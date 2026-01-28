Wahlkreis 21: Hohenlohe

Der Wahlkreis Hohenlohe umfasst den gesamten Hohenlohekreis sowie die Gemeinden Blaufelden, Braunsbach, Gerabronn, Langenburg, Schrozberg und Untermünkheim im Landkreis Schwäbisch Hall. Etwa 100.000 Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Bei den Grünen setzte sich der junge Öhringer Stadtrat Mario Dietel gegen die amtierende Mandatsträgerin Catherine Kern durch. Die CDU vertraut mit dem 31-jährigen Tim Breitkreuz auf ein neues Gesicht. Die AfD schickt erneut ihren Landtagsfraktionsvorsitzenden Anton Baron ins Rennen, der auf Listenplatz drei steht. Für die SPD kandidiert der junge Öhringer Gemeinderat Jonas Aberle. Finn Pfaller vertritt die FDP; er ist Vorsitzender der Jungen Liberalen in Hohenlohe. Die Linke geht mit dem erfahrenen politischen Quereinsteiger Matthias Odenwald ins Rennen.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Mario Dietel (Bündnis 90/ Die Grünen)

Der 24-jährige Mario Dietel ist Politikwissenschaftler. Seit 2019 ist er Gemeinderat in Öhringen und seit 2022 Kreisvorsitzender der Grünen in Hohenlohe.

Tim Breitkreuz (CDU)

Der 31-jährige Tim Breitkreuz ist Familienvater und arbeitet im Stuttgarter Justizministerium. Er setzt sich für einen starken ländlichen Raum und einen schlanken Staat ein. Vertrauen und Eigenverantwortung will er stärken. Bereits jetzt gestaltet er als ehrenamtlicher CDU-Kreisvorsitzender die Themen vor Ort mit.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

Wir brauchen einen schlanken Staat, der den Bürgerinnen und Bürgern vertraut, statt zu misstrauen. Ein Staat, der ermöglicht und unterstützt, statt zu bevormunden. Viele Menschen wollen eigenverantwortlich ihr Leben gestalten – dafür brauchen sie den nötigen Freiraum. Ich setze mich für eine Verwaltung und politische Steuerung ein, die von Pragmatismus und gesundem Menschenverstand geprägt sind. Das heißt: Regeln abbauen, Eigenverantwortung stärken, Freiheit sichern.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

Hohenlohe ist unsere Heimat – lebenswert, stark und voller Chancen. Damit das so bleibt, braucht es eine anpackende Politik, die unseren ländlichen Raum stärkt. Dazu gehören starke Familien und eine gute Bildung für unsere Kinder; eine bessere Gesundheitsversorgung vor Ort; mehr Wertschätzung und Unterstützung für unsere Landwirtinnen und Landwirte, die täglich unsere Ernährung sichern; starke Unternehmen, die für Arbeitsplätze sorgen und Chancen nutzen können; ein starkes Ehrenamt, das keine Hürden, sondern Rückenwind erhält.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

Wir sind eines der wirtschaftlich stärksten und kulturell reichsten Bundesländer. Das soll auch so bleiben. Dafür müssen wir die großen Herausforderungen anpacken. Mit Hand, Herz und Haltung. Gemeinsam mit unserem Spitzenkandidaten Manuel Hagel wollen wir unsere gemeinsame Zukunft gestaltet. Mit einem Blick nach vorne, auf einer klaren Wertebasis aber bereit für die Innovationen der Zukunft.

Anton Baron (AfD)

Der 38-jährige Wirtschaftsingenieur ist seit 2016 Mitglied des Landtages und seit 2023 Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion. Zudem ist er Sprecher des Kreisverbands Hohenlohe/Schwäbisch Hall und im Kreistag Hohenlohe sowie im Öhringen Gemeinderat. Sein politischer Schwerpunkt ist der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Baron ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

… Baden-Württemberg wieder zu einem Land der Sicherheit, Ordnung und wirtschaftlichen Stärke zu machen. Die grün-schwarze Landesregierung hat unser Land ausgebremst, überreguliert und seiner Substanz beraubt – wirtschaftlich, gesellschaftlich und infrastrukturell. Während die illegale Migration unser Land an den Rand der Belastbarkeit getrieben hat und sich viele Bürger zunehmend unsicher fühlen, wird unsere Polizei kaputtgespart und unter Generalverdacht gestellt. Damit muss Schluss sein. Wir werden unsere Grenzen schützen, ausländische Straftäter konsequent abschieben und den selbstzerstörerischen Kurs der anderen Parteien beenden. Gleichzeitig dürfen wir nicht länger zusehen, wie die grün-schwarze Bürokratie und ihr Klimairrsinn unsere Wirtschaft stranguliert, den Mittelstand in die Knie zwingt und unsere Automobilindustrie vernichtet. Mein Ziel ist ein handlungsfähiges Land, das seine Bürger schützt – nicht bevormundet – und wieder auf Leistung, Innovation und Fortschritt setzt. Die Zeiten des Niedergangs müssen gestoppt werden.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

… Hohenlohe eine starke, lebenswerte Region bleibt – mit sicheren Arbeitsplätzen, funktionierender Infrastruktur und Perspektiven für unsere Kinder. Ich möchte, dass unsere Unternehmen – vom Handwerksbetrieb bis zum Weltmarktführer – endlich wieder Luft zum Atmen bekommen. Das sage ich als Sohn eines selbstständigen Handwerkers. Der Ausbau der A6 darf nicht länger verschleppt werden, die B19 muss sicherer und leistungsfähiger werden, und die Hohenlohebahn gehört modernisiert statt kaputtgespart. Der jahrelange Raubbau an unserer Infrastruktur muss aufhören. Auch unsere Landwirte brauchen Rückhalt statt Verbote. Sie pflegen unsere Kulturlandschaft, unsere regionale Identität und sichern unsere regionale Lebensmittelversorgung. Ebenso wichtig ist die medizinische Versorgung im ländlichen Raum: Hausärzte müssen gehalten, Pflegeeinrichtungen unterstützt und Mediziner gezielt gefördert werden. Ich kämpfe dafür, dass Hohenlohe eine Region bleibt, in der sich Leistung lohnt, meine Tochter eine Zukunft hat und unsere Heimat nicht länger zum Experimentierfeld grüner Ideologie wird. Für uns als AfD ist es von zentraler Bedeutung, dass die Menschen hier wieder mitreden können – durch echte direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

… Heimat, Tradition, Leistungswille und Verantwortung. Unser Land steht für Fleiß, Erfindergeist und eine gewachsene Kultur, die es zu bewahren gilt. Baden-Württemberg darf nicht länger das Experimentierfeld ideologischer Politik sein – es muss ein starker, freier und sicherer Lebensraum bleiben. Ich stehe für ein Baden-Württemberg, das seine Werte verteidigt und seinen Bürgern eine lebenswerte Zukunft bietet.

Jonas Aberle (SPD)

Jonas Aberle ist 28 Jahre alt, Industriemeister, Gewerkschafter und Gemeinderat in Öhringen. Er arbeitet in der Automobilindustrie. Seine Herzensthemen sind: Der Schutz von Arbeitsplätzen, die Stärkung der beruflichen Bildung und eine Politik, die anpackt.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... die Kostenfreiheit von beruflichen Weiterbildungen einzuführen. Bisher ist eine berufliche Weiterbildung, trotz des Aufstiegs-BAföG, mit hohen Kosten verbunden. Ich bin überzeugt, Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein, egal welchen Bildungsweg man einschlägt.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... Hohenlohe weiterhin die Region der Weltmarktführer bleibt. Mit starken Betrieben, die hier investieren und Menschen, die auf sichere Arbeitsplätze vertrauen können. Hohenlohe soll eine starke Region bleiben, in der man gut leben und arbeiten kann.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat und Zukunft. Ein Land der Käpsele und Tüftler, das Innovation kann und trotzdem seine Werte bewahrt. Ein Land der Schaffer, die jeden Tag zur Arbeit gehen und anpacken. Baden-Württemberg ist das, was es ist, wegen der Menschen. Sie sind, was dieses Land ausmacht.

Finn Pfaller (FDP)

Der 23-jährige Mathematiker Finn Pfaller aus Öhringen ist Vorsitzender der Jungen Liberalen Hohenlohe. Er möchte sich vor allem für den Bildungsbereich einsetzen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

… Baden-Württemberg wieder stark, offen und chancengerecht zu machen – für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebensweg.Für mich bedeutet das konkret zweierlei: Erstens die Stärkung unserer Wirtschaft. Baden-Württemberg lebt von seinem Mittelstand, seinen innovativen Unternehmen und seiner exportorientierten Industrie. Diese Stärken müssen wir erhalten und weiterentwickeln, indem wir Bürokratie abbauen, die Digitalisierung vorantreiben und die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern. Wenn Firmen hier investieren und wachsen können, entstehen Arbeitsplätze, Lebensqualität und Zukunftschancen. Zweitens will ich mich für eine Bildungspolitik einsetzen, die Menschen befähigt , ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Bildung beginnt nicht erst in der Schule, sondern im frühesten Alter. Wir brauchen ein System, das Talente entdeckt, individuelle Stärken fördert und Übergänge zwischen Kita, Schule, Ausbildung und Studium sinnvoll gestaltet. Als Liberaler setze ich mich ausdrücklich für vielfältige Bildungswege ein; von der frühkindlichen Förderung über solide Grundschulen bis hin zu gleichwertigen beruflichen und akademischen Perspektiven. Unser Ziel ist es, jedem Kind und jedem jungen Menschen die Chancen zu geben, seine Potenziale frei zu entfalten. Bildung und Wirtschaft gehören dabei zusammen: Die Fachkräfte von morgen werden heute ausgebildet. Wenn wir hier die richtigen Weichen stellen, sichern wir Innovation, Wohlstand und Lebensqualität für die nächsten Generationen bei uns in Baden-Württemberg.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…Hohenlohe ein starker Wirtschaftsstandort bleibt, an dem man nicht nur gut leben, sondern auch erfolgreich arbeiten kann. Unsere Region steht für Mittelstand, Handwerk, Landwirtschaft und Industrie – und genau das will ich erhalten und weiterentwickeln. Dafür brauchen wir weniger Bürokratie, bessere digitale Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die Investitionen ermöglichen statt bremsen. Gleichzeitig möchte ich mich dafür einsetzen, dass Hohenlohe als ländlicher Raum attraktiv bleibt: mit solider Nahversorgung, guter Mobilität, zuverlässigen Verkehrswegen und einer Energiewende, die nicht nur ideologisch getrieben ist, sondern praktisch umsetzbar und wirtschaftlich vernünftig. Ziel muss doch sein, dass Familien hier gerne leben, Unternehmen hier wachsen können und junge Menschen eine Zukunft in ihrer Heimat sehen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…ein Land, das auf Innovation, Fleiß und Unternehmergeist aufgebaut ist. Ein Land, das weltweit für Qualität, Hightech und mittelständische Stärke steht. Baden-Württemberg bedeutet für mich aber auch Vielfalt: große Städte und starke ländliche Räume, industrielle Hochburgen und Regionen wie Hohenlohe mit tiefer Verwurzelung, Tradition und gleichzeitig enormem Potenzial.Und ganz persönlich bedeutet Baden-Württemberg für mich: ein Land, in dem es sich zu leben, lernen und arbeiten lohnt; ein Land, das seine Stärken nutzt, um Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Matthias Odenwald (DIE LINKE)

Der erfahrene Matthias Odenwald tritt das erste Mal bei einer Landtagswahl an. Sein politischer Fokus liegt auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit.

