Wahlkreis 3: Stuttgart III

Als Landeshauptstadt und Metropole sind im Stuttgarter Wahlkampf vor allem stadtpolitische Themen von besonderer Bedeutung. Insbesondere die hohen Mietkosten und der schleppend verlaufende Infrastrukturausbau rund um das Großprojekt Stuttgart 21 spielen dabei eine große Rolle. Dominierendes Wahlkampfthema ist zudem die schwächelnde deutsche Wirtschaft, denn vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer prägen das wirtschaftliche Geschehen in der Hauptstadt. Politisch treffen bei dieser Wahl viele erfahrene Landes- und Kommunalpolitiker auf junge Gesichter und politische Quereinsteiger, was den Wahlkampf durchaus spannend macht. Der Wahlkreis Stuttgart III umfasst die Stadtbezirke Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Stammheim, Weilimdorf und Zuffenhausen. Rund 90.000 Personen sind hier wahlberechtigt. Bereits bei der vergangenen Wahl erzielten die Grünen ein starkes Ergebnis. Für den ehemaligen Landesvorsitzenden und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Oliver Hildenbrand dürfte es jedoch schwierig werden, dieses zu verteidigen. Die CDU setzt nach dem Ausscheiden des langjährigen Kandidaten Reinhard Löffler, der seit 2006 im Wahlkreis antrat, auf ein neues Gesicht. Mit Shajevaan »Saschi« Thavakkumar kandidiert ein junger, parteipolitisch erfahrener Politiker. Die SPD tritt mit Laura Streitbürger an, die sich für Chancengleichheit, Kinderrechte und Familien engagiert. Die FDP setzt auf Erfahrung und hofft, dass ihre stellvertretende Landesvorsitzende Gabriele Heise ein gutes Ergebnis erzielt. Die AfD schickt mit Andreas Mürter eine ihrer prominentesten Stuttgarter Stimmen ins Rennen. Die Linke hofft, mit Utz Mörbe, dem Landesinklusionsbeauftragten der Partei, ein gutes Ergebnis zu erreichen.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Oliver Hildenbrand (Bündnis 90/ Die Grünen)

Mein Name ist Oliver Hildenbrand. Ich bin 38 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt – als Psychologe und als Politiker. Seit 2021 vertrete ich den Stuttgarter Norden als direkt gewählter Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg. Mein Antrieb ist die Zuversicht, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft schaffen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

Gerade jetzt müssen wir schützen und stärken, was uns am Herzen liegt: Unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft. Damit alle Menschen in unserem Land frei, sicher und selbstbestimmt leben können. Egal, wie sie aussehen, wen sie lieben oder woher sie kommen. Für Zusammenhalt in Vielfalt. Dafür setze ich mich ein.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

Mein Wahlkreis Stuttgart III umfasst die Stadtbezirke Botnang, Feuerbach, Münster, Mühlhausen (ohne Neugereut), Stammheim, Weilimdorf und Zuffenhausen. Er ist nicht nur der nördlichste, sondern auch der vielseitigste Landtagswahlkreis in Stuttgart: Industrie und Natur. Arbeiten bei weltbekannten Unternehmen und Leben im Grünen. Urbaner Charakter und dörflicher Charme. Gerade hier im Stuttgarter Norden müssen wir den sozial-ökologischen Wandel zum Erfolg machen. Für Mensch und Klima. Für Gerechtigkeit und Wohlstand. Dafür möchte ich den Menschen in meinem Wahlkreis weiter eine starke Stimme im Landtag geben.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

Baden-Württemberg – das sind wir alle gemeinsam. Miteinander erreichen wir viel mehr als gegeneinander.

Shajeevan Thavakkumar (CDU)

Shajeevan „Saschi“ Thavakkumar ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Er ist Geschäftsführer der CDU Nordwürttemberg.

Laura Streitbürger (SPD)

Laura Streitbürger tritt an für Demokratie, Bildung und Familien. Seit über 10 Jahren gestaltet sie bei der AWO die Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe. Mit Lebenserfahrung und Expertenwissen setzt sie sich für Chancengleichheit, Kinderrechte und starke Familien ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode...

Laura Streitbürger möchte Bildung und Demokratie neu denken – und zwar so, dass jedes Kind echte Chancen bekommt. Sie setzt sich für Ganztagsförderung, Lern-Coaching statt Hausaufgaben und Demokratiebildung ab Klasse 1 ein. Ihr Ziel: Schulen als Orte, die Kinder stark machen – fachlich, sozial und demokratisch. Dafür fordert sie ein Landesausführungsgesetz Ganztagsförderung und eine Bildungsmilliarde, um Lernräume zu schaffen, die Lust auf Zukunft machen. Denn: „Kinder verdienen mehr als Unterricht – sie verdienen Zuversicht und Raum für ihre Talente.“

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

Im Wahlkreis Stuttgart III will Laura Streitbürger das Zusammenspiel zwischen Schulen, Familien und Sozialraum verbessern. Sie kämpft für eine verlässliche Ganztagsbetreuung, die Eltern entlastet und Kindern echte Förderung bietet. Familien sollen Wahlfreiheit haben – durch flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Möglichkeiten und gute Betreuungsangebote, die man sich leisten kann. Das Risiko für Altersarmut aufgrund von Sorge-Arbeit will sie reduzieren. Außerdem will sie das Startchancenprogramm mit Netzwerken zur Kinderarmutsprävention verzahnen, damit kein Kind zurückbleibt. Idealerweise entstehen dadurch Familiengrundschulzentren, damit Familienbildung und Erziehungspartnerschaft besser im Alltag gelebt wird. Ihr Versprechen: „Ich möchte, dass Familien sagen können: Heute war ein richtig guter Tag – für uns alle.“

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

Für Laura Streitbürger ist Baden-Württemberg ein Land der Chancen und Vielfalt – ein Ort, an dem Menschen willkommen sind und Demokratie gelebt wird. Sie verbindet damit ihre eigene Geschichte: Als „Zugereiste“ weiß sie, wie wichtig es ist, dass Ankommen gelingt und Familien sich gut aufgehoben fühlen. Baden-Württemberg bedeutet für sie Wahl-Heimat: Lieblingsplätze sind der Killesberg und Schloss Solitude, Kultur, Natur und Begegnung. Ihr Wunsch: „Ein Baden-Württemberg, in dem Kinderrechte selbstverständlich sind, Familien Unterstützung finden und Demokratie im Alltag spürbar ist.“

Gabriele Heise (FDP)

Gabriele Heise, 59 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, Rechtsanwältin, geboren und aufgewachsen in NRW, nach verschiedenen Stationen in London, Köln und Berlin seit fast 20 Jahren in Stuttgart und im WK III beheimatet; seit 2019 Regionalrätin der FDP im Verband Region Stuttgart, stellv. Fraktionsvorsitzende, stellv. Landesvorsitzende der FDP BW seit 2015; Hobbies: Sport (Ski alpin, Pilates), Gartenarbeit, Lesen, Politik.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

die Stärkung unseres vielgliedrigen Schulsystems. Wir brauchen für jedes Kind die richtige Schule, nicht eine Schule für alle. Schulen müssen Kinder viel mehr fordern und fördern, damit sie echte Chancen auf Aufstieg durch Bildung haben. Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben, zu gesellschaftlicher Teilhabe und zu Wohlstand. Daher dürfen wir es nicht länger hinnehmen, dass das Bildungsniveau in Baden-Württemberg weiter absinkt. Um das zu verhindern, brauchen wir unter anderem viel mehr Sprachförderung bereits im frühkindlichen Bereich. Nur die Kinder dürfen eingeschult werden, die gut Deutsch sprechen. Das muss Grundvoraussetzung sein, damit jedes Kind die Chance auf eine erfolgreiche Schullaufbahn hat.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... nicht noch mehr Arbeitsplätze verloren gehen als dies in den vergangenen Monaten der Fall war. Mein Wahlkreis ist geprägt von vielen Industriebetrieben, insbesondere der Automobil- und Zulieferindustrie. Die Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und vor allen Dingen weniger staatliche Vorgaben. Wir müssen endlich den Forderungen nach Bürokratieabbau auch Taten folgen lassen: weg mit unsinnigen Berichtspflichten, die ganze Abteilungen beschäftigen, ohne zur Wertschöpfung beizutragen. Wir brauchen ein flexibleres Arbeitszeitrecht, geringere Sozialabgaben und eine geringere Unternehmenssteuer, damit der Standort attraktiv bleibt. Und wir brauchen das Bekenntnis, dass wir Industrieunternehmen in Stuttgart haben möchten. Sie sind nicht „Pfui“, sondern der Garant für Wohlstand und Sicherheit in unserer Region.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... nach 20 Jahren in Stuttgart Heimat.

Andreas Mürter (AfD)

Andreas Mürter, 44 Jahre alt und Maschinenbaumeister, lebt in Stuttgart. Er ist Kreissprecher der AfD Stuttgart und eine der einflussreichsten Stimmen der Partei.

Utz Mörbe (DIE LINKE)

Utz Mörbe, 42 Jahre alt, Kreisverband Stuttgart, arbeitet als kommunaler Beauftragter für Menschen mit Behinderung beim Landratsamt Böblingen. Parteimitglied seit der WASG. Meine drei Schwerpunktthemen sind inklusive Bildung, Arbeitsmarkt und Wohnen. Ich bin geprägt durch meine ehemalige jahrelange Tätigkeit als Vorsitzender des Werkstattrates in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und des Teilhabebeirates des Landkreises. Diese Erfahrungen sind meine Basis jetzt im Landratsamt und auch später im Landtag, weil ich weiß wie wichtig inklusive Bildung (Schule für alle) ist, um in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe in unserer Gesellschaft. Menschen mit Behinderung sollten im Parlament von Abgeordneten mit entsprechenden Lebenserfahrungen vertreten werden. Ich kandidiere im Wahlkreis Stuttgart 3 und auf Platz 6 der Landesliste.

