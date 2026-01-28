Wahlkreis 38: Neckar-Odenwald

Der Wahlkreis Neckar-Odenwald umfasst zahlreiche Gemeinden im nördlichen Baden-Württemberg, darunter Mosbach, Buchen, Walldürn, Adelsheim sowie Elztal, Hardheim, Limbach, Neckargerach, Obrigheim, Ravenstein, Schwarzach und Zwingenberg. Rund 110.000 Wahlberechtigte sind hier zur Stimmabgabe aufgerufen. Der amtierende Abgeordnete Peter Hauk gehört dem Landtag bereits seit 1992 an und ist derzeit Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Die Grünen treten mit dem 30-jährigen Aglasterhausener Gemeinderat Arno Meuter als jungem Herausforderer an. Auch die AfD setzt mit dem 28-jährigen Lukas Huber aus Buchen auf ein neues Gesicht. Für die SPD kandidiert der kommunalpolitisch erfahrene Kreisrat Patrick Haag. Die FDP schickt mit Unternehmer Christian Ritter einen politischen Quereinsteiger ins Rennen. Die Linke wird von dem Personalrat Jeffry Winn Gorecki vertreten.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

× Erweitern Foto: KD Busch

Peter Hauk (CDU)

Der 65-jährige Peter Hauck ist Diplom-Forstwirt. Seit 1992 ist er Mitglied im Landtag. Er ist seit 2016 Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Arno Meuter (Bündnis 90/ Die Grünen)

Der 30-jährige Arno Meuter ist Informatiker. Er sitzt seit 2019 im Gemeinderat Aglasterhausen. Er ist als Organisator und Initiator verschiedener Demos bekannt.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Lukas Huber (AfD)

Der 28-jährige Lukas Huber ist Finanz- und Versicherungsmathematiker. Sein politischer Fokus liegt auf der Gesundheits-, Bildungs- und Energiepolitik.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf Instagram.

Patrick Haag (SPD)

Patrick Haag ist 39 Jahre alt, Hausmeister und kommt aus Schwarzach. Er ist Mitglied im Gemeinde- und Kreistag und engagiert sich ehrenamtlich unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr und als Helfer vor Ort beim DRK. Seine wichtigsten Themen sind Sicherheit, gute Arbeit und Gesundheit.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu sichern. Ich erlebe jeden Tag, wie schwierig es geworden ist, wohnortnah einen Arzttermin zu bekommen oder verlässliche Pflege zu finden. Viele ältere Menschen machen sich Sorgen, was passiert, wenn das Krankenhaus weiter weg ist oder die Hausarztpraxis schließt. Das darf nicht zur Normalität werden. Gesundheit ist keine Frage der Postleitzahl. Deshalb will ich mich dafür einsetzen, dass die medizinische Versorgung im Neckar-Odenwald-Kreis gestärkt und besser finanziert wird – von den Kliniken bis zu den Hausärzten, von der Pflege bis zum Rettungsdienst. Dafür braucht es klare Entscheidungen im Land: verlässliche Mittel für die Krankenhäuser, Anreize für Ärztinnen und Ärzte, sich auf dem Land niederzulassen, und mehr Unterstützung für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Ich weiß aus meinem Ehrenamt im Rettungsdienst, was es heißt, wenn jede Minute zählt. Politik muss dafür sorgen, dass Hilfe rechtzeitig kommt.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... die Menschen hier auch in Zukunft gut leben können – mit starker medizinischer Versorgung, guten Arbeitsplätzen und verlässlicher Infrastruktur. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist eine starke Region, weil die Menschen anpacken, sich kümmern und zusammenhalten. Aber viele spüren, dass es schwieriger wird: Arztpraxen finden keine Nachfolge, Busverbindungen werden ausgedünnt, Handwerksbetriebe suchen händeringend Nachwuchs. Das will ich nicht einfach hinnehmen. Ich will, dass wir im ländlichen Raum die gleichen Chancen haben wie in der Stadt. Dass junge Familien hier bleiben können, weil Kita und Schule passen. Dass Pflege und Gesundheit erreichbar bleiben. Und dass unsere Gemeinden genug Unterstützung bekommen, um investieren zu können: in Straßen, Schulen und Ehrenamt. Wenn das Land Baden-Württemberg stark sein will, muss auch der ländliche Raum stark sein. Dafür will ich mich einsetzen. Mit klaren Worten und mit beiden Beinen fest hier bei uns im Neckar-Odenwald.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat, Sicherheit und Verantwortung. Hier bin ich aufgewachsen, hier arbeite ich und hier engagiere ich mich. Baden-Württemberg steht für Fleiß, Zusammenhalt und Erfindergeist. Und für Menschen, die nicht viel reden, sondern anpacken, wenn es drauf ankommt. Unser Land ist stark, weil so viele sich ehrenamtlich engagieren – bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, in Vereinen oder sozialen Einrichtungen. Dieses Engagement ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ich will, dass es auch in Zukunft die Unterstützung bekommt, die es verdient. Sicherheit heißt für mich, dass man sich aufeinander verlassen kann. Im Alltag, im Notfall oder wenn es im Leben mal schwierig wird. Dafür braucht es verlässliche Strukturen, gute Ausstattung und Respekt vor allen, die Verantwortung übernehmen. Baden-Württemberg ist stark, weil hier Menschen füreinander da sind. Diesen Zusammenhalt will ich bewahren und weiter stärken.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website, auf Instagram und Facebook.

Christian Ritter (FDP)

Der 39-jährige Christian Ritter ist Unternehmer im Maschinenbau. Als politischer Quereinsteiger liegt sein Fokus vor allem auf der Wirtschaftspolitik.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Jeffry Winn Gorecki (DIE LINKE)

Jeffry Winn Gorecki ist 47 Jahre alt und Fachinformatiker. Als Gewerkschafter setzt er sich für soziale Gerechtigkeit ein.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Die wichtigsten Fragen zur MORITZ Landtagskandidatenvorstellung werden im FAQ beantwortet.