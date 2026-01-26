Wahlkreis 4: Stuttgart IV

Als Landeshauptstadt und Metropole sind im Stuttgarter Wahlkampf vor allem stadtpolitische Themen von besonderer Bedeutung. Insbesondere die hohen Mietkosten und der schleppend verlaufende Infrastrukturausbau rund um das Großprojekt Stuttgart 21 spielen dabei eine große Rolle. Dominierendes Wahlkampfthema ist zudem die schwächelnde deutsche Wirtschaft, denn vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer prägen das wirtschaftliche Geschehen in der Hauptstadt. Politisch treffen bei dieser Wahl viele erfahrene Landes- und Kommunalpolitiker auf junge Gesichter und politische Quereinsteiger, was den Wahlkampf durchaus spannend macht. Der Wahlkreis Stuttgart IV umfasst die Stadtbezirke Stuttgart-Ost, Bad Cannstatt, Obertürkheim, Untertürkheim, Wangen und Mühlhausen. Insgesamt sind hier rund 93.000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Die Grünen setzen auch in diesem Wahlkreis auf ein bekanntes Gesicht: Mit Petra Olschowski kandidiert die amtierende Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst erneut. Ihr schärfster Konkurrent ist Markus Reiners von der CDU, der über umfangreiche kommunalpolitische Erfahrung als Stadtrat verfügt. Für die SPD tritt Katrin Steinhülb-Joos an, die seit der vergangenen Wahl im Landtag sitzt. Die FDP setzt mit Juliane Becker auf ein neues politisches Gesicht. Die Studienrätin sieht Bildung als Schlüssel zur Chancengerechtigkeit. Die Linke schickt mit Luna Monteiro Bailey eine Gesundheitspflegerin ins Rennen, die sich vor allem für gesundheitspolitische Themen einsetzt. Die AfD kandidiert mit Christian Köhler, dem Landesschiedsrichter der Partei. Auch wenn der Wahlkreis traditionell kein gutes Pflaster für die AfD ist, kann sie sich aufgrund ihres Listenplatzes 16 Chancen auf ein Landtagsmandat ausrechnen.

Petra Olschowski (Bündnis 90/ Die Grünen)

Mein Name ist Petra Olschowski. Ich bin gebürtige Stuttgarterin und seit 2021 direkt gewählte Landtagsabgeordnete für Bad Cannstatt, Stuttgart-Ost, die Oberen Neckarvororte und Neugereut. Als Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst sehe ich, wie reich unser Land an Kreativität, Mut und Menschen mit guten Ideen ist. Das motiviert mich.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist ...

... die Menschen, die unser Land durch Mut, neue Ideen, Gemeinschaftssinn und Kreativität voranbringen, weiter zu stärken. Als Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst habe ich hautnah erlebt, mit welchem Enthusiasmus und Fachwissen insbesondere bei Bildung, Forschung und Kunst an den Zukunftsthemen gearbeitet wird, um unser Land voranzubringen. In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, die Situation unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen – also der Schülerinnen und Schüler, der Auszubildenden und Studierenden – noch stärker in den Blick zu nehmen. Dazu gehört eine bessere finanzielle Ausstattung der Studierendenwerke und ein digital und einfacher funktionierendes BAföG. Denn: ein Studium beginnt mit einer Wohnung und guten Startbedingungen – und nicht erst im Hörsaal.

Neben besseren Bedingungen für die jungen Menschen setze ich mich weiter dafür ein, dass unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Rahmenbedingungen bekommen, die sie benötigen, um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und die der Zukunft bestmöglich zu lösen. Vor allem bilden die Hochschulen die dringend benötigten Fachkräfte aus. Für mich ist klar: ein starker Wissenschafts- und Bildungsstandort ist die beste Basis für eine erfolgreiche Wirtschaft, Wohlstand und für eine Gesellschaft, die sich vor extremen Einflüssen schützen kann.

Um das zu erreichen, wollen wir für die Hochschulen weiterhin eine verlässliche langfristige Hochschulfinanzierung sicherstellen. Neben der Lehre spielen unsere Innovationscampusmodelle zu den bedeutsamen Zukunftstechnologien eine wichtige Rolle, um die Forschung zu stärken – an der Uni Stuttgart zum Beispiel verbinden wir Grundlagenforschung und Anwendung zu den Themen Künstliche Intelligenz und der klimaneutralen Mobilität der Zukunft.

Darüber hinaus ist es mir ein wichtiges Anliegen, die Studienplätze in den Gesundheitsberufen auszubauen, denn wir brauchen mehr Ärztinnen und Ärzte sowie akademisch ausgebildete Pflegekräfte für eine älter werdende Gesellschaft.

Außerdem liegt mir ein starkes Europa und die internationale Zusammenarbeit unserer Hochschulen am Herzen. Das bedeutet für mich auch: Studierende, die in Baden-Württemberg lernen und forschen wollen, sind willkommen. Daher müssen wir die Studiengebühren für Studierende, die nicht aus dem EU-Ausland kommen, abschaffen.

Baden-Württemberg soll auch in Zukunft für die Menschen, die hier leben und die sich hier eine Zukunft aufbauen wollen, attraktiv bleiben.

Ein wichtiger Standortfaktor spielt dabei eine lebendige und qualitativ hochwertige Kunst- und Kulturszene, die wir in Baden-Württemberg und insbesondere in Stuttgart haben. Da ich ursprünglich aus dem Kunst- und Kulturbetrieb komme, ist es für mich eine Herzenssache, dass wir als Grüne Kunst und Kultur weiter verlässlich fördern, stärken und ermutigen.

Aber all das ist nichts, wenn die Lebensgrundlagen auf unserem schönen Planeten zunehmend verschwinden – wir müssen erhalten, was uns erhält. Klima-, Natur- und Artenschutz stehen für mich nicht losgelöst abseits der anderen Themen, sondern müssen immer und überall mitgedacht – und auch mit umgesetzt werden. Beispielsweise mit PV auf den Dächern oder Kulissen, die wiederverwendet werden.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass ...

... jedes Kind von Anfang an die beste Bildung und Zuwendung bekommt, die es benötigt und verdient – das beginnt in der Kita und muss sich in der Schule fortsetzen. In dieser frühen Bildungsphase wird die Grundlage gelegt für ein späteres gutes Miteinander, für Zukunftsmöglichkeiten in Ausbildung und Studium. Wie wichtig frühkindliche Bildung unabhängig vom Elternhaus für einen festen Platz in der Gesellschaft ist, kann ich in meinem Wahlkreis beobachten und erleben – hier leben Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Kultur zusammen. Hier sind Weltmarkführer wie Daimler und Mahle beheimatet. Hier ist der Hafen ein wichtiger Umschlagplatz für Waren. Hier forscht das Naturkundemuseum daran, woher wir Menschen kommen und wie wir unsere Natur und Lebensgrundlagen bestmöglich schützen. Hier steht das älteste Haus Stuttgarts und ist eine der schönsten Altstädte des Landes zu entdecken. Hier sorgen erfolgreiche Gärtner und Winzer dafür, dass die Tradition des Weinbaus fortgeführt wird und zugleich die wunderschöne Landschaft an den Neckarhängen erhalten bleibt. Mittendrin das Grabmal am Rotenberg – ein Ort der Liebe und des Weitblicks. Unten, im Neckarpark, entstehen neuen bezahlbare Wohnungen rund um ein beeindruckendes Bildungshaus, das Menschen aller Altersgruppen zusammenbringt. Hier schlägt das Herz des VfB und vieler anderer Sportlerinnen und Sportler rund um das Kunst-Turm-Forum. Hier fließt der Neckar.

All das sind nur Ausschnitte für eine Vielfalt, Schönheit und Lebendigkeit, die ich weiter stärken möchte – gerade in Zeiten, die für viele mit besonderen Herausforderungen verbunden sind und insbesondere Orientierung erfordern.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... Heimat und Kraftquelle. Ein Land voller Kultur, Tradition und Erfindungen, die den Alltag von uns Menschen erleichtern und erleichtert haben. Ein Land, in dem man richtig gut leben und das Morgen kraftvoll gemeinsam gestalten kann.

Markus Reiners (CDU)

Dr. Markus Reiners: 1964 in Wangen i.A., verh., zwei Kinder, wh. seit 30 J. in Bad Cannstatt. Gelernter Kriminalbeamter. Wissenschaftler & Privatdozent, Fokus Staatsmodernisierung. Stadtrat, Sprecher für Sicherheit & Sport. Freizeit: Familie, Natur, Sportler & Alpinist. Mitglied VfB Stuttgart & Beirat TVB Stuttgart

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

...die Sicherheit in Baden-Württemberg und insbesondere in unserer Landeshauptstadt. Ein sicheres Leben ist die Grundlage für Freiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich werde mich deshalb mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Cyberkriminalität, Rohheits-, Gewalt- und Messerdelikte in unserem Land deutlich zurückgehen. Dazu gehört die Stärkung von Justiz und Polizei, verbesserte Eingriffsrechte, mehr Wertschätzung für die Menschen in Uniform und eine konsequente, zügige Verurteilung von Straftätern.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... wir unsere wirtschaftliche Stärke sichern und zugleich die Rahmenbedingungen für Innovation und neue Arbeitsplätze weiter verbessern. Unternehmen wie Mercedes-Benz, Bosch oder viele mittelständische Betriebe in den Neckarvororten tragen entscheidend zu unserem Wohlstand bei. Ich möchte, dass diese Unternehmen auch künftig hier investieren können und wollen – durch verlässliche Energieversorgung, moderne Verkehrsinfrastruktur und eine Bildungspolitik, die Fachkräfte fördert. So bleibt Stuttgart ein starker Wirtschafts- und Technologiestandort, der auch den kommenden Generationen Perspektiven bietet.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... Heimat, Verlässlichkeit und Innovationskraft. Unser Land verbindet Tradition mit Fortschritt und Fleiß mit Lebensqualität. Baden-Württemberg steht für Menschen die anpacken, Verantwortung übernehmen und etwas bewegen wollen – genau das möchte ich auch in der Landespolitik einbringen, denn es ist höchste Zeit für neuen Schwung, Dynamik und Entschlossenheit.

Katrin Steinhülb-Joos (SPD)

Seit 2021 bin ich Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Stuttgart IV. Ich bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und war knapp zehn Jahre lang Rektorin der Altenburg-Gemeinschaftsschule. Ich komme aus Bad Cannstatt und bin hier tief verwurzelt. Stuttgart ist meine Heimat. Die Menschen hier liegen mir am Herzen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…mich für beste und gerechte Bildung von Anfang an einzusetzen. Das fängt bei einer zuverlässigen, lückenlosen und kostenlosen Kinderbetreuung an und geht bei einem kostenfreien Mittagessen für Schülerinnen und Schüler weiter. Für mich sind Kitas Bildungseinrichtungen und diese sollten immer kostenlos sein, um niemanden auszuschließen. Gerade in Stuttgart steigen die Gebühren für die Kitas immens und werden zu einer großen Belastung für Familien. Daher wollen wir die kostenlose Kindertagesstätte und ein verpflichtendes letztes Kitajahr einführen. Als langjährige Schulleiterin weiß ich, wie sehr Kinder, Eltern und Lehrkräfte unter fehlenden Ressourcen leiden und wie ungleich Chancen verteilt sind. Zu oft fallen Schulstunden aus, Gebäude sind marode, Lehrkräfte leiden unter der enormen Aufgabenfülle: Unser Schulsystem fährt auf Verschleiß. Das muss sich ändern und deshalb trete ich wieder zur Landtagswahl an. Bildung ist die Zukunftsfrage – und verdient oberste Priorität. Ich setze mich ein für mehr Personal in den Schulen, moderne und gut ausgestattete Schulgebäude, mehr Schulsozialarbeit, einen qualitätsvollen Ganztag und eine gelingende Inklusion. Bildung hängt von den Stärken eines Menschen ab. Ein gutes Schulsystem hilft, diese zu entdecken, zu entwickeln und zu fördern. Und das lohnt sich: Jeder investierte Euro in Bildung zahlt sich doppelt und dreifach aus.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

… jede und jeder gerne und gut darin leben kann und das auch in Zukunft. Im Bereich der kinderärztlichen Versorgungen stehen mittlerweile sechs Stadtbezirke in Stuttgart ganze ohne Kinder*ärztin da. Wir brauchen eine stadtbezirksgenaue Vergabe von Kassenarztsitzen, denn jedes Kind hat Anspruch auf eine wohnortnahe medizinische Versorgung. Die Nachfrage nach kinderärztlicher Versorgung in Stuttgart steigt, aber die Zahl der Kinderärztinnen und Kinderärzte sinkt – das passt einfach nicht zusammen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit – und das fängt bei unseren Kleinsten an.

Wohnen muss bezahlbar sein. Für mich ist das eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. Familien mit Kindern tun sich immer schwerer bei der Wohnungssuche, weil bezahlbare Angebote fehlen. Wohnen ist ein Grundrecht und muss für alle bezahlbar sein – nicht nur für wenige. Deshalb verschärfen wir das Zweckentfremdungsverbot und erhöhen Bußgelder, um aktiv gegen Leerstand und illegale Nutzung vorzugehen. Wir fordern eine massive Aufstockung der landeseigenen Wohnraumförderung, um insgesamt mehr Wohnungen zu bauen. Wir brauchen eine eigene Landeswohnungsbaugesellschaft, die auf landeseigenen Grundstücken bezahlbaren Wohnraum schafft und die Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum unterstützt.

Mit Unternehmen wie der Mercedes-Benz AG und der MAHLE GmbH ist der Wahlkreis Stuttgart IV wie kein anderer geprägt von der Automobilindustrie und ihren Zulieferbetrieben. Für mich ist klar: Wir müssen diese industrielle Transformation meistern und Arbeitsplätze sichern. Von Landesseite braucht es dafür gute und verlässliche Rahmenbedingungen. Nur zuzuschauen und mit der Schulter zu zucken wird dieser großen Herausforderung nicht gerecht. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch: Mit einer Transformationsmilliarde können wir die Infrastruktur im Land ausbauen, Innovationen fördern und Transformations-Modellregionen einrichten, in denen Maßnahmen zur Förderung der Transformation und zur Steigerung der Effizienz getestet und umgesetzt werden. Der Wahlkreis Stuttgart IV könnte so eine Modellregion sein. Auch ein Staatsfonds und Zukunftsanleihen können Unternehmen die notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen für Investitionen geben.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…Heimat und Auftrag zugleich. Ich glaube an die Stärke unseres Landes und die Menschen, die hier leben. Nach knapp zehn Jahren Grün-Schwarz türmen sich die politischen Herausforderungen im Land. Wir sind ein reiches Land mit fleißigen und cleveren Menschen. Und wir haben ein tolles Wahlprogramm, das diese Stärken deutlich besser zur Geltung bringen kann. Die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Es geht um die Menschen in Baden-Württemberg.

Juliane Becker (FDP)

Die 56-jährige Juliane Becker ist gelernte Journalistin und mittlerweile als Studienrätin tätig. Die zweifache Mutter sieht Bildung als Schlüssel zur Chancengerechtigkeit.

Luna Monteiro Bailey (DIE LINKE)

Die 28-jährige Luna Monteiro Bailey ist Gesundheits- und Krankenpflegerin Ihr Schwerpunkt liegt auf der Gesundheitspolitik.

Christian Köhler (AfD)

Christian Köhler ist Politologe und ehemaliger Fraktionsvorsitzender der AfD im Stuttgarter Gemeinderat. Außerdem fungiert er als Landesschiedsrichter seiner Partei.

