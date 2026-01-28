Wahlkreis 24: Heidenheim

Der Wahlkreis Heidenheim umfasst die Städte und Gemeinden Dischingen, Giengen, Heidenheim, Herbrechtingen, Königsbronn, Niederstotzingen und Sontheim an der Brenz. Etwa 95.000 Wahlberechtigte sind zur Wahl aufgerufen. Für die Grünen tritt erneut Clara Resch an, die seit 2024 Mitglied im Landtag ist und bereits bei der letzten Wahl für Martin Grath einsprang. Die CDU setzt auf ihren Kreisvorsitzenden und Heidenheimer Stadtrat Michael Kolb. Die SPD schickt ihren Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden Andreas Stoch ins Rennen, der bei der vergangenen Landtagswahl das beste landesweite Ergebnis seiner Partei erzielte. Die AfD vertraut auf den erfahrenen Unternehmer Jürgen Müller. Für die FDP kandidiert die Kreisvorsitzende Klara Katharina Sanwald, während die Linke auf IT-Berater Daniel Rolfs setzt.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

× Erweitern Foto: Elias Blumenzwerg

Clara Resch (Bündnis 90/ Die Grünen)

Clara Resch ist 31 Jahre alt und Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung. Im September 2024 rückte sie in den Landtag nach.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Michael Kolb (CDU)

Michael Kolb ist 51 Jahre alt und arbeitet als Rechtsanwalt. Er ist der Kreisvorsitzende der CDU Heidenheim und sitzt seit 2018 im Heidenheimer Stadtrat.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf Instagram.

× Erweitern Fionn Große

Andreas Stoch (SPD)

Der Heidenheimer Abgeordnete (seit 2009) ist auch Spitzenkandidat und Landesvorsitzender seiner Partei und Fraktionschef der SPD im Landtag. In der Zeit der grün-roten Regierung in Baden-Württemberg war Stoch Kultusminister. Der 56-Jährige ist von Haus aus Rechtsanwalt, hat vier Kinder und eine große Schwäche für irischen Folk-Punk.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

… dafür zu sorgen, dass die SPD in dieser Legislatur endlich wieder mitregiert in Baden-Württemberg. Dabei geht es uns nicht um die Macht, sondern ums Machen. Unser Land hat eine Menge zu tun, unsere Autoindustrie wackelt, Arbeitsplätze sind nicht mehr sicher. Es fehlen so viele Wohnungen, dass man sich das Leben kaum noch leisten kann. Und es fehlen auch Kita-Plätze, Lehrerinnen und Erzieher, Landärzte… All diesen Problemen darf man nicht nur zuschauen, wie es die Regierung aus Grünen und CDU gemacht hat. Man kann da anpacken und es besser machen, für uns alle. Mit mehr Mut, mehr Ideen und auch mehr Geld als bisher.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

… wir in Heidenheim als kleines, aber starkes Stück Baden-Württemberg fair behandelt werden in diesem Land. Es kann nicht sein, dass man bei uns Weltkulturerbestätten schließt, weil das Land nichts dazugeben will. Dass wir die Duale Hochschule des Landes mit Eigenmitteln ausbauen müssen, und selbst um eine bessere Bahnlinie kümmern müssen, dass Straßenbauprojekte bei uns auf Jahrzehnte keine Chance auf Finanzierung haben. Unser Anteil ist nicht groß, aber was uns zusteht, wollen wir auch haben.

Ganz wichtig ist auch, dass wir die Stärken und Schwächen einer ländlichen Gegend passgenau angehen. Wir brauchen Landarzt-Modelle, andere Lösungen im Nahverkehr, öffentlichen Netzausbau, wenn die privaten Anbieter es nicht leisten. Und Wohnungsnot und Wucherpreise gehen bei uns schon viel früher los als in der Großstadt – denn bezahlbares Wohnen ist einer der stärksten Standortvorteile auf dem Land.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

… Heimat – und ein Erfolgsrezept, das wir nicht vergessen dürfen. Wir sind nicht durch Erdöl, Gold oder Steinkohle reich geworden, sondern durch clevere Köpfe und fleißige Hände, durch neue Ideen. Und wir wurden stark, weil wir dieses Land bewusst gestärkt haben. Wasserversorgung und die Eisenbahn auf die Alb zu bringen, war nicht profitabel, aber es musste sein, also hat das Land es gemacht – und beim schnellen Internet richtet es der Markt halt auch nicht alleine. Genauso beim Wohnungsbau: Nach dem Zweiten Weltkrieg wussten noch alle Parteien, dass man Wohnungsnot öffentlich beheben muss. Warum schaut man heute zu? Es wird sich viel ändern: Durch die Digitalisierung, die Antriebwende, Trubel auf den Weltmärkten. Für mich bedeutet Baden-Württemberg, dass wir das alles schaffen können – wenn wir uns treu bleiben und anpacken.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Jürgen Müller (AfD)

Jürgen Müller ist 58 Jahre alt, Ingenieur, Physiker, promovierter Naturwissenschaftler und selbständiger Unternehmer. Sein Fokus liegt auf der Wirtschaftspolitik.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Klara Katharina Sanwald (FDP)

Klara Katharina Sanwald ist Juristin. Sie ist die Kreisvorsitzende ihrer Partei und sitzt sowohl im Gemeinde- als auch im Kreisrat.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Daniel Rolfs (DIE LINKE)

Daniel Rolfs ist 33 Jahre alt und IT-Berater. Er ist Schatzmeister des Kreisverbandes Heidenheim und setzt sich vor allem für soziale Gerechtigkeit und die Digitalisierung ein.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Die wichtigsten Fragen zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung werden im FAQ beantwortet.