Wahlkreis 26: Aalen

Der Wahlkreis Aalen umfasst die Städte und Gemeinden Aalen, Bopfingen, Ellwangen, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Oberkochen, Rainau, Tannhausen, Unterschneidheim und Wört. Rund 125.000 Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die CDU setzt erneut auf Winfried Mack, der seit 2001 im Landtag sitzt und wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Partei ist. Die Grünen schicken mit Kreis- und Stadtrat Bennet Müller ein frisches Gesicht ins Rennen. Für die SPD kandidiert Ariane Bergerhoff, Lehrerin und Vorsitzende des Ortsvereins Ellwangen. Die AfD tritt mit Aalens Gemeinderat Chris Hegel an. Die FDP schickt den politischen Neuling Felix Wanke ins Rennen, der seinen Wahlkampf unter das Motto „Machen statt meckern“ stellt. Für Die Linke geht Carola Glaser, Ellwanger Ortschaftsrätin, ins Rennen.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Winfried Mack (CDU)

Winfried Mack ist 60 Jahre alt und Diplom-Verwaltungswissenschaftler. Seit 2001 ist er im Landtags und ist wirtschaftspolitischer Landes- und Bundessprecher der Partei.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Bennet Müller (Bündnis 90/ Die Grünen)

1989 in Aalen geboren, aufgewachsen in Unterrombach und Fachsenfeld. Abitur am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen, Jurastudium in Tübingen. Nach dem Referendariat am Landgericht Ellwangen seit 2017 im Staatsministerium Baden-Württemberg, heute Regierungsdirektor. Kommunalpolitisch aktiv als Kreisrat im Ostalbkreis und Stadtrat in Aalen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

Die drei wichtigsten konkreten Projekte für die kommenden Jahre sind aus meiner Sicht der Ausbau der Brenzbahn und die Zeiss-Ansiedlung in Ebnat, sowie die Klinik-Strukturreform im Kreis. Ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass sie so umgesetzt werden, dass sie dem Wohl aller Bürgerinnen und Bürger dienen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... wir bestmögliche Chancen für alle Menschen schaffen. Das bedeutet:– die Sicherung unseres Wohlstands und Wirtschaftsstandorts– mehr Unterstützung fürs Ehrenamt mit besseren Rahmenbedingungen– eine optimale Gesundheitsfürsorge; dazu muss die Klinik-Reform so umgesetzt werden, dass auch der östliche Ostalbkreis schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung erhält– Klimaschutz und eine intakte Natur und Umwelt. Das sind die zentralen Herausforderungen, die ich gemeinsam mit Ihnen anpacken möchte.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... vor allem Heimat. Heimatverbunden, pragmatisch und offen für die Menschen und ihre Ideen: Das ist mein Wertekompass. Damit möchte ich gemeinsam mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, alles dafür tun, dass unser Land auch in Zukunft so lebens- und liebenswert bleibt.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website, Instagram, Facebook und X.

Ariane Bergerhoff (SPD)

Ariane Bergerhoff ist 44 Jahre alt, Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Sie ist die Vorsitzende des Ortsvereins Ellwangen Virngrund.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Chris Hegel (AfD)

Chris Hegel steht seit seinem 17. Lebensjahr als Polizeibeamter im Dienst des Landes Baden-Württemberg. Er ist Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion Ostalb, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Gemeinderatsfraktion Aalen sowie des AfD Kreisverbands Ostalb.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... die Wiederherstellung der inneren Sicherheit. Das bedeutet konkret den Schutz unserer Grenzen, die Beendigung der illegalen Migration sowie die Rückführung aller illegalen Migranten. Nur eine Politik, die unsere Grenzen kontrolliert, kann auch unsere Bürger wirksam schützen. Gleichzeitig bedarf es einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Strukturen der organisierten Kriminalität, Clan-Strukturen und der Gewaltkriminalität. Hierzu ist es zwingend erforderlich, Polizei und Justiz personell wie materiell deutlich besser auszustatten und mit klaren Befugnissen zu versehen. Mein Ziel ist es, dass die Menschen in Baden-Württemberg endlich wieder in Sicherheit leben können.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... Demokratie und Meinungsfreiheit wieder im Zentrum des politischen Handelns stehen. Mit großer Sorge beobachte ich, dass sich Meinungsfreiheit und offene Debatten in Deutschland zunehmend auf dem Rückzug befinden. Aktuelle Umfragen belegen, dass sich immer weniger Menschen trauen, ihre Meinung öffentlich zu äußern. Zugleich geben immer mehr Bürger an, bereits negative Konsequenzen aufgrund einer Meinungsäußerung erlebt zu haben. Während die Gewalt auf unseren Straßen explodiert, werden Polizei und Justiz missbraucht, um Meinungsäußerungen von Bürgern zu kriminalisieren. Gleichzeitig werden seitens der Altparteien mit der Brandmauerpolitik Millionen Wähler und deren gewählten Vertreter ausgegrenzt, ein politisch instrumentalisierter Inlandsgeheimdienst gegen die größte Oppositionspartei ins Feld geführt und offen über ein Parteiverbot diskutiert. Dem will ich mit aller Kraft entgegentreten.

Für mich ist Baden-Württemberg...

... Heimat. Was das für mich bedeutet, hat Johann Gottfried Herder schon vor über 200 Jahren besser formuliert, als ich es je könnte: Heimat ist dort, wo man sich nicht erklären muss.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website, Instagram, TikTok und Facebook.

Felix Wanke (FDP)

Ich bin 27 Jahre alt, geboren in Aalen, wohne in Hüttlingen und bin vielfach ehrenamtlich engagiert. Den Elferrat der Haugga Narra, Essingen, und die Laienschauspieler des Kulturverein Schloss Laubach e.V. unterstütze ich als aktives Mitglied. Obwohl ich ein recht junger Landtagskandidat bin, habe ich schon langjährige praktische Berufserfahrung bei meiner Arbeit als Elektroniker im Außendienst erworben. "Machen statt meckern" ist meine Devise. Ich lege Wert darauf, nicht von der Politik zu leben, sondern engagiere mich gerne ehrenamtlich als normaler Bürger verbessernd für unser Gemeinwesen und den Erhalt unserer Demokratie. Respekt, Leistung, Transparenz und Offenheit sind für mich wichtige Werte. Aus eigener Erfahrung und Nichtakademiker sowie über meine beiden jüngeren Geschwister, die noch zur Schule gehen, wurde mir besonders bewusst, wie wichtig ein gut funktionierendes Bildungssystem mit fairen Chancen ist.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist ...

... mitzuhelfen, die Zahl der Landtagsabgeordneten in Richtung Sollgröße von 120 Abgeordneten zu verkleinern. Dies durch Einbringung des Gesetzentwurfes "Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes - Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38". Damit, entsprechend des Volksbegehrens für das wir auch in meinem Landtagswahlkreis auf Marktständen und durch Direktansprache viele Unterschriften gesammelt haben, die Landtagswahlkreise identisch in Anzahl und Zuschnitt zu den Bundestagswahlkreisen gemacht werden. Dies führt zu Einsparungen, die laut Rechnungshof ca. 200 Mio. € in einer Legislaturperiode betragen und auch zu weniger Bürokratie und Verwaltungsaufwand. Wie ein Faktencheck mit Prof. Dr. Joachim Behnke, Zeppelin Universität Friedrichshafen, ergeben hat, bringen nämlich mehr Abgeordnete nicht mehr Demokratie und Bürgernähe, sondern in erster Linie Mehrkosten für die Steuerzahler und erhöhten Bürokratieaufwand. Bisher waren leider nur die Abgeordneten der FDP bereit, durch eine Wahlrechtsreform mit weniger Landtagsabgeordneten das Risiko des eigenen Mandatsverlust in Kauf zu nehmen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

Für meinen Wahlkreis Aalen möchte ich erreichen, dass die seit Jahren bestehenden Unfallschwerpunkte an den Anschlussstellen der B 29 in Affalterried und Hüttlingen schnellstmöglich beseitigt werden. Dazu bin ich u.a. mit dem verkehrspolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Dr. Christian Jung im Oktober vor Ort gewesen und habe ihn als Unterstützer gewonnen. Zusammen konnten wir auch schon durch Unterstützung der regionalen Bürgermeister erreichen, dass der Bundesverkehrsminister nach anfänglicher Verschiebung nun doch den Baustart am Albaufstieg, Neubau der A8, versprochen hat. Außerdem strebe ich an und will alles dafür tun, dass jedes Kind, das in eine Grundschule aufgenommen wird, über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... sehr viel. Es ist meine Heimat und für mich ein sehr liebens- und lebenswertes Bundesland, das wieder in Bildungs- und Wirtschaftsrankings dahin kommen muss, wo es hingehört: nämlich ganz nach oben! Dies u.a. mit weniger Bürokratieaufwand durch Abschaffung einer Verwaltungsebene, mehr Vertrauen in die Handelnden, einfachere Lehrpläne an den Schulen, moderne Ausstattung der Kindergärten und Schulen sowie vor allem auch kleinere Klassen.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Carola Glaser (DIE LINKE)

Die 34-jährige Carola Glaser arbeitet als vhs-Fachbereichsleiterin, ist Ortschaftsrätin in Ellwangen-Röhlingen und ver.di-Mitglied. Gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land, sozial-ökologisches Wirtschaften, betriebliche Mitbestimmung und Chancengleichheit liegen ihr besonders am Herzen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... gegen die Spaltung im Land zu kämpfen. Die Hetze gegen Migrant:innen und Bürgergeldempfänger:innen muss aufhören! Stattdessen wollen wir gute Politik für alle Menschen – dazu gehört, das Leben in Baden-Württemberg wieder bezahlbar zu machen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... linke Politik auf dem Land ankommt. Ich liebe das Landleben, sehe aber auch die Herausforderungen: Ausgedünnte Buslinien, Kliniksterben, unterfinanzierte Kultur- und Jugendangebote. All das wollen wir ändern – deshalb brauchen wir eine starke Linke auf dem Land!

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... das Bundesland der Tüftler:innen, der klugen Köpfe und fleißigen Schaffer:innen. Menschen, die das Land am Laufen halten – und von denen sich viele trotzdem durchkämpfen müssen: wegen unbezahlbarer Mieten, steigender Kita- und Kindergartengebühren und explodierender Lebenshaltungskosten. Für diese Menschen gehen wir in den Landtag – als Stimme für diejenigen, die keine finanzstarke Lobby haben.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website und auf Instagram.

