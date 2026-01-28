Wahlkreis 41: Sinsheim

Der Wahlkreis Sinsheim umfasst zahlreiche Gemeinden im Rhein-Neckar-Raum, darunter Sinsheim, Eberbach, Neckargemünd, Waibstadt, Angelbachtal, Meckesheim, Schönau, Spechbach, Zuzenhausen und Heddesbach. Die Grünen schicken erneut Hermann „Hermino“ Katzenstein ins Rennen, der seit 2016 dem Landtag angehört und dort als Sprecher für Rad- und Fußverkehr tätig ist. Auch die CDU setzt mit Albrecht Schütte auf Kontinuität: Er ist ebenfalls seit 2016 Landtagsabgeordneter. Mit Jan-Peter Röderer tritt für die SPD ein weiterer amtierender Abgeordneter an. Die AfD kandidiert mit dem kommunalpolitisch gut vernetzten Kreis- und Gemeinderat Patrick Bauer. Für die FDP geht der Sinsheimer Stadtrat Olaf O. Hautzinger ins Rennen. Die Linke wird von Nicola Vallon vertreten, Kreisvorständin des Heidelberger Verbands.

Hermino Katzenstein (Bündnis 90/ Die Grünen)

Der 57-jährige Hermino Katzenstein ist Diplom-Physiker. Seit 2016 ist er Mitglied im Landtag und Sprecher für Rad- und Fußverkehr.

Albrecht Schütte (CDU)

Albrecht Schütte ist 55 Jahre alt, Doktor der Physik und wohnt in Bammental. Seit 2016 sitzt er im Landtag und ist Mitglied im Ausschuss für Finanzen.

Jan-Peter Röderer (SPD)

Der 39-jährige Jan-Peter Röderer ist Molekularbiologe. Seit 2019 ist er stellvertretender Vorsitzender im SPD-Kreisverband Rhein-Neckar und seit 2021 Mitglied im Landtag.

Patrick Andreas Bauer (AfD)

Patrick Andreas Bauer, geboren in Heidelberg, verheiratet und Vater einer Tochter. Beruflich parlamentarischer Assistent im Landtag Baden-Württemberg und examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Gemeinderat Sinsheim und Kreisrat des Rhein-Neckar-Kreises. Badener Bub.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... die Erhaltung der Wirtschafts- und Steuerkraft in unserer Region. Dazu müssen die Standortbedingungen insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe durch die Abschaffung unpraktikabler und sinnloser Vorschriften und Gesetze verbessert werden. Dringend erforderlich sind außerdem infrastrukturelle Maßnahmen wie Zugänge zum schnellen Internet in allen Orten und die Schließung aller Lücken im Mobilfunknetz. Im Rat der Regionen der EU soll sich Baden-Württemberg überdies für eine zusätzliche Steuer für mit unseren regionalen Unternehmen konkurrierenden, digitalen Großkonzerne (wie z.B. Amazon) einsetzen, um den fairen Wettbewerb wiederherzustellen und dem Sterben der Innenstädte entgegenzuwirken.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... die B292 als wichtige Nord-Süd-Verbindung ampelfrei gestaltet wird, indem sie als Schnellstraße ausgebaut wird und zu- und Abfahrten ohne Ampelanlagen gestaltet werden können. Windräder sollen nur noch dort aufgestellt werden, wo es auch ohne staatliche Subventionen wirtschaftlich sinnvoll ist ohne die Natur zu zerstören. Das Korsett des Klimaschutzes darf nicht wirtschaftsschädlich sein. Insbesondere hier im Kraichgau möchte ich den sanften Tourismus ausbauen und nicht stören. Auch möchte ich im Landtag den Druck gegen das von der CDU mitgetragene Verbrennerverbot aufrechterhalten, denn gerade die Autoindustrie sorgt im Rhein-Neckar-Kreis mit seiner Nähe zu Neckarsulm für viele Arbeitsplätze und sichert Existenzen. Für unsere Kinder als Träger der Zukunft ist ein Schulsystem entsprechend der Fähigkeiten nötig. Ich möchte deshalb am gegliederten Schulsystem festhalten, welches sich als effektiv erwiesen hat. Das beinhaltet auch den Erhalt von Förderschulen wie etwa in Neckargemünd. Ich bin zudem schon immer ein Verfechter des dualen Ausbildungssystems gewesen, wie es am Standort Sinsheim besonders gut zu erleben ist. Für die Sicherung des Schulstandortes werde ich mich deshalb ebenfalls einsetzen. Ergänzt werden soll dies durch die Förderung von Unternehmen im Wahlkreis, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gezielt unterstützen. Als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger ist mir die Bedeutung der kurzen Wege in der Gesundheitsfürsorge bewusst. Daher ist mir die Erhaltung des Krankenhauses am Standort Eberbach eine Herzensangelegenheit. Übermäßigen Eingriffen des Staates im Gesundheitswesen, insbesondere durch die Impfpflicht werde ich im Landtag Widerstand leisten und mich stattdessen für eine verstärkte Resistenz unseres Gesundheitssystems für kommende Krisenfälle einsetzen. Dies beinhaltet speziell auch die Vorhaltung von Beatmungssystemen und Notfallbetten für Isolationspatienten. Die Sicherheitslage wird zunehmend als unsicher empfunden. Zumal die polizeiliche Präsenz auf dem Lande ausgedünnt worden ist. Auf Landesebene wird eine konsequente Abschiebung straffälliger ausländischer Staatsangehöriger den Wahlkreis entlasten. Die weitere Ansiedlung von Flüchtlingsheimen in meinem Wahlkreis ist nicht mehr zumutbar und wird im Landtag auf meinen deutlichen Widerstand stoßen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... Heimat und Stabilität. Unser Bundesland ist eines der bundesweit erfolgreichsten Bundesländer gewesen, aber der Vorsprung schwindet rapide dahin. Bedenklich ist die Tendenz der letzten Jahre, sowohl die bürgerlichen, als auch die organisatorischen Freiheiten immer weiter einzuschränken. Baden-Württemberg soll wieder ein Ort des freien Lebens, freien Denkens und freien Sprechens werden mit möglichst wenig Einschränkungen. Insbesondere meine badische Heimat möchte ich in ihrer Identität pflegen und bestärken. Denn: Das schönste Land in Deutschlands Gaun, Das ist mein Badnerland. Es ist so herrlich anzuschaun und ruht in Gottes Hand.

Olaf O. Hautzinger (FDP)

Der 45-jährige Olaf O. Hautzinger ist Steuerberater mit eigener Kanzlei in Sinsheim. Er ist Vorsitzender der FDP Sinsheim-Kraichgau und Mitglied im Stadtrat.

Nicola Vallon (DIE LINKE)

Nicola Vallon ist biologisch-technische Assistentin. Sie ist Kreisvorständin in Heidelberg und legt ihren politischen Fokus auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit.

