Wahlkreis 20: Neckarsulm

Der Wahlkreis Neckarsulm umfasst zahlreiche Gemeinden im nördlichen Landkreis Heilbronn, darunter Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Weinsberg sowie Ellhofen, Jagsthausen, Löwenstein, Neudenau, Obersulm, Oedheim, Untereisesheim, Widdern und Wüstenrot. Rund 115.000 Wahlberechtigte sind hier zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach dem Rückzug von Armin Waldbüßer aus der Landespolitik treten die Grünen mit der politischen Quereinsteigerin Sibylle Riegger-Gnamm an, die seit 2024 dem Gemeinderat in Bad Friedrichshall angehört. Die CDU setzt mit der Landtagsabgeordneten Isabell Huber auf eine junge, zugleich erfahrene Kandidatin. Ebenfalls landespolitisch etabliert sind die AfD-Kandidatin Carola Wolle sowie der SPD-Abgeordnete Klaus Ranger. Für die FDP kandidiert wie bereits 2021 erneut Alexander Hampo. Die Linke schickt mit Florian Vollert einen langjährig kommunalpolitisch engagierten Bewerber ins Rennen.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Sibylle Riegger-Gnamm (Bündnis 90/ Die Grünen)

Sibylle Riegger-Gnamm arbeitet in der Berufseinstiegsbegleitung. Seit 2024 sitzt sie im Gemeinderat von Bad Friedrichshall.

Isabell Huber (CDU)

Ich heiße Isabell Huber, bin 38 Jahre alt, verheiratet und Mama von zwei Kindern. Seit 2019 bin ich im Wahlkreis Neckarsulm für die CDU im Landtag - dort im Innen- und Sozialausschuss. Davor habe ich von 2011 bis 2019 bei der Stadt Stuttgart gearbeitet und 2016 berufsbegleitend den Master of Arts - Public Management abgeschlossen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

… die Zukunftsfähigkeit unseres Landes weiter zu stärken: gute Bildung von Anfang an, verlässliche Betreuung für Familien, eine moderne Verwaltung sowie eine starke Wirtschaft. Mir geht es darum, dass Baden-Württemberg wirtschaftlich innovativ bleibt und zugleich ein Land ist, in dem Wohlstand auch in Zukunft für alle möglich ist.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… unsere wunderschöne Heimat attraktiv bleibt: durch sichere Arbeitsplätze, ausreichend Wohnraum, eine gute medizinische Versorgung und echte Chancen für junge Menschen. Hier soll jede und jeder auch künftig gerne leben, arbeiten und an seiner Zukunft bauen können.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

… Heimat und Verantwortung: ein Land, das von Fleiß, Erfindergeist und Zusammenhalt geprägt ist. Für mich steht Baden-Württemberg dafür, dass jeder seine Chancen nutzen kann – und dass wir gemeinsam anpacken, um unser Land Schritt für Schritt fit für die Zukunft zu machen.

Carola Wolle (AfD)

Carola Wolle ist Diplom-Kauffrau und seit 2015 Abgeordnete im Landtag für den Wahlkreis Neckarsulm. Sie ist die Sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, AfD-Kreisvorsitzende, Mitglied des Kreistages Heilbronn und des Aufsichtsrates der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... es, die Wende zu einer vernünftigen Politik, also zu einer Politik für die Bürger unseres wunderschönen Landes zu starten. Wie in Berlin, so auch in Baden-Württemberg bieten wir der CDU eine faire Partnerschaft an, damit der soziale und industrielle Abstieg ein Ende findet. Im Parlament und in aller Öffentlichkeit werde ich für ein Wiedererstarken demokratischer Grundsätze kämpfen und die Brandmauerpolitik der Altparteien als postkommunistisches Relikt entlarven.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... der Staat seine Pflicht der Gesundheitsvorsorge ernst nimmt und unter Sparen nicht in erster Linie Leistungskürzungen bei den Beitragszahlern versteht. Das bestehende Netz an Krankenhäusern, Arztpraxen und Apotheken darf nicht noch weiter ausgedünnt werden. Um einige unserer Städte werden wir anderenorts beneidet, weil die Balance zwischen Bewahren und Erneuerung gelungen ist, aber zahlreiche Gemeinden beklagen den Verfall des Gewerbes, vor allem in den Innenstädten. Da ist eine Stadtbilddebatte, in die ich mich mit aller Kraft einbringen werde.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... das Land, in dem ich von Kindheit an Wurzeln geschlagen habe und dem ich immer treu bleiben werde. Der Anblick unserer wunderbaren Landschaft, vor allem der malerischen Weinberge, gibt mir täglich das Gefühl, zu Hause zu sein. Am stärksten fühle ich mich aber den Menschen meiner Heimat verbunden: meiner Familie, meinen Freunden und den vielen Bürgern, die ich durch meine politische Arbeit kennenlernen durfte. Baden-Württemberg ist das Land für mich, in dem auch die nachfolgenden Generationen ein gutes und sicheres Zuhause finden sollen.

Klaus Ranger (SPD)

Der 65-jährige Klaus Ranger ist gelernter Bankkaufmann. Seit 2021 ist er Abgeordneter im Landtag. Seine Schwerpunkte liegen auf Bauen und Wohnen sowie Sport.

Alexander Hampo (FDP)

Der 28-jährige Alexander Hampo ist Journalist. Sein Fokus liegt auf Wirtschaftspolitik. Er möchte den Standort Baden-Württemberg neu erfinden.

Florian Vollert (DIE LINKE)

Florian Vollert ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Seit 2014 ist er Mitglied des Kreistages Heilbronn und seit 2019 Mitglied im Gemeinderat Weinsberg.

