Wahlkreis 25: Schwäbisch Gmünd

Der Wahlkreis Schwäbisch Gmünd umfasst die Gemeinden Abtsgmünd, Böbingen an der Rems, Durlangen, Essingen, Göggingen, Heubach, Iggingen, Lorch, Mutlangen, Schwäbisch Gmünd und Waldstetten. Etwa 110.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen. Die Grünen setzen erneut auf Martina Häußler, die bei der letzten Wahl erfolgreich war. Für die CDU kandidiert erneut Tim Brückner, der Vorsitzende des Kreisverbandes Heidenheim. Die AfD schickt Unternehmer Günter Rentschar ins Rennen. Die FDP bleibt mit ihrem Kreisvorsitzenden Chris-Rober Berendt bei der bewährten Kandidatur. Die SPD setzt auf das neue Gesicht Ulrike von Streit, die kommunalpolitisch gut vernetzt ist. Für Die Linke tritt Friseurmeisterin Nina Eisenmann an.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Martina Häußler (Bündnis 90/ Die Grünen)

Martina Häußler ist 61 Jahre alt, gelernte Erzieherin und Betriebswirtin. Sie führt ein eigenes Beratungsunternehmen und ist seit 2021 Mitglied des Landtags.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Tim Bückner (CDU)

Tim Bückner ist 42 Jahre alt und Rechtswissenschaftler. Er ist seit 2021 Abgeordneter im Landtag und seit 2022 Vorsitzender des Kreisverbandes Heidenheim.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…die wirtschaftliche Stärke und die innere Sicherheit in Baden-Württemberg zu festigen, sind die zentralen Themen, die mich in meiner tagtäglichen politischen Arbeit für die Menschen in meinem Wahlkreis und in unserem Land leiten. Baden-Württemberg lebt von einer leistungsfähigen Wirtschaft, vom Mittelstand über das Handwerk bis hin zu innovativen Hightech-Unternehmen. Dafür, dass sie die besten Rahmenbedingungen haben, möchte ich mich einsetzen: weniger Bürokratie, mehr Fachkräfte und gezielte Unterstützung bei der Digitalisierung und Transformation. Gleichzeitig ist mir wichtig, dass die Menschen sich überall sicher fühlen können, sowohl in unseren Städten als auch auf dem Land. Dafür brauchen wir eine starke Polizei, moderne Ausrüstung und konsequente Strafverfolgung. Sicherheit und wirtschaftliche Stärke sind zwei Seiten derselben Medaille: Nur wenn beides stimmt, bleibt unser Land zukunftsfähig und lebenswert.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…unsere Region stark, wirtschaftlich innovativ und lebenswert bleibt. Mir ist wichtig, dass es gute Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie eine moderne Infrastruktur gibt. Familien sollen auf verlässliche Betreuung, gute Schulen, eine funktionierende Nahversorgung und gut ausgebaute Verkehrswege zählen können. Auch unsere Vereine und das Ehrenamt möchte ich weiter stärken, denn sie halten unsere Gesellschaft zusammen. Mein Ziel ist ein Wahlkreis, in dem die Bürgerinnen und Bürger gerne leben, arbeiten und sich zuhause fühlen. Denn Politik bedeutet für mich, den Menschen zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Dafür werde ich mich weiterhin voller Leidenschaft und Begeisterung für unseren Wahlkreis Schwäbisch Gmünd im Landtag engagieren.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…Heimat, Verantwortung und Zukunft. Unser Land steht für Fleiß, Erfindergeist und Zusammenhalt. Das sind Werte, die ich politisch weiter vorantreiben möchte. Baden-Württemberg verbindet wirtschaftliche Stärke mit hoher Lebensqualität, landschaftlicher Vielfalt und kulturellem Reichtum. Für mich ist es ein Privileg, hier leben und politisch mitgestalten zu dürfen. Damit unser Land auch künftig ein Ort bleibt, an dem Leistung sich lohnt, Gemeinschaft zählt und der auch kommenden Generationen beste Perspektiven eröffnet. Deshalb heißt es: Ärmel hochkrempeln und gemeinsam anpacken.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Günter Rentschar (AfD)

Günter Rentschar ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und mittelständischer Unternehmer. Er ist stellvertretender Kreisschatzmeister der AfD Ostalb.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Chris-Robert Berendt (FDP)

Chris-Robert Berendt ist Gymnasiallehrer. Er ist Kreisvorsitzender der FDP Ostalb und war Delegierter beim Landes- und Bezirksparteitag.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Ulrike von Streit (SPD)

Ich bin junge Mutter, Arbeitnehmerin und Kommunalpolitikerin. Durch meine Arbeit als Referentin für Extremismusprävention weiß ich um die Folgen einer Gesellschaft, in der jeder nur sich selbst der Nächste ist. Ich stehe für Solidarität und Respekt, das begründe ich auch aus meinem christlichen Glauben.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

...die Umsetzung des politischen Versprechens der kostenlose Bildung für alle, von der Kita bis zum Meister oder Master. Hier müssen wir Familien bei Kitakosten dringend entlasten und in unsere Kinder investieren. Das Handwerk wird dabei endlich einer akademischen Laufbahn gleichgestellt. Es ist nämlich das Handwerk und handwerklicher Erfindungsgeist, der unser Bundesland wirtschaftlich groß gemacht hat.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

...wir den wirtschaftlichen Abschwung abwenden. Mein Wahlkreis hat in den vergangenen Jahren immer wieder Hiobsbotschaften zum Stellenabbau aushalten müssen. Das geht mittlerweile an die Substanz. Wenn wir wirtschaftliche. Anreize durch Investitionen schaffen, die gleichzeitig mit einer Standortbindung einhergehen, wäre das ein erster Schritt in die richtige Richtung. Grundsätzlich müssen wir unsere Industrie diversifizieren, weg von der Abhängigkeit vom Autobau. Ergänzend zu den Maßnahmen der Bundesregierung will die SPD Fördermittel zur Verfügung stellen, um Automobil-Zulieferbetrieben den Wandel ihrer Geschäftsmodelle hin zur Elektromobilität und in andere Industriebereiche zu ermöglichen. Solche Mittel möchte ich in meinem Wahlkreis wirken sehen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

...Anstand und Bodenständigkeit. Schafferinnen und Schaffer, die ohne viele Worte mit ehrlicher Arbeit das Land am Laufen halten. Respekt in unserer Vielfalt. Baden Württemberg bedeutet für mich Heimat und ein Dialekt, der mich entspannt. Schwäbisch isch g'sond!

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Nina Eisenmann (DIE LINKE)

Nina Eisenmann ist 31 Jahre alt, Friseurmeisterin und setzt sich für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie für die Verbesserung des Gesundheitssystems ein.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

