Wahlkreis 6: Leonberg

Der Wahlkreis Leonberg umfasst die Gemeinden Aidlingen, Bondorf, Deckenpfronn, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Jettingen, Leonberg, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt, Weissach und Gärtringen. Insgesamt gibt es knapp 128.000 Wahlberechtigte im Wahlkreis. Die Grünen schicken erneut Peter Seimer ins Rennen. Für die CDU kandidiert mit dem Herrenberger Stadtrat Albrecht Stickel ein überaus erfahrener Kommunalpolitiker. Auch die FDP setzt auf mehr als 47 Jahre parteipolitische Erfahrung: Hans Dieter Scheerer tritt erneut für sie an. Die SPD versucht es nach den politischen Schlappen der vergangenen Jahre mit der Gewerkschafterin Farina Semmler. Auch die AfD schickt mit dem Unternehmer Andreas Klaus Auer einen politischen Quereinsteiger ins Rennen. Für Die Linke kandidiert der kommunalpolitisch aktive Historiker Thomas Walz.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Peter Seimer (Bündnis 90/ Die Grünen)

Peter Seimer, 32 Jahre alt und gelernter Steuerfahnder, ist seit 2021 Mitglied des Landtags und Mitglied im Finanzausschuss. Sein Schwerpunkt liegt auf der Klimapolitik.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... Baden-Württemberg fit für die Zukunft zu machen, indem wir Wohlstand, Klimaschutz und einen leistungsfähigen Staat zusammen denken. Dazu gehört für mich vor allem ein handlungsfähiger, moderner Staat: mit digitalen, einfachen und schnellen Verwaltungsprozessen, klaren Zuständigkeiten und einem konsequenten Abbau unnötiger Bürokratie. Gleichzeitig investieren wir in klimaneutrale Infrastruktur, Bildung und Innovation, damit unser Land wirtschaftlich stark bleibt und soziale Sicherheit bietet.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... die Menschen spürbar besser, bezahlbar und verlässlich leben können – in der Stadt wie im ländlichen Raum. Das bedeutet konkret: mehr bezahlbarer Wohnraum, eine zuverlässige Mobilität, starke Kommunen mit guter digitaler Ausstattung sowie Investitionen in Schulen, Kitas und die lokale Infrastruktur. Wichtig ist mir, dass Transformation vor Ort Chancen schafft – für Handwerk, Mittelstand, kommunale Wärmeprojekte und neue Arbeitsplätze.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... das Land der Möglichkeiten. Ein Land, in dem Leistung sich lohnt, Zusammenhalt gelebt wird und Herkunft keine Rolle spielt. Baden-Württemberg steht für Erfindergeist, Verantwortung und Gemeinsinn – an der Werkbank, im Ehrenamt, im Unternehmen oder im digitalen Raum. Für mich ist es eine Heimat, die Sicherheit gibt und zugleich offen bleibt für Neues, für Vielfalt und für Zukunft.

Albrecht Stickel (CDU)

Albrecht Stickel, 52 Jahre alt und Unternehmensberater, ist seit 2008 in der Kommunalpolitik aktiv und seit 2024 CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Herrenberg.

Hans Dieter Scheerer (FDP)

Der 68-jährige Hans Dieter Scheerer ist Rechtsanwalt. Seit 2014 ist er Kreisvorsitzender in Böblingen und seit 2021 Mitglied des Landtags.

Farina Semler (SPD)

Ich bin Farina Semler, 49 Jahre alt, Lehrerin und Personalrätin aus Herrenberg. Als stellv. Landesvorsitzende der GEW kämpfe ich für die bestmögliche Bildung. In meiner Freizeit spiele ich im Akkordeon-Orchester, verbringe Zeit auf meiner Streuobstwiese und treffe mich gerne zum (Skat) Spielen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... die Bildung im Land gerechter zu machen. Die bestmögliche Bildung darf nicht von Glück, Zufalloder dem Geldbeutel abhängen, sie steht jedem Menschen zu. Dafür braucht es Investitionen in Gebäude und Digitalisierung, in mehr Personal:Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und Beratungsstellen. Und Kitas müssen gebührenfrei werden, denn Kitas sind Bildungseinrichtungen: hier wird soziale Kompetenz erworben, ebenso Sprache und Umgang mit Sprache, es wird Interesse an der Natur und an Technik geweckt, hier wird die Kreativität der Kinder gefördert und ein demokratisches und friedliches Miteinander. Das alles kostet Geld, der Kultusbereich braucht eine bessere finanzielle Ausstattung. DIe Kinder und Jugendlichen müssen uns das Wert sein. Sie sind unsere Zukunft.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

… die Menschen hier Jobsicherheit haben, bzw. eine Perspektive – auch durch Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote. Ich setze mich dafür ein, dass wir im Kreis eine gute, d.h. auch wohnortnahe, medizinische Versorgung haben. Die Verunsicherung, die mit den Schließungen von Krankenhäusern und Notfallpraxen einhergeht, erfordert akzeptable neue Konzepte. Menschen in meinem Kreis sollen eine Wohnung finden und sich die Miete leisten können. Bildungseinrichtungen sollen so sein, dass man dort gerne arbeitet und lernt. Und für die Menschen in meinem Wahlkreis soll der Zugang zu Kultur und Sport möglich sein: bezahlbar und wohnortnah.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

… mein Zuhause und meine Heimat. Ich lebe und arbeite gerne hier. Ich weiß mich privilegiert mit meinem sicheren Job. Und ich mache mir Sorgen um die Zukunft, was Wohnen, Gesundheit und die Veränderungen im Bildungssystem angeht. Ich wünsche mir für alle Menschen in Baden-Württemberg sichere Arbeitsplätze, chancengerechte Bildung, gute Gesundheitsversorgung und bezahlbaren Wohnraum. Baden-Württemberg hat die Möglichkeiten dazu, es besser zu machen. Dazu muss die Landespolitik die Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Andreas Klaus Auer (AfD)

Der 64-jährige Andreas Klaus Auer ist gelernter Bankkaufmann und führt ein eigenes Unternehmen. Sein politischer Fokus liegt auf Finanz- und Wirtschaftspolitik.

Thomas Walz (DIE LINKE)

Der 32 jährige studierte Historiker Thomas Walz ist seit 2022 Kreisvorsitzender der Linken Böblingen. Darüber hinaus engagiert er sich in weiteren politischen Organisationen wie FFF und Die Falken.

