Wahlkreis 22: Schwäbisch Hall

Zum Wahlkreis Schwäbisch Hall gehören unter anderem Crailsheim, Fichtenau, Gaildorf, Ilshofen, Oberrot, Rot am See, Schwäbisch Hall, Vellberg und Wolpertshausen. Rund 130.000 Wahlberechtigte sind zur Landtagswahl aufgerufen. Nach dem Rückzug der bisherigen Abgeordneten Jutta Niemann treten die Grünen mit Lea Geldner an, der Ortsvorsitzenden aus Crailsheim. Die CDU setzt auf kommunalpolitische Erfahrung und schickt Isabell Rathgeb, stellvertretende Bürgermeisterin von Stimpfbach, ins Rennen. Bei der FDP steht mit dem 21-jährigen Lucas Köngeter ein sehr junger Kandidat auf dem Stimmzettel; er tritt anstelle von Stephen Brauer an, der inzwischen Gaildorfer Bürgermeister ist. Die AfD vertraut erneut auf ihren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Udo Stein. Für die SPD kandidiert Kreisrat Danny Multani. Die Linke schickt wieder Ellena Schumacher Koelsch ins Rennen.

Die Kandidaten*

Lea Geldner (Bündnis 90/ Die Grünen)

Die 34-jährige Lea Gelnder ist gelernte Erzieherin und arbeitet als Jugendreferentin. Sie ist seit 2019 bei den Grünen und war Vorsitzende im Ortsverband Crailsheim.

Isabell Rathgeb (CDU)

Die 45jährige Unternehmerin ist Diplom-Betriebswirtin (BA) und gestaltet als CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende und stellvertretende Bürgermeisterin Politik vor Ort mit. Auch als Vorsitzende des Fördervereins der Kinder- und Jugendklinik am Diak SHA engagiert sie sich besonders für Familien.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…dass wir Baden-Württemberg wieder spürbar handlungsfähiger machen: verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen, Landwirte, Schulen und Familien, Stärkung des Ehrenamts, weniger Bürokratie und schnellere Entscheidungen. Für mich steht dabei im Mittelpunkt, dass Leistung sich lohnt – und dass der Staat da stark ist, wo Menschen ihn brauchen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…wir gute Lebensqualität im ländlichen Raum nicht nur versprechen, sondern liefern: stabile Infrastruktur, verlässliche medizinische Versorgung, gute Kitas und Schulen, und eine Wirtschaftspolitik, die Mittelstand und Handwerk stärkt. Mir ist wichtig, dass unsere Kommunen mehr Spielraum bekommen – damit vor Ort schneller umgesetzt werden kann, was gebraucht wird. Als Vorsitzende des Fördervereins der Kinder- und Jugendklinik am Diak Schwäbisch Hall und auch als dreifache Mutter ist mir besonders eine weiterhin verlässliche und gute Versorgung von Risikoschwangeren und Frühchen vor Ort wichtig.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…meine Heimat, wunderschöne Natur, tolle Dörfer und pulsierende Städte, gelebte Verantwortung, bodenständige Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck sowie eine gute Zukunft. Unser Land ist durch Fleiß, Erfindergeist und Zusammenhalt stark geworden – und hat auch in stürmischen Zeiten den Mut gehabt, nach vorne zu gehen. Wir können das und ich will mithelfen, dass wir unsere eigene Kraft wieder entfesseln. Baden-Württemberg ist für mich anpacken statt jammern, und dabei immer den Menschen im Blick behalten. Denn als Christin ist mir wichtig, dass das, was wir tun, den Menschen dient.

Luca Köngeter (FDP)

Ich bin Luca Köngeter, 2004 in Schwäbisch Hall geboren und in Gaildorf aufgewachsen. Beruflich arbeite ich als Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen und habe zuvor mehrere Unternehmen in den Bereichen IT, Marketing und Textil gegründet und geführt. Politisch bin ich Landtagskandidat, Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Schwäbisch Hall, Vorstandsmitglied der FDP Baden-Württemberg und ehrenamtlicher Richter am Stuttgarter Verwaltungsgericht.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

... die wirtschaftliche und technologische Stärke Baden-Württembergs nachhaltig zu sichern und auszubauen. Dazu gehört, Unternehmertum gezielt zu entlasten, Innovationen zu fördern, die Digitalisierung von Verwaltung und Wirtschaft konsequent voranzutreiben und Bildung stärker an Zukunftskompetenzen wie Technologieverständnis, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft auszurichten. Politik muss wieder ermöglichen statt durch übermäßige Regulierung zu bremsen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

... Privatleute, Unternehmen und Kommunen spürbar bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Das bedeutet vor allem schnellere und digitalere Verwaltungsprozesse, eine leistungsfähige Infrastruktur sowie verlässliche politische Entscheidungen. Ziel ist es, regionale Wertschöpfung zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und den Standort langfristig attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

... ein Land der Innovation, des Fleißes und der Verantwortung. Baden-Württemberg steht für einen starken Mittelstand, unternehmerischen Mut und technologische Spitzenleistung. Dieses Potenzial kann nur mit einer Politik genutzt werden, die Freiheit, Leistung und Fortschritt in den Mittelpunkt stellt und den Menschen wieder mehr zutraut.

Udo Stein (AfD)

Der 43-jährige Udo Stein ist Kaufmann im Einzelhandel. Seit 2016 sitzt er als Abgeordneter im Landtag. Dort ist er der stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Danny Multani (SPD)

Danny Multani (42) ist Diplom-Wirtschaftsjurist und Personalreferent. Er ist Kreisrat im Landkreis Schwäbisch Hall. Multani ist Vorsitzender des SPD Ortsvereins Schwäbisch Hall, Mitglied des AWO-Vorstands und Vorsitzender des Fördervereins Goethe-Institut Schwäbisch Hall. Als Sohn eines indischen Gastarbeiters setzt er sich für gleiche Bildungschancen und eine soziale Wirtschaftspolitik ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist

... der Einsatz für unsere guten, sehr guten Arbeitsplätze in der baden-württembergischen Industrie. Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind in großer Sorge darüber, ob sie auch noch morgen in Lohn und Brot stehen. Wer aber Angst um seine Existenz hat, bei dem stehen auch alle anderen Themen vorerst einmal hinten an. Daher müssen wir in Baden-Württemberg ein Umfeld schaffen, in dem unsere vielen Familienunternehmen exzellente Bedingungen für die Sicherung der Arbeitsplätze im Südwesten vorfinden.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... zum einen der Wahlkreis 22 Schwäbisch Hall-Crailsheim-Limpurger Land ein wirtschaftlich prosperierender Wahlkreis bleibt. Zum anderen gilt es auch weiterhin daran zu arbeiten, dass die hohe Lebensqualität in unserer Raumschaft auch weiterhin erhalten bleibt.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... Heimat. Ich bin ein Kind Württembergs. Ich wurde in Schorndorf geboren, habe meinen Wehrdienst in Ulm abgeleistet, in Geislingen studiert, lebe in Schwäbisch Hall und arbeite in Obersontheim bzw. Winnenden. Ich bin gerne in der Welt unterwegs, aber meine Heimat wird immer Baden-Württemberg bleiben.

Ellena Schumacher Koelsch (DIE LINKE)

Die 38-jährige Elena Schumacher Koelsch arbeitet als Sozialarbeiterin. Sie setzt sich für mehr soziale Gerechtigkeit und bezahlbare Mieten ein.

