist promovierter Jurist. Politisch engagiert er sich seit 2004 im Stuttgarter Gemeinderat. Sein Schwerpunkt liegt auf Wirtschaftsfragen.

Friedrich Haag (FDP)

Der 36-jährige Friedrich Haag ist selbständiger Unternehmer und setzt sich seit 2021 im Landtag für technologieoffene individuelle Mobilität, schnelleren Wohnungsbau und Sicherheitsthemen in Stuttgart ein. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist er in der Freiwilligen Feuerwehr Degerloch-Hoffeld aktiv.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…bei der Bekämpfung der Wohnungsnot endlich voranzukommen. In Baden-Württemberg fehlen derzeit mehr als 10.000 Wohnungen im Neubau jährlich. Wir müssen Bauvorschriften senken, Genehmigungen digitalisieren und mehr Bauland ausweisen. Baden-Württemberg muss wieder zum Eigentümerland werden: Der Traum vom Wohneigentum, den viele junge Menschen haben, muss wieder erreichbar werden, z.B. durch eine Absenkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent. Bei der Grunderwerbsteuer wollen wir einen Kaufpreisanteil von 500.000 Euro steuerfrei stellen, um den Zugang zu Eigentum zu erleichtern - egal ob zum Eigennutz oder zur Vermietung. Denn Eigentum ist nicht nur Leistungsanreiz, sondern auch mit die beste Altersvorsorge.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

… wir individuelle Mobilität für alle ermöglichen. Ich will keinen Kampf gegen das Auto, sondern jeder Bürger und jede Bürgerin soll zu jeder Zeit frei die Entscheidung treffen können, welches Verkehrsmittel gerade das richtige ist – ohne Ideologie und Verbote. Wir brauchen dazu einen modernen ÖPNV genauso wie klimafreundliche synthetische Kraftstoffe. Das Ziel muss eine verlässliche, flexible, technologieoffene und klimafreundliche Mobilität für alle sein. Die Politik muss dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen.

Auch setze ich mich für eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur in Stuttgart ein. Die grün-schwarze Landesregierung hat zu wenig getan bei der Sanierung unserer Straßen und Brücken. Wir müssen jetzt die Sanierungsprojekte schnell voranbringen, denn eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist essentiell für den Wirtschaftsstandort Stuttgart und die ganze Region drumherum.

Zudem sollten Wohneigentümer nicht mehr be-, sondern entlastet werden. Es kann nicht sein, dass viele Eigentümer und Mieter von Ein- und Zweifamilienhäusern in Stuttgart durch das neue grün-schwarze Grundsteuermodell teilweise sehr hohe Kostensteigerungen in Kauf nehmen müssen. Deshalb setze ich mich für eine grundlegende Reform und ein faires Grundsteuermodell ein, das neben dem Grundstückswert auch die Wohnfläche mit einbezieht.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

… das schönste Bundesland Deutschlands und Heimat. Aber auch: Wirtschafts- und Wohlstandsstandort. Wir müssen unsere Industrie in Baden-Württemberg wieder stärken und dafür sorgen, dass nicht noch mehr Arbeitsplätze in wichtigen Schlüsselindustrien verloren gehen.

Sara Dahme (SPD)

Sara Dahme ist 42 Jahre alt und hat Kunsterziehung, Germanistik und Philosophie studiert. Sie arbeitet als Gymnasiallehrerin und freie Kulturvermittlerin. Seit 2024 ist sie Stadträtin in Stuttgart und Kulturpolitische Sprecherin im Rathaus für die SPD.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... es die durch den gerade frisch entschiedenen Doppelhaushalt der Landeshauptstadt Stuttgart stark gekürzten Bereiche der Kultur nachhaltig zu stärken. Zudem braucht Stuttgart nicht nur hinsichtlich der neu geplanten Oper frische Perspektiven und gangbare Alternativen, auch der Wirtschaft Standortfaktor der Kreativwirtschaft muss sichtbarer gemacht werden. Stuttgart geizt noch immer mit seinen Vorteilen und braucht eine klare Vision - diese will ich mit konzipieren.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... Stuttgart endlich wieder stärker im Landtag vertreten ist und wir eine nachhaltige, bezahlbare und vernünftige Lösung für die Stuttgarter Oper anstreben.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... ein Land, das aus seiner kulturellen Vielfalt Kraft schöpft. Ein Land, in dem Theater, Musik, Festivals und freie Szene keine Nebensache sind, sondern Orte der Begegnung, des Austauschs und der Demokratie. Kultur stiftet Identität, schafft Zusammenhalt und eröffnet neue Perspektiven. Baden-Württemberg ist für mich dann stark, wenn wir diese kulturellen Räume schützen, weiterentwickeln und allen zugänglich machen – in der Stadt wie auf dem Land. Der Verbrennermotor ist nicht unser einziger Wirtschaft Standortfaktor.

Steffen Degler (AfD)

Der 36-jährige Steffen Degler ist stellvertretender Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion. Der gelernte Taxifahrer ist in dieser Funktion in verschiedenen Bereichen aktiv.

Faisal Osman (DIE LINKE)

Faisal Osman ist Mitbegründer der Black Community Foundation Stuttgart und Beisitzer im Forum der Kulturen. Sein politischer Fokus liegt auf Migrationspolitik.

