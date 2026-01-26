Wahlkreis 5: Böblingen

Der Wahlkreis Böblingen umfasst die Gemeinden Altdorf, Böblingen, Ehningen, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Magstadt, Schönaich, Sindelfingen, Steinenbronn, Waldenbuch, Weil im Schönbuch und Gärtringen. Im Wahlkreis gibt es knapp 130.000 Wahlberechtigte. Thekla Walker, Ministerin für Umwelt, Klima und Energie, tritt erneut für die Grünen an, dürfte es jedoch schwer haben, ihr Direktmandat zu verteidigen. Die CDU schickt mit der Politikwissenschaftlerin Regina Dvořák-Vučetić ein neues Gesicht ins Rennen. Die SPD setzt erneut auf den Landtagsabgeordneten Florian Wahl, der den Sozialausschuss leitet. FDP-Kandidatin Christine Watrinet ist Unternehmerin und stellt sich als politische Quereinsteigerin erstmals einer Wahl. Die AfD hofft auf die kommunalpolitisch erfahrene Kreisrätin Christine Schäger. Die Linke vertraut auf den Altenpfleger Marcel Kläger.

Thekla Walker (Bündnis 90/ Die Grünen)

Thekla Walker ist 56 Jahre alt und seit 2016 direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Böblingen. Seit 2021 ist sie zudem Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Sie setzt sich für eine sichere Energieversorgung, den Ausbau erneuerbarer Energien und eine langfristig wettbewerbsfähige Wirtschaft ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist es,

den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzubringen und die Energieversorgung im Land verlässlich zu sichern. Viele Unternehmen stehen unter großem Druck, weil sie Planungssicherheit und stabile Rahmenbedingungen benötigen. Mir ist wichtig, Verfahren zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Netzbetreibern und dem Land zu stärken. So schaffen wir mehr Tempo im Ausbau und gleichzeitig Sicherheit für Betriebe, Haushalte und öffentliche Einrichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang mit den Folgen der Klimakrise: Kommunen brauchen Unterstützung, um besser auf Hitze, Starkregen und Wasserknappheit reagieren zu können

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... er ein Standort bleibt, an dem große Unternehmen, Mittelstand und Start-ups gute Perspektiven haben. Die Region hat viele kluge Köpfe und eine starke Forschungslandschaft. Das müssen wir nutzen. Wichtig sind eine stabile Energieversorgung, gute Anbindungen des ÖPNVs, verlässliche Bildungseinrichtungen, damit junge Menschen hier bleiben oder gerne zurückkommen. Ich möchte, dass Gründerinnen und Gründer niedrigere Hürden haben, etwa bei Flächen, Beratung oder Kooperationen mit Hochschulen und Betrieben. So stärken wir den Standort und schaffen neue Möglichkeiten für Ausbildung und Arbeit.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... ein Land, in dem man Dinge anpackt und weiterentwickelt, statt abzuwarten. Wir verdanken unseren Wohlstand vielen Betrieben, die früh auf Innovation gesetzt haben, und Kommunen, die Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig spüren wir überall, wie stark Klima und Ressourcen unter Druck stehen. Für mich heißt das, beides zusammenzudenken: wirtschaftliche Stärke und konsequenten Klimaschutz. Das ist kein Gegensatz. Es ist die Voraussetzung dafür, dass Baden-Württemberg auch für kommende Generationen ein gutes, sicheres und lebenswertes Land bleibt.

Regina Dvořák-Vučetić (CDU)

„Regina Dvořák-Vučetić hat Politikwissenschaft studiert und arbeitet als Büroleiterin für eine Landtagsabgeordnete. Sie ist Mitglied im Regionalparlament des Verband Region Stuttgart und möchte sich für eine starke Wirtschaft, innere Sicherheit und beste Bildung einsetzen. Pragmatische Lösungen nah am Menschen sind ihr wichtig.“

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

… neue wirtschaftliche Dynamik für Baden-Württemberg zu entfalten. Unser Wohlstand ist kein Selbstläufer. Ich will mich dafür einsetzen, dass Unternehmen entlastet, Investitionen ermöglicht und Innovationen gezielt gefördert werden. Nachhaltige und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Bildung, mutige Forschung und eine starke berufliche Ausbildung sind die Grundlage dafür, neuen Wohlstand zu erwirtschaften und dauerhaft zu sichern.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

… bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. Der Kreis Böblingen ist das wirtschaftliche Herz unseres Landes. Damit das so bleibt, bedarf es verlässlicher politischer Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und einer Politik, die die Leistung von Betrieben und Beschäftigten anerkennt und unterstützt.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

… Heimat. Hier bin ich geboren und aufgewachsen, hier lebe ich mit meiner Familie. Mir ist es wichtig, dass Baden-Württemberg auch für kommende Generationen ein Land der Chancen bleibt – mit Sicherheit, einem starkem Ehrenamt und einem wirtschaftlichen Fundament, auf das wir stolz sein können. Die Grundlage für diese vielfältigen Chancen bildet unser Bildungssystem, in welchem viele unterschiedliche Wege an ein Ziel führen.

Florian Wahl (SPD)

Florian Wahl ist Böblinger Landtagsabgeordneter in seiner zweiten Legislaturperiode. Er ist Vorsitzender des Sozialausschusses. Seine Schwerpunktthemen sind Gesundheit, Pflege, Arbeitsmarkt und Queerpolitik.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

Als Sozial- und Gesundheitspolitiker ist mir das Thema sozialer Zusammenhalt ein sehr großes Anliegen. Ich möchte, dass wir das Thema Wohnungslosigkeit für Baden-Württemberg aktiv angehen und dieses beenden. Der Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung, unabhängig von sozialem Status, Herkunft, Versicherungsart, Alter und Wohnort ist ein zentrales Anliegen für meine politische Arbeit.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... die Menschen weiterhin eine gute Vertretung durch ihren Abgeordneten haben, der mit seinem Bürgerbüro vor Ort ist, der nicht nur bei den großen politischen Themen sich einsetzt, sondern auch bei persönlichen Herausforderungen wie Probleme mit Ämtern und Behörden, bei Kündigung des Mietvertrags, bei drohenden Abschiebungen und vielem mehr.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat. Hier lebe ich, hier bin ich zu Hause, hier ist meine Familie und sind meine Freundinnen und Freunde. Es ist eine Ehre, mich für mein Bundesland im Landtag einsetzen zu dürfen.

Christine Watrinet (FDP)

Die promovierte Diplom-Ökonomin Christine Watrinet ist Unternehmensberaterin. Sie ist politische Quereinsteigerin und kandidiert zum ersten Mal für ein politisches Amt.

Christine Schäfer (AfD)

Die 61-jährige Backnangerin Christine Schäfer ist Fachreferentin für Finanzsanktionen und Embargo. Seit 2016 ist sie Mitglied der AfD und Kreisrätin in Böblingen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

Die flächendeckende und verlässliche Gesundheitsversorgung sicherstellen. Dringende Erkrankungen müssen zeitnah behandelt werden – ohne Zuständigkeitsgerangel und ohne Engpässe bei Betten und Personal. Dazu setze ich auf: den Erhalt wohnortnaher Kliniken, eine auskömmliche staatliche Finanzierung der Krankenhäuser, klare Notfallstrukturen und Verantwortlichkeiten.

Wer nicht in unser Solidarsystem eingezahlt hat, soll – wie in vielen Ländern üblich – privat abrechnen; die Notfallversorgung bleibt selbstverständlich gewährleistet.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

Wir als AfD-Mandatsträger in den größeren Städten und Gemeinden reguläre Wahlkreisbüros betreiben können – offen, sicher und ohne Schmierereien oder gar Sachbeschädigungen. Dort sollen Bürgerinnen und Bürger sich informieren und direkt, ohne Angst, mit uns ins Gespräch kommen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

Meine Heimat. Hier komme ich her, hier will ich für die Menschen arbeiten. Unsere Werte, Traditionen und unsere Lebensart sollen bewahrt und weitergegeben werden.

Marcel Kläger (DIE LINKE)

Marcel Kläger, Altenpfleger aus Sindelfingen, engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, Vielfalt und Klimaschutz und kämpft für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.

