Wahlkreis 23: Main-Tauber

Der Wahlkreis deckt sich vollständig mit dem Main-Tauber-Kreis. Rund 100.000 Wahlberechtigte sind hier zur Landtagswahl aufgerufen. Die CDU setzt erneut auf Wolfgang Reinhart, der den Wahlkreis seit 1992 ununterbrochen direkt gewonnen hat und derzeit als Vizepräsident des Landtags fungiert. Die Grünen schicken mit Gerd Bayer einen politischen Quereinsteiger ins Rennen, der insbesondere klimapolitische Akzente setzen möchte. Für die AfD kandidiert die Kreisrätin Jeanette Fischer, ein kommunalpolitisch engagiertes neues Gesicht. Die SPD hofft auf Stimmengewinne durch Can Kurter, stellvertretender Kreisvorsitzender und lokal gut vernetzt. Die FDP tritt mit dem 19-jährigen Tim Gacek an, einem der jüngsten Kandidaten der Wahl, der sich vor allem für Generationengerechtigkeit starkmacht. Für Die Linke kandidiert der Betriebsrat Robert Binder, der soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Wolfgang Reinhart (CDU)

Wolfgang Reinhart ist seit 1992 direktgewählter Landtagsabgeordneter für Main-Tauber, war von 2004-2011 in der Landesregierung, u.a. als Bundesrats- und Europaminister, von 2016-2021 CDU-Landtagsfraktionschef und ist seit 2021 Landtagsvizepräsident. Er ist Rechtsanwalt und Gründer einer Kanzlei mit vier Standorten und ca. 60 Beschäftigen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... die Zukunftsfähigkeit unseres Landes auf allen Ebenen zu sichern und auszubauen, mit Innovationen, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, mit einer nachhaltigen Stärkung nicht nur unseres Wirtschafts-, sondern auch unseres Bildungs- und Hochschulstandorts sowie mit einer weiterhin verantwortungsvollen und konsequenten Sicherheitspolitik als elementare Grundlage unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats. Dezentrale, ausgeglichene Strukturen zwischen Stadt und Land liegen mir genauso am Herzen wie der Erhalt und die Förderung unseres Ehrenamts. Die kluge Bewältigung der „3D“ mit Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung wird eine wegweisende Zukunftsaufgabe sein, wobei neben Wirtschaftlichkeit auch Menschlichkeit in der sozialen Marktwirtschaft einen besonderen Fokus haben muss.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... der Main-Tauber-Kreis auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten beste Lebensqualität bietet, gerade für die junge Generation und Familien. Auch als Vater von zwei Kindern ist es mir seit über 30 Jahren ein Herzensanliegen, dass unsere Heimat als starker Wirtschaftsstandort, mit gesunden und leistungsfähigen mittelständischen Unternehmen und Weltmarkführern, sowie als guter Bildungsstandort – begonnen von der Kinderbetreuung über die Schulen bis zum Hochschulbereich – für junge Menschen Perspektiven und Zukunftschancen bietet. Zudem gilt es, die veränderten Rahmenbedingungen in der digitalen Arbeitswelt, mit mobilem Arbeiten und neuer Flexibilität, als echte Chance für unseren ländlichen Raum wahrzunehmen, wo man nicht nur deutlich günstiger als in den Ballungsstädten wohnen, sondern auch umgegeben von einer herrlichen, schützenswerten Natur sicher und glücklich leben kann. In dem Zusammenhang will ich mich auch weiterhin bei der Förderung unserer Verkehrsinfrastruktur für das Straßen-, Schienen- und Radwegenetz einsetzen. Gerade am Beispiel des Main-Tauber-Kreises kann man nämlich gut verdeutlichen, dass unser 5-Sterne-Radweg im lieblichen Taubertal sowie die über 500 Kilometer beschilderte Radwege zwischen Freudenberg und Creglingen sowie Ahorn und Wittighausen nicht nur touristisch ein sehr attraktives Angebot für Naherholung in unserer schönen Heimat sind, sondern zugleich auch – gerade entlang der Taubertalachse – etwa für Berufspendler und bei steigender Zunahme von E-Bike-Fahrern im Alltag mittlerweile ein wichtiges infrastrukturelles Grundangebot für viele bedeutet.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat, Zusammenhalt und Geborgenheit. Baden-Württemberg ist das Land, in dem man an eine gute Zukunft glaubt, in dem man gerne lebt, wo Unternehmer, Handwerker, Familien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich wohl und sicher fühlen. Deshalb ist jetzt die Zeit, um wieder für frischen Wind, Zuversicht und Innovationen zu sorgen. Wir sind immer noch die Innovationsregion Nr. 1 in Europa. Dies gilt es gerade in Krisenzeiten nicht mit Ideologie zu bremsen, sondern mit gesundem Menschenverstand und Zukunftsfähigkeit auszubauen, damit wir auch weiterhin stolz sein können auf unser Land und unsere tolle Heimat.

Gerd Bayer (Bündnis 90/ Die Grünen)

Mein Name ist Gerd Bayer, ich bin Biolandwirt, gelernter Koch, ehemaliger Modefotograf und leidenschaftlicher Kämpfer für eine lebenswerte Zukunft. Ich setze mich für eine Klimapolitik ein, die wirtschaftliche Perspektiven schafft und für eine Gesellschaft, in der Gleichstellung, Chancengleichheit und Menschenrechte für alle gelten.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist, ...

... den ländlichen Raum zu stärken. Als Biolandwirt weiß ich: Wir brauchen konkrete Strategien für gleichwertige Lebensverhältnisse; gute Infrastruktur, verlässliche Mobilität und digitale Teilhabe sind kein Luxus, sondern Daseinsvorsorge. Ich stehe für eine Agrarwende, die Bäuerinnen und Bauern stärkt, nicht überlastet. Für eine klare Klimapolitik, die wirtschaftliche Perspektiven schafft, gerade auch durch Stromerzeugung. Wir haben die Flächen, die es für die Energiewende braucht.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... wir eine starke Stimme für den ländlichen Raum in Stuttgart haben. Der Main-Tauber-Kreis ist keine Randnotiz, sondern gleichwertiger Partner der urbanen Welt. Ich setze mich ein für einen verlässlichen und flächendeckenden ÖPNV, der auch die kleinsten Dörfer mitdenkt, für eine wohnortnahe Bildung und Betreuung von jung und alt, um Familien zu entlasten, und für eine Klimapolitik, die Hand in Hand mit der Wirtschaft geht.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... Heimat. Als Modefotograf habe ich die ganze Welt bereist, von Hamburg bis New York. Aber aufgewachsen bin ich im Main-Tauber-Kreis, einem Herzstück Baden-Württembergs, und hierher bin ich vor zehn Jahren auch wieder zurückgekommen. Ich habe den Hof meiner Familie übernommen, um von konventionell und Masse auf Bio und Extensivierung umzustellen. Mir war wichtig, durch mein tägliches Handeln nicht nur für mich etwas zu erwirtschaften, sondern nachhaltig etwas zu verändern. Neben unserer Kulturlandschaft, unseren Höfen, unseren Schulen und unseren Vereinen gibt es auf dem Weltmarkt führende mittelständische Firmen und eine Hochschule. Das ist Vielfalt. Das ist Zukunft. Und genau das ist Baden-Württemberg.

Jeannette Fischer (AfD)

Jeanette Fischer ist Schatzmeisterin der AfD und seit 2025 als Kreisrätin im Main-Tauber-Kreis aktiv. Dort sitzt sie im Verwaltungs- und Finanzausschuss.

Can Kurter (SPD)

Can Kurter ist Politik- und Sozialwissenschaftler. Er ist Ortsvereinsvorsitzender in Wertheim und stellv. Kreisvorsitzender. Sein zentrales Thema ist die Daseinsvorsorge.

Tim Gacek (FDP)

Mein Name ist Tim Gacek aus Niederstetten, ich bin 19 Jahre alt und Schüler der 13. Klasse des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums in Bad Mergentheim. Seit Anfang 2025 bin ich Mitglied der FDP. Aufgrund eigener Erfahrungen kenne ich die Herausforderungen der jüngeren Generation sehr gut, welche oftmals in der Öffentlichkeit nur wenig Gehör finden.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

Unser Bildungssystem, welches inzwischen oftmals nicht mehr zeitgemäß ist, zu reformieren und zu verbessern. Die Schule muss junge Menschen früh auf die Chancen und Risiken der digitalen Welt vorbereiten, was jedoch theoretisch einen Altersnachweis für Social Media durchaus zulassen würde, aber praktisch eher ablehnend gegenüber der Jungen Generation stehen würde. Eine verbesserte Vermittlung von Medienkompetenz in Bildungseinrichtungen. Finanzielle Bildung sowie Wirtschaftsunterricht gehören spätestens ab der Mittelstufe verpflichtend in den Lehrplan, um Schüler auf eine finanziell selbstbestimmte Zukunft vorzubereiten. Lehrkräfte sollen darauf besser vorbereitet und unterstützt werden moderne Technologien, wie Künstliche Intelligenz und das Internet im Allgemeinen, sinnvoll in den Unterricht mit einzubeziehen. Des Weiteren müssen Bildungs- und berufliche Aufstiegswege für jeden jungen Menschen gleichermaßen offenbleiben. Verpflichtende Berufs- und Studienorientierung, welche auch theoretisches Wissen über zum Beispiel BAföG, Stipendien oder Studienzulassung geben, müssen bereits ab der Mittelstufe eingeführt werden. Die aktuelle Praxis des Numerus Clausus lehne ich ab. Nicht immer spiegelt der Notendurchschnitt die Eignung für einen bestimmten Studiengang wider. Der Fokus muss hier verstärkt auf Eignungstests gelegt werden. Die duale Ausbildung bedarf größerer Unterstützung. Um einem größer werdenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müssen insbesondere kleine und mittlere Betriebe entlastet werden. Dies muss neben finanzieller Unterstützung auch in Form eines massiven Bürokratieabbaus erfolgen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

Der Main-Tauber-Kreis weiterhin für wirtschaftliche Stärke und hohe Lebensqualität steht. Dies kann nur geschehen, wenn die Verwaltung digitaler und vor allem schneller wird. Eine gut ausgebaute und funktionierende Infrastruktur ist darüber hinaus essentiell für den Kreis als Wirtschaftsstandort.Als grundlegende Säulen einer qualitativ hochwertigen gesundheitlichen Versorgung müssen unsere Krankenhäuser in Wertheim, Tauberbischofsheim und in Bad Mergentheim erhalten und ausgebaut werden. Die Notfallversorgung muss die per Gesetz garantierten Rettungszeiten auch im Main-Tauber-Kreis ohne Abstriche einhalten können. Die erforderliche Anzahl an Hausarztpraxen muss, mit Unterstützung von Bund und Land. Heute und in der Zukunft sichergestellt werden.

3. Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

Heimat und Chance zugleich. Das Land wird durch Bürokratie systematisch gelähmt und durch politische Bevormundung geschwächt. Ich möchte helfen, dass Menschen, insbesondere in meinem Alter, wieder an das glauben, für dass das Ländle einst stand: Innovation, wirtschaftlicher Aufstieg und Freiheit. Kinder, Jugendliche, junge Familien und Senioren müssen unser Land als eine lebens- und liebenswerte Region, als ihre Heimat erleben können.

Robert Binder (DIE LINKE)

Mein Name ist Robert Binder, ich bin 39 Jahre alt und komme aus Lauda-Königshofen. Beim Betritt zu, die Linke, 2009, war bereits durch die Themen der sozialen Gerechtigkeit bestärkt. Mittlerweile unterstütze ich diesen Kampf selbst in meinem täglichen Handeln, als Direktkandidat für die Landtagswahl, im Kreisverband und als Betriebsrat an meinem Arbeitsplatz.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... es, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen. Ich will, dass Menschen von ihrer Arbeit gut leben können. Durch höhere Mindestlöhne, bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten und ein wirksames Tariftreuegesetz, das öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen vergibt. Wer jahrzehntelang arbeitet, soll ohne Abzüge in Rente gehen können. Gleichzeitig will ich den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, damit Mobilität für alle bezahlbar und klimafreundlich wird.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... alle Menschen gut und sicher leben können, mit einem verlässlichen, bezahlbaren und gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, der Stadt und Land verbindet. Ich will, dass unsere Landwirtschaft zukunftsfähig bleibt: mit nachhaltiger, ökologischer und zugleich kostendeckender Produktion. Mindesterzeugerpreise müssen Standard werden, damit Bäuerinnen und Bauern von ihrer Arbeit leben können. Regionale Strukturen wie kleine Molkereien, Schlachthöfe und Direktvermarktung sollen gestärkt werden, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region zu sichern.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

...ein Zuhause, das ich gefunden habe, eine starke, vielfältige und lebenswerte Region mit engagierten Menschen, die anpacken. Unser Land steht für Innovationskraft, Handwerk, Wirtschaft und Zusammenhalt. Diese Stärke gilt es in die richtigen Bahnen zu lenken: hin zu sozialer Gerechtigkeit, fairen Löhnen, nachhaltigem Wirtschaften und einer Verkehrswende, die Stadt und Land verbindet. Baden-Württemberg soll ein Land bleiben, in dem jeder Mensch gute Perspektiven hat. Unabhängig vom Geldbeutel oder Wohnort.

